Lawenda (Lavandula) jako surowiec leczniczy – zbiór i zastosowanie

Lawenda lekarska (łac. Lavandula officinalis) jest półkrzewem, który pochodzi prawdopodobnie z Persji lub z Wysp Kanaryjskich. Obecnie lawenda jest uprawiana w wielu krajach na całym świecie, także w Polsce. Lawendę chętnie sadzimy w naszych ogrodach, ale także w pojemnikach ustawianych na balkonach czy tarasach.

W celach leczniczych wykorzystuje się kwiatostany lawendy, które zbiera się w lipcu lub w sierpniu, a następnie suszy w cieniu w temp. max. 35 st. C. Następnie od kwiatostanów odrzuca się szypułki, by otrzymać kwiaty lawendy (Flos Lavandulae). Zastosowanie w lecznictwie ma także olejek lawendowy (Oleum Lavandulae), który powstaje przez destylację kwiatów lawendy parą wodną.

Skład lawendy – jakie substancje odpowiadają za jej działanie

Kwiaty lawendy zawierają garbniki, triterpeny, kumaryny, fitosterole, antocyjany, kwasy organiczne i sole mineralne. Jednak najcenniejszym składnikiem kwiatów lawendy jest olejek eteryczny.

Olejek lawendowy zawiera: linalol, octan linalolu, lawendulol, ß-kariofilen, terpinen-4-olu, cyneol, ocymen, kamforę, garbniki, kumaryny, fitosterole, flawonoidy, kwasy fenolowe.

Jakie właściwości lecznicze ma lawenda?

Substancje zawarte w kwiatach lawendy są pomocne przy problemach z układem trawiennym. Poleca się je stosować na przykład w postaci naparów w przypadku bólów brzucha, przy dolegliwościach trawiennych, wzdęciach i kolce jelitowej

Natomiast olejek lawendowy stosuje się w stanach napięcia nerwowego i uczucia niepokoju, gdyż wykazuje działanie uspokajające. Osobom chcącym się pozbyć napięciowego lub migrenowego bólu głowy radzi się posmarować skronie kropelką olejku lawendowego

Z kolei osoby mające problemy z zasypianiem, powinny włożyć suszone kwiaty lawendy do płóciennego woreczka i trzymać go przy poduszce. Warto wiedzieć, że taki woreczek włożony do szafy to sprawdzony sposób na mole

Olejek lawendowy można stosować nie tylko na uspokojenie, lecz także w przypadku zmęczenia i znużenia, by się pobudzić. Wówczas wystarczy na przykład spryskać skórę wodą toaletową przygotowaną na bazie lawendy

Olejek lawendowy służy do produkcji kremów i maści przeznaczonych do smarowania trudno gojących się ran. Sam olejek można wcierać skórę, by przyśpieszyć regenerację naskórka, np. po ugryzieniu komarów, przy trądziku. Natomiast wtarty w skórę przy chorobie reumatycznej, zadziała przeciwbólowo

Olejek lawendowy można używać zewnętrznie także do płukania jamy ustnej i gardła przy stanach zapalnych. Należy jednak uważać, aby go nie przedawkować, gdyż przyjęcie zbyt dużej dawki doustnie może wywołać stan zapalny błony śluzowej żołądka i jelit. Natomiast wtarcie w skórę w zbyt dużej ilości może skutkować zaczerwienieniem i rozgrzaniem skóry

Kwiat lawendy to także ceniona na całym świecie przyprawa

Olejek lawendowy DIY – jak zrobić domowy olejek krok po kroku

Aby samodzielnie zrobić olejek lawendowy wystarczy wypełnić słoik świeżymi kwiatami lawendy, a następnie zalać je wcześniej podgrzanym w garnuszku olejkiem, np. ze słodkich migdałów. Następnie należy zakręcić szczelnie słoik i pozostawić na miesiąc w ciemnym i chłodnym miejscu, pamiętając, by codziennie lekko nim potrząsnąć. Potem trzeba przecedzić zawartość słoika przez sitko. Powstały olejek lawendowy jest gotowy do użycia.

