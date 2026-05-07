Kojarzą się z PRL-em, a dziś biją rekordy popularności. Wszyscy chcą je mieć na balkonie

Maciej Aleksandrowicz
2026-05-07 13:27

Masz dość wydawania pieniędzy na kwiaty balkonowe, które marnieją po kilku tygodniach? Czas postawić na goździki! To prawdziwi twardziele, którzy przy minimalnej opiece potrafią kwitnąć bez przerwy od wiosny aż do pierwszych przymrozków. Ich kolorowe, pachnące kwiaty to gwarancja pięknej dekoracji na całe miesiące. Sprawdź, jak niewiele im potrzeba, by zachwycały przez cały sezon.

Goździk chiński do doniczek

Zwykle do uprawy pojemnikowej polecany jest jednoroczny goździk chiński (Dianthus chinensis) i jego liczne odmiany i mieszańce. Zwykle są one niskie, osiągają one do 20 cm wysokości i mają pachnące kwiaty o średnicy nawet do 5 cm oraz dekoracyjne sinozielone (srebrzyste) pędy i liście, tworzące zwarte kępki. Brzegi płatków kwiatowych są głęboko powcinane, a barwy kwiatów zróżnicowane – białe, różowe, w odcieniach czerwieni lub dwubarwne. Kwitnienie trwa dość długo - od maja i trwa do końca września.

W sprzedaży można spotkać zwykle mieszańce goździka chińskiego z innymi gatunkami o ciekawych barwach kwiatów, np. ’Balkonfeuer’ oraz ’Red Empress’ (kwiaty szkarłatne), ’Rapid’ (kwiaty białe i czerwone), ’Dancing Geisha’ (postrzępione kwiaty w różnych kolorach).

Goździk ogrodowy do doniczek

Do uprawy w pojemnikach nadaje się także goździk ogrodowy (Dianthus caryophyllus) i jego odmiany. Wyróżniają go sinozielone pędy i liście oraz pachnące kwiaty, o ząbkowanych płatkach, które mogą osiągać średnicę od kliku do ponad 10 cm (w zależności od odmiany) i mają zwykle kolor czerwony, różowy (w wielu odcieniach) oraz biały. Dorastają do wysokości od 30 do nawet 80 cm tworzą luźne krzaczaste kępki. Kwitnienie trwa także od maja do września i poszukiwane są przede wszystkim odmiany o kwiatach pełnych, np. `Lillipot Purple` - kwiaty pełne, ciemnoróżowe, `Lillipot White` - białe, pełne kwiaty, `Lillipot Scarlet` - kwiaty czerwone.

Goździk brodaty i goździk siny do doniczek

Ponadto, do uprawy w donicach nadaje się także goździk brodaty (Dianthus barbatus) oraz nisko rosnący goździk siny (Dianthus gratianopolitanus) i ich ciekawe odmiany z różnokolorowymi kwiatami.

Gdzie ustawiać goździki w doniczkach?

Goździki należą do roślin światłolubnych i najlepiej będą rosły i kwitły na stanowiskach ciepłych, czyli na w pełni nasłonecznionych balkonach lub tarasach. Można ustawić donice z roślinami także w lekkim cieniu, ale już w miejscu bardzo zacienionym kwitnienie będzie z pewnością o wiele słabsze.

W jakim podłożu uprawiać goździki w doniczkach?

Gatunki uprawiane w donicach (podobnie, jak inne kwiaty balkonowe) będą potrzebowały odpowiedniego podłoża (np. uniwersalnego dla roślin kwitnących), aby mogły odpowiednio się rozwijać i bujnie kwitnąć. Należy pamiętać, ze goździki dobrze rosną w glebie o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym, natomiast nie lubią gleb wyraźnie zasadowych (z wyjątkiem goździka alpejskiego). Ponadto, w przypadku uprawy bylinowych gatunków i odmian goździków (np. goździk siny, goździk ogrodowy), trzeba pamiętać o wymianie podłoża na nowe w kolejnych sezonach.

Należy także pamiętać, aby w pojemniku był zapewniony odpowiedni drenaż (np. otwory odpływowe w dnie), a także by podłoże było przepuszczalne (goździki źle rosną w glebie ciężkiej, zbitej podmokłej i gliniastej).

Autor: Getty Images Goździki w doniczkach można uprawiać m.in. na balkonach

Jak pielęgnować goździki w donicach?

Ogrodowe gatunki goździków zwykle nie mają dużych wymagań, ale jak wszystkie rośliny kwitnące, uprawiane w pojemnikach potrzebują regularnego (ale nie przesadnego) nawadniania. W normalnych warunkach wystarczy nawadnianie 1-2 razy w tygodniu – podlewamy, kiedy gleba w pojemniku przeschnie (goździki nie lubią nadmiaru wilgoci w podłożu). Newralgicznym okresem jest lato i okresy upałów i w tym czasie należy podlewać rośliny znacznie częściej – tak, by podłoże w donicach było stale wilgotne.

Nie można także zapominać o regularnym zasilaniu goździków – najprościej za pomocą rozpuszczalnych w wodzie mineralnych nawozów dla roślin kwitnących/balkonowych (co 7-10 dni) lub nawozami o przedłużonym działaniu, które aplikujemy do gleby raz w sezonie.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku goździków jest usuwanie przekwitłych kwiatów, uschniętych liści oraz nadmiernie rozrastających się pędów. Dzięki temu rośliny będą dłużej kwitły i lepiej się prezentowały.

Mimo, iż goździki wieloletnie raczej dobrze znoszą nasze zimy, to jednak donice pozostawiane na zewnątrz warto zabezpieczyć przed mrozem (np. owinąć agrowłókniną lub kartonem), a dodatkowo przykryć rośliny z góry stroiszem (gałązkami drzew iglastych).

