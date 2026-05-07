Goździk chiński do doniczek

Zwykle do uprawy pojemnikowej polecany jest jednoroczny goździk chiński (Dianthus chinensis) i jego liczne odmiany i mieszańce. Zwykle są one niskie, osiągają one do 20 cm wysokości i mają pachnące kwiaty o średnicy nawet do 5 cm oraz dekoracyjne sinozielone (srebrzyste) pędy i liście, tworzące zwarte kępki. Brzegi płatków kwiatowych są głęboko powcinane, a barwy kwiatów zróżnicowane – białe, różowe, w odcieniach czerwieni lub dwubarwne. Kwitnienie trwa dość długo - od maja i trwa do końca września.

W sprzedaży można spotkać zwykle mieszańce goździka chińskiego z innymi gatunkami o ciekawych barwach kwiatów, np. ’Balkonfeuer’ oraz ’Red Empress’ (kwiaty szkarłatne), ’Rapid’ (kwiaty białe i czerwone), ’Dancing Geisha’ (postrzępione kwiaty w różnych kolorach).

Goździk ogrodowy do doniczek

Do uprawy w pojemnikach nadaje się także goździk ogrodowy (Dianthus caryophyllus) i jego odmiany. Wyróżniają go sinozielone pędy i liście oraz pachnące kwiaty, o ząbkowanych płatkach, które mogą osiągać średnicę od kliku do ponad 10 cm (w zależności od odmiany) i mają zwykle kolor czerwony, różowy (w wielu odcieniach) oraz biały. Dorastają do wysokości od 30 do nawet 80 cm tworzą luźne krzaczaste kępki. Kwitnienie trwa także od maja do września i poszukiwane są przede wszystkim odmiany o kwiatach pełnych, np. `Lillipot Purple` - kwiaty pełne, ciemnoróżowe, `Lillipot White` - białe, pełne kwiaty, `Lillipot Scarlet` - kwiaty czerwone.

Goździk brodaty i goździk siny do doniczek

Ponadto, do uprawy w donicach nadaje się także goździk brodaty (Dianthus barbatus) oraz nisko rosnący goździk siny (Dianthus gratianopolitanus) i ich ciekawe odmiany z różnokolorowymi kwiatami.

Autor: Getty Images

Gdzie ustawiać goździki w doniczkach?

Goździki należą do roślin światłolubnych i najlepiej będą rosły i kwitły na stanowiskach ciepłych, czyli na w pełni nasłonecznionych balkonach lub tarasach. Można ustawić donice z roślinami także w lekkim cieniu, ale już w miejscu bardzo zacienionym kwitnienie będzie z pewnością o wiele słabsze.

W jakim podłożu uprawiać goździki w doniczkach?

Gatunki uprawiane w donicach (podobnie, jak inne kwiaty balkonowe) będą potrzebowały odpowiedniego podłoża (np. uniwersalnego dla roślin kwitnących), aby mogły odpowiednio się rozwijać i bujnie kwitnąć. Należy pamiętać, ze goździki dobrze rosną w glebie o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym, natomiast nie lubią gleb wyraźnie zasadowych (z wyjątkiem goździka alpejskiego). Ponadto, w przypadku uprawy bylinowych gatunków i odmian goździków (np. goździk siny, goździk ogrodowy), trzeba pamiętać o wymianie podłoża na nowe w kolejnych sezonach.

Należy także pamiętać, aby w pojemniku był zapewniony odpowiedni drenaż (np. otwory odpływowe w dnie), a także by podłoże było przepuszczalne (goździki źle rosną w glebie ciężkiej, zbitej podmokłej i gliniastej).

Autor: Getty Images Goździki w doniczkach można uprawiać m.in. na balkonach

Jak pielęgnować goździki w donicach?

Ogrodowe gatunki goździków zwykle nie mają dużych wymagań, ale jak wszystkie rośliny kwitnące, uprawiane w pojemnikach potrzebują regularnego (ale nie przesadnego) nawadniania. W normalnych warunkach wystarczy nawadnianie 1-2 razy w tygodniu – podlewamy, kiedy gleba w pojemniku przeschnie (goździki nie lubią nadmiaru wilgoci w podłożu). Newralgicznym okresem jest lato i okresy upałów i w tym czasie należy podlewać rośliny znacznie częściej – tak, by podłoże w donicach było stale wilgotne.

Nie można także zapominać o regularnym zasilaniu goździków – najprościej za pomocą rozpuszczalnych w wodzie mineralnych nawozów dla roślin kwitnących/balkonowych (co 7-10 dni) lub nawozami o przedłużonym działaniu, które aplikujemy do gleby raz w sezonie.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku goździków jest usuwanie przekwitłych kwiatów, uschniętych liści oraz nadmiernie rozrastających się pędów. Dzięki temu rośliny będą dłużej kwitły i lepiej się prezentowały.

Mimo, iż goździki wieloletnie raczej dobrze znoszą nasze zimy, to jednak donice pozostawiane na zewnątrz warto zabezpieczyć przed mrozem (np. owinąć agrowłókniną lub kartonem), a dodatkowo przykryć rośliny z góry stroiszem (gałązkami drzew iglastych).