Olejek lawendowy mozna wykonać samodzielnie. Kąpiel z dodatkiem pachnącego olejku cudownie relaksuje. Receptura na taki kosmetyk jest prosta. Suszoną lawendę zalewamy oliwą z oliwek. Odstawiamy na dwa tygodnie w nasłonecznione miejsce. Po dwóch tygodniach przelewamy olejek, odcedzając lawendę do ciemnego falkonu. Spożywcza oliwa doskonale nawilża suchą skórę, a lawenda działa antyseptycznie.

Za co odpowiadają poszczególne składniki lawendy?

Chociaż lawenda jest znana głównie z cennego olejku eterycznego, jej kwiaty kryją w sobie bogactwo innych substancji aktywnych, które wspierają jej prozdrowotne działanie. Flawonoidy, obecne w roślinie, działają jak tarcza ochronna dla naczyń krwionośnych i jako silne antyoksydanty neutralizują szkodliwe wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia. W składzie znajdziemy również fitosterole, które mogą przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi.

Z kolei kumaryny odpowiadają za właściwości uspokajające, przeciwbólowe i rozkurczowe, co tłumaczy skuteczność lawendy w łagodzeniu napięcia nerwowego i bólów głowy. Całość uzupełniają kwasy fenolowe, które wspierają układ trawienny poprzez działanie żółciopędne, a badania wskazują, że mogą one także hamować rozwój blaszki miażdżycowej w naczyniach wieńcowych.

Kiedy zachować ostrożność? Przeciwwskazania i interakcje

Mimo licznych korzyści stosowanie lawendy, zwłaszcza w formie skoncentrowanego olejku, wymaga pewnej ostrożności. Istnieją określone sytuacje, w których należy unikać jej spożywania lub stosowania zewnętrznego bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania lawendy

stany zapalne żołądka i jelit oraz krwawienia z przewodu pokarmowego

poważne choroby wątroby lub nerek

ciąża i okres karmienia piersią

wiek poniżej 12. roku życia (w przypadku stosowania wewnętrznego)

Interakcje z lekami

Należy zachować szczególną uwagę przy jednoczesnym przyjmowaniu lawendy z lekami o działaniu nasennym i uspokajającym, ponieważ może ona nasilać ich efekt. Ostrożność zaleca się również w przypadku terapii litem, gdyż lawenda może wpływać na jego stężenie w organizmie, prowadząc do niepożądanych skutków. Warto pamiętać, że olejek lawendowy w nadmiernych dawkach może być neurotoksyczny, a u osób wrażliwych wywołać reakcje alergiczne.

Lawenda w kuchni – nie tylko do ozdoby

Aromatyczne właściwości lawendy znalazły zastosowanie nie tylko w lecznictwie, ale również w kulinariach, szczególnie w kuchni francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Jej świeże lub suszone kwiaty dodaje się do potraw mięsnych, zwłaszcza baraniny, a także do gulaszów, sosów czy zup rybnych. Należy jednak pamiętać, by do celów spożywczych wybierać lawendę angielską, która charakteryzuje się słodszym smakiem z nutami cytrusowymi.

Prawdziwą popularność lawenda zdobyła jednak w cukiernictwie. Prowansalski miód lawendowy o bursztynowej barwie to prawdziwy rarytas, a suszone kwiaty stanowią doskonały dodatek do dżemów, octów winnych oraz wypieków. W prosty sposób można przygotować domowy cukier lawendowy – wystarczy umieścić suszone pąki w słoiku z cukrem na kilka tygodni, by uzyskać aromatyczną przyprawę do ciast, deserów i napojów.

Suszoną lawendą wypełnij lniane woreczki, które schowasz w szufladach i szafkach. Ładnie pachną i odstraszają mole.

