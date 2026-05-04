Czy portulaka jest rośliną wieloletnią?

Portulaka wielkokwiatowa (Portulaca grandiflora) to roślina o znacznych walorach dekoracyjnych, naturalnie występująca w Argentynie i Brazylii. Ze względu na pochodzenie ma duże wymagania cieplne i w Polsce jest uprawiana jako roślina jednoroczna. Nie przetrwa na zewnątrz polskich zim, nawet tych cieplejszych.

Jak wygląda portulaka wielkokwiatowa?

Portulaka to roślina płożąca dorastająca do 10-15 cm wysokości. Tworzy mięsiste pędy o barwie zielonej (odmiany kwitnące na biało) lub zielono-czerwonej (pozostałe odmiany). Pędy są gęsto porośnięte grubymi, wałeczkowatymi liśćmi, które są pokryte kutnerem.

Portulaka wielkokwiatowa kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty są duże (3-5 cm), wielopłatkowe. Mogą być pojedyncze lub pełne. Mają różną barwę – białą, żółtą, pomarańczową, łososiową, różową lub czerwoną. U większości odmian zamykają się w czasie pochmurnych dni. Owocem portulaki jest torebka. W sprzedaży najczęściej dostępne są nasiona różnych odmian – mieszanki.

Jakie wymagania ma portulaka? Czy portulaka lubi słońce?

Stanowisko dla portulaki. Portulaka to kwiat pełnego słońca – powinno się ją sadzić w miejscu dobrze nasłonecznionym, ciepłym. Odpowiednia jest wystawa południowa, ale radzi sobie także na wschodniej i zachodniej. Należy unikać cienia, w takich warunkach słabo kwitnie, ma mniej gęsty pokrój i wiotkie pędy.

Podłoże dla portulaki. Podłoże nie musi być żyzne (wręcz przeciwnie). Roślina dobrze rośnie w podłożu piaszczystym i kamienistym. W przypadku uprawy w pojemnikach można użyć ziemi do sukulentów. Dobrą opcją jest także wymieszanie uniwersalnej ziemi dla roślin pokojowych z piaskiem (np. w proporcji 2:1, 3:1). Na dnie donicy powinno się usypać solidną warstwę drenażową. Gatunek nie znosi nadmiernie wilgotnego podłoża, zastojów wody, a także chłodów. Nieodpowiednie są gleby gliniaste. Czasem konieczne może być wykonanie drenażu w gruncie.

Jeśli portulaka ma zapewnione odpowiednie warunki, jest mało podatna na choroby.

Kiedy wysiewać portulakę?

Portulakę wielkokwiatową można wysiewać do gruntu dopiero pod koniec kwietnia. Nawet wtedy, w okresie