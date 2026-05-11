Asteriscus nadmorski (Asteriscus maritimus) to roślina pochodząca z krajów o cieplejszym klimacie. Występuje m.in. w basenie Morza Śródziemnego i na Wyspach Kanaryjskich. Jest wieloletnią krzewinką. W Polsce ze względu na klimat najczęściej uprawia się ją jako roślinę jednoroczną. Można ją jednak zimować. Jest kuzynem astrów (należy do rodziny Asteraceae).

Jak wygląda asteriscus nadmorski?

Asteriscus nadmorski to zimozielona (nie w naszym klimacie) krzewinka osiągająca około 30 wysokości i do 45 cm szerokości. Tworzy rozgałęzione pędy, drewniejące u podstawy.

Liście asteriscusa są wydłużone (do 2 cm), wąskie, jasnozielone, owłosione. Porównuje się je do lekarskich szpatułek. Roślina zakwita pod koniec maja (okazy pędzone w szklarniach) lub na początku czerwca i kontynuuje kwitnienie aż do sierpnia. Kwiaty asteriscusa są zebrane w duże, żółte koszyczki osadzone na szczytach pędów. Po przekwitnięciu tworzy półkuliste, puszyste owocostany.

Popularne odmiany asteriscusa nadmorskiego

Chociaż gatunek podstawowy zachwyca swoim naturalnym urokiem, na rynku dostępne są również wyselekcjonowane odmiany, które mogą lepiej pasować do konkretnych aranżacji. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na kilka z nich, aby w pełni wykorzystać potencjał dekoracyjny tej słonecznej rośliny.

'Gold Coin' – jest to odmiana najczęściej spotykana w sprzedaży. Wyróżnia się obfitym kwitnieniem i stanowi klasyczny wybór do skrzynek balkonowych i na rabaty.

– jest to odmiana najczęściej spotykana w sprzedaży. Wyróżnia się obfitym kwitnieniem i stanowi klasyczny wybór do skrzynek balkonowych i na rabaty. 'Compact Gold Coin' – jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się bardziej zwartym i niskim pokrojem. Jest idealnym rozwiązaniem do mniejszych pojemników oraz na obwódki, gdzie wymagany jest gęsty, regularny dywan kwiatów.

– jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się bardziej zwartym i niskim pokrojem. Jest idealnym rozwiązaniem do mniejszych pojemników oraz na obwódki, gdzie wymagany jest gęsty, regularny dywan kwiatów. 'Golden Dollar' – ta odmiana jest również niska, jednak od pozostałych odróżniają ją żywo zielone liście. Tworzą one ciekawy kontrast z intensywnie żółtymi koszyczkami kwiatowymi.

i Autor: Getty Images Asteriscus nadmorski

Asteriscus nadmorski - wymagania uprawowe

Asteriscus bywa rośliną kapryśną, dlatego kluczem do sukcesu w uprawie jest spełnienie najważniejszych wymagań dotyczących stanowiska i podłoża. Ograniczeniem w uprawie jest natomiast niepełna mrozoodporność. Gatunek nie przetrwa polskich zim.

Stanowisko dla asteriscusa powinno być dobrze nasłonecznione. W takich warunkach obficie kwitnie. Zaleca się unikać miejsc narażonych na silne wiatry.

Podłoże dla asteriscusa powinno być dobrze przepuszczalne. W ogrodzie radzi sobie na różnych typach gleb, poza ciężkimi i podmokłymi. W uprawie balkonowej można użyć uniwersalnej ziemi dla roślin doniczkowych wymieszanej z piaskiem (2:1). W nadmiernie żyznym podłożu atrakcyjnie krzewi się, ale kwitnienie jest słabsze. Na dnie pojemnika zaleca się usypać warstwę drenażową, np. z keramzytu lub perlitu. Najefektywniej wygląda w pojemnikach z gliny, ceramiki lub technorattanu.

Asteriscus wytrzymuje niewielkie wiosenne przymrozki, zaleca się wystawiać ją na balkon w maju.

Asteriscus preferuje dużą wilgotność powietrza.

