Dalie, z ich niezwykłą różnorodnością barw i form kwiatów, to idealne rośliny na ogrodowe rabaty. Mnogość odmian powoduje, że wybór nie jest łatwy. Przygotowaliśmy przegląd ciekawych odmian, które z łatwością odmienią każdą rabatę, zapewniając spektakularne kwitnienie od lata aż po jesień.

Dlaczego warto uprawiać dalie?

Dalie to rośliny, które od lat goszczą w polskich ogrodach. Ich największą zaletą jest długie i obfite kwitnienie. Doskonale nadają się na kwiat cięty: długo utrzymują świeżość w wazonie i świetnie sprawdzają się w bukietach (także ślubnych) czy kompozycjach florystycznych.Kolorystyka kwiatów dalii jest niezwykle bogata: od czystej bieli, przez żółcie, pomarańcze, róże, czerwienie, fiolety po kwiaty dwubarwne i cętkowane. Zadziwia także różnorodność form kwiatostanów: od klasycznych, pełnych "pomponów" po fantazyjne, postrzępione czy spiczaste kaktusowe. Ze względu na kształt kwiatów dalie podzielono na kilka grup.Rośliny są stosunkowo łatwe w uprawie, odporne na suszę (po przyjęciu) i mogą rosnąć zarówno w gruncie, jak i w dużych donicach na tarasie czy balkonie. Niższe odmiany świetnie nadają się na obwódki, a wysokie tworzą efektowne tło rabat. Dodatkowo, kwiaty dalii przyciągają motyle, pszczoły i trzmiele, wspierając bioróżnorodność.

Dalia 'Mingus Joshua'

Kiedy i jak sadzić dalie?

Sadzenie dalii jest kluczowe dla ich obfitego kwitnienia. Należy pamiętać o kilku zasadach:

termin - bulwy dalii sadzimy do gruntu dopiero po ustąpieniu ryzyka przymrozków, zazwyczaj od połowy maja do początku czerwca, gdy ziemia jest już odpowiednio nagrzana. Wcześniej można je podkiełkować w doniczkach w pomieszczeniu;

- bulwy dalii sadzimy do gruntu dopiero po ustąpieniu ryzyka przymrozków, zazwyczaj od połowy maja do początku czerwca, gdy ziemia jest już odpowiednio nagrzana. Wcześniej można je podkiełkować w doniczkach w pomieszczeniu; stanowisko - dla dalii wybierz miejsce słoneczne (minimum 6 godzin słońca dziennie), osłonięte od silnych wiatrów;

- dla dalii wybierz miejsce słoneczne (minimum 6 godzin słońca dziennie), osłonięte od silnych wiatrów; gleba - dalie preferują ziemię żyzną, przepuszczalną, lekko kwaśną do obojętnej, dobrze nawożoną kompostem.

Dalia 'Park Princess'

Ciekawe odmiany dalii – nasze TOP 15!

Z setek dostępnych odmian, wybraliśmy dla Was 15 najbardziej spektakularnych i godnych uwagi dalii, które odmienią każdy ogród. Znajdziesz je w ofertach polskich sklepów.

'Kelvin Floodlight' (dalia dekoracyjna talerzowa) – wysokość 90–120 cm. Kwiaty intensywnie złocistożółte, ogromne (do 25–30 cm średnicy), o szerokich, lekko podwiniętych płatkach. Idealna na kwiat cięty. Kwitnie od czerwca do października.

'Arabian Night' (dalia dekoracyjna) – wysokość 90–120 cm. Kwiaty pełne, aksamitne, o średnicy 10-15 cm, w kolorze głębokiego burgundu (prawie czarne z czerwonymi refleksami). Kwitnie od czerwca do października. Przepięknie kontrastuje na rabacie z jasnymi roślinami.

'Cafe Au Lait' (dalia dekoracyjna talerzowa) – wysokość 90–120 cm. Kwiaty olbrzymie, puszyste, o średnicy 20-25 cm, kremowo-brzoskwiniowe z różowymi refleksami. Hit na bukiety ślubne. Kwitnie od lipca do października.

'Thomas Edison' (dalia dekoracyjna talerzowa) – wysokość 100–120 cm. Kwiaty duże, średnicy 20-25 cm, aksamitne, głęboko fioletowopurpurowe. Kwitnie od czerwca do października.

'Purple Gem' (dalia kaktusowa) – wysokość 70–100 cm. Kwiaty średniej wielkości (średnica około 12 cm) fioletoworóżowe, z wąskimi, zwiniętymi w rurki płatkami. Kwitnie od lipca do października. Atrakcyjnie kontrastuje z odmianami o jasnych, pastelowych kwiatach.

'Park Princess' (dalia kaktusowa) – odmiana niska: 50–60 cm wysokości. Kwiaty o średnicy około 10 cm, jasnoróżowe z kremowym środkiem. Kwitnie od lipca do października. Idealna do donic i na obwódki.

'Santa Claus' (dalia dekoracyjna) – wysokość 90–110 cm. Kwiaty duże, pełne, czerwono-białe, o lekko pofalowanych płatkach. Kwitnie od czerwca do października.

'White Perfection' (dalia dekoracyjna) – wysokość 90–120 cm. Kwiaty duże, pełne, eleganckie, czysto białe. Doskonała do jasnych kompozycji. Kwitnie od lipca do października.

'My Love' (dalia kaktusowa) – wysokość 80–100 cm. Kwiaty o spiczastych, zwiniętych płatkach, białe (środek kwiatu może być delikatnie kremowy lub żółtozielony). Kwitnie od lipca do października.

'Mingus Joshua' (dalia strzępiasta) – wysokość 80–100 cm. Kwiaty o średnicy około 18 cm i postrzępionych, żółto-pomarańczowych płatkach. Kwitnie od lipca do października.

'Bumble Rumble' (dalia kołnierzykowa) – wysokośc 80-120 cm. Kwiaty różowo-białe z żółtym środkiem, o dwuwarstwowej budowie. Kwitnie od lipca do października.

'Avignon' (dalia dekoracyjna) – wysokość 90–110 cm. Kwiaty pełne, o płatkach kremowobiałych z nieregularnymi fioletowymi, amarantowymi lub ciemnoczerwonymi smugami i prążkami. Kwitnie od lipca do października.

'Tsuki Yori No Shisha' (dalia strzępiasta) – wysokość około 90 cm. Kwiaty białe, o płatkach mocno skręconych i ozdobnie postrzępionych na końcach. Kwitnie od lipca do października.

'Franz Kafka' (dalia pomponowa) - wysokość 70-80 cm. Kwiaty kuliste, pełne, w kolorze fioletowym, liliowym lub intensywnie różowym. Kwitnie od lipca do października.

'Red Pigmy' (dalia kaktusowa) - odmiana niska (wysokość 50-70 cm). Kwiaty pełne, intensywnie czerwone, o płatkach zwiniętych w rurkę i ostro zakończonych. Kwiatnie od lipca do października.

