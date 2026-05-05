W naturalnym środowisku czubatka ubiorkolistna (Brachyscome iberidifolia) zasiedla skaliste i piaszczyste tereny nadmorskie, ale też łąki i obszary leśne Zachodniej Australii, doskonale przystosowując się do różnych, czasem trudnych warunków.

Jak wygląda czubatka ubiorkolistna?

Czubatka jest niewielką, jednoroczną krzewinką o silnie rozgałęzionych i gęsto ulistnionych pędach, które częściowo są wzniesione, a częściowo pokładają się na ziemi. Roślina osiąga od 20 do 40 cm wysokości. Jej drobne, wąskie, zielone liście przypominają wyglądem liście ubiorków, od których roślina przyjęła nazwę gatunkową, ale są jeszcze bardziej pierzaste i mocniej powcinane, przez co przybierają delikatny, ażurowy wygląd. Dzięki temu pokrój rośliny jest bardzo atrakcyjny.

W sprzedaży rzadko można spotkać poszczególne odmiany czubatki ubiorkolistnej, gdyż ich nasiona oferowane są zwykle w postaci wielobarwnej mieszanki odmianowej. Wiosną można natomiast spróbować poszukać już kwitnących czubatek na targu lub w centrum ogrodniczym i wybrać interesujący nas kolor kwiatów. Rośliny kwitną bardzo obficie, a ich kwiaty rozwijają się sukcesywnie przez cały sezon, zdobiąc ogród od wiosny do późnej jesieni (VI-IX/X).

i Autor: Kongdigital/ Getty Images Czubatka ubiorkolistna

Niestety, mimo całego swojego uroku czubatka ubiorkolistna nie nadaje się do całorocznej uprawy w gruncie ani zimowego przechowywania w pomieszczeniach, dlatego każdego roku wiosną trzeba od nowa wysiewać jej nasiona lub kupować sadzonki.

Kwiaty czubatki ubiorkolistnej

Największą ozdobą czubatki ubiorkolistnej są urocze, koszyczkowe kwiaty, przypominające wyglądem kwiaty stokrotek. Kwiaty czubatki są dość duże, kolorowe i osadzone pojedynczo na szczytach wiotkich, wzniesionych, zielonych łodyżek. Ich wnętrze wypełniają liczne, żółte kwiaty rurkowe, otoczone wianuszkiem dość szerokich, długich, barwnych kwiatów języczkowych. Kwiaty u gatunku są niebieskofioletowe, ale u odmian mogą być też białe, różowe, fioletowe lub niebieskie z żółtym lub ciemnym środkiem.

i Autor: GettyImages Kwiaty u gatunku są niebieskofioletowe, ale u odmian mogą być też białe, różowe, fioletowe lub niebieskie z żółtym lub ciemnym środkiem

Murator Ogroduje: Rośliny odporne na suszę w ogrodzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Uprawa czubatki ubiorkolistnej

Czubatka ubiorkolistna to nie tylko bardzo atrakcyjna, ale też mało wymagająca i łatwa w uprawie roślina.

wysiew czubatki ubiorkolistnej

Jej nasiona wysiewa się wczesną wiosną pod osłonami (marzec-kwiecień, nasiona w pokojowej temperaturze 22-24°C kiełkują po 7-14 dniach), siewki pikuje, a młode rośliny wysadza na miejsce stałe po minięciu wiosennych przymrozków (polecany rozstaw to 20 x 25 cm.). Sadzonkom warto uszczykiwać wierzchołki pędów, dzięki czemu lepiej się rozkrzewią i obficiej zakwitną. Nasiona czubatki można też wysiewać w kwietniu wprost do gruntu na miejsce stałe. Zbyt gęste wschody będą jednak wymagały przerywki.

stanowisko dla czubatki ubiorkolistnej

Czubatka najlepiej rośnie na słonecznych stanowiskach i ciepłych, przepuszczalnych, próchniczych, dość żyznych i lekko wilgotnych podłożach o lekko kwaśnym odczynie pH, ale doskonale poradzi sobie też na każdej typowej glebie ogrodowej.

nawożenie czubatki ubiorkolistnej

Nie lubi zalania i jest wrażliwa na niedobór żelaza w podłożu, dlatego należy podlewać ją często, ale umiarkowanie, a gdy liście zaczną matowieć i tracić intensywny kolor, zasilić nawozem zawierającym żelazo. Roślina dobrze znosi przejściową suszę i słone, nadmorskie powietrze. Nie należy natomiast zbyt intensywnie jej nawozić, gdyż zacznie nadmiernie się rozrastać, jednocześnie wydając mniej kwiatów.

Przeczytaj też: Ozdobne rośliny wiszące na balkonie - topowa lista do wyboru

Warto wiedzieć Autor: Monika Latkowska Czubatka ubiorkolistna Przycinanie czubatki Czubatka nie wymaga żadnych szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale jeśli po pierwszym, intensywnym kwitnieniu zostanie przycięta, zawiąże więcej pąków kwiatowych i jeszcze obficiej zakwitnie. Warto też na bieżąco usuwać z rośliny przekwitnięte kwiatostany.

Zastosowanie czubatki ubiorkolistnej w ogrodzie

W ogrodzie czubatka ubiorkolistna może mieć wiele zastosowań. Ze względu na swój gęsty pokrój i delikatne, ażurowe liście doskonale nadaje się do okrywania i osłaniania pustych miejsc w kompozycjach rabatowych i po przekwitnieniu wiosennych roślin cebulowych. Może też pełnić rolę obwódki rabat, ścieżek lub trawników. Pięknie prezentuje się w ogródkach skalnych i żwirowych.

Czubatka dobrze komponuje się też z innymi, niskimi krzewinkami (np. macierzanka, karłowe berberysy, wawrzynek główkowaty), a także z ubiorkiem wiecznie zielonym, lobelią przylądkową, nachyłkiem okółkowym, przymiotnem ogrodowym czy liliowcami.

Doskonale nadaje się do uprawy w klimatycznych ogrodach wiejskich, romantycznych, naturalistycznych i angielskich.

Przeczytaj też: Rośliny jednoroczne na obwódki - które są najlepsze? Jak zrobić obwódki z roślin jednorocznych?

i Autor: GettyImages Największą ozdobą czubatki ubiorkolistnej są urocze, koszyczkowe kwiaty

Czubatka ubiorkolistnej w połączeniu z innymi roślinami balkonowymi i tarasowymi

Czubatka ubiorkolistna może być też uprawiana w skrzynkach lub wiszących donicach na balkonach i tarasach. W sezonie stworzy w nich piękną, zieloną, ażurową, nieco zwisającą po bokach pojemnika kępę z mnóstwem kolorowych kwiatów, unoszących się nad liśćmi jak barwna chmura. Może też tworzyć ładne zestawienia z innymi balkonowymi roślinami, np. z werbeną ogrodową, lobelią przylądkową, uczepem i petuniami.

Przeczytaj też: Kompozycje kwiatowe na balkon i taras - inspirujące pomysły na kwiaty w donicach i skrzynkach