Kaskady kwiatów nawet w największym upale. Te gatunki są stworzone na południowy balkon

Asteriscus maritimus - uprawa

Asteriscus nadmorski często kupuje się w formie dobrze rozwiniętych sadzonek znajdujących się w początkowej fazie kwitnienia. Rośliny można pozyskać jednak samodzielnie - z nasion lub ukorzenionych sadzonek. Nasiona asterscusa wysiewa się wczesną wiosną do inspektów lub pojemników ustawionych w pomieszczeniu. Możliwe jest również rozmnażanie przez ukorzenienie niekwitnących pędów.

Podlewanie asteriscusa. Najważniejszy zabieg pielęgnacyjny, zwłaszcza w uprawie pojemnikowej, to podlewanie. Jest umiarkowane, ale nie można dopuszczać do długotrwałego przesuszenia bryły korzeniowej. Nadmiar wody również jest szkodliwy. W takich warunkach szybko może dojść do wystąpienia zgnilizny korzeni.

Nawożenie asteriscusa jest niezbyt intensywne. W ogrodzie zwykle nie jest konieczne. Na balkonie co 2-3 tygodnie można stosować nawozy do roślin kwitnących, surfinii i petunii lub inne zawierające dużo fosforu. Dawki są jednak niewielkie – nawet 1/3-1/4 tych zalecanych przez producenta.

Usuwanie kwiatostanów i odchwaszczanie asterisusa. Warto na bieżąco usuwać przekwitające kwiatostany, to przedłuży okres kwitnienia. Ponadto potrzebne jest regularne odchwaszczanie. Roślina dobrze reaguje na ściółkowanie gleby.

Zimowanie asteriscusa. Przed nadejściem mrozów powinno się ją przenieść do chłodnego,(ok. 10 st. C) jasnego pomieszczenia. Podlewanie ogranicza się wtedy do minimum, ale nie można zaprzestać wykonywania zabiegu. Wiosną zaleca się ją przesadzić do nowego podłoża i nieznacznie większej donicy.

Przeczytaj też: Przechowywanie roślin balkonowych zimą: jak i gdzie przechowywać rośliny w pojemnikach

Przycinanie asteriscusa po zimowaniu

Jeśli zdecydujesz się na przezimowanie asteriscusa, kluczowym zabiegiem regeneracyjnym na wiosnę jest jego odpowiednie przycięcie. Po przeniesieniu rośliny z chłodnego pomieszczenia i przesadzeniu jej do świeżego podłoża, należy skrócić wszystkie pędy na wysokość około 1 cm nad zdrewniałą częścią u podstawy. Taki zabieg pobudza krzewinkę do wypuszczenia nowych, silnych przyrostów.

Chociaż bezpośrednio po cięciu roślina może nie wyglądać zbyt atrakcyjnie, jest to niezbędne dla zachowania jej zdrowia i zwartego pokroju. Już po około miesiącu asteriscus odwdzięczy się gęstą kępą świeżych liści, a wkrótce potem obfitym kwitnieniem, które będzie jeszcze bujniejsze niż w poprzednim sezonie.

Asteriscus nadmorski - zastosowanie w ogrodzie i na balkonie

Asteriscus nadmorski to efektowna, długo kwitnąca roślina wprowadzająca do danego miejsca „słoneczne” barwy. W ogrodzie bardzo dobrze nadaje się dosadzenia na rabatach - na obwódki i pierwszy plan. Można go sadzić na obrzeżach nawierzchni i ogrodzie skalnym. Radzi sobie w mniej urodzajnych, piaszczystych glebach.

Na balkonie można uprawiać asteriscus w skrzynkach umocowanych na barierkach lub ustawionych parapecie czy w innym miejscu. Pozwala nawiązać do egzotycznego, śródziemnomorskiego stylu.

Przeczytaj też: Balkon w stylu śródziemnomorskim - jak urządzić balkon w śródziemnomorskim klimacie >>>

Asteriscus nadmorski nie należy w Polsce do grupy najsłynniejszych przedstawicieli rodziny astrowatych. Przegrywa w konkurencji z wieloma innymi roślinami ozdobnymi. Warto wprowadzić go jednak ze względu na efektowny wygląd, piękne kwitnienie i kompaktowy pokrój.

Murator Ogroduje #2: Najlepsze byliny na balkon i taras Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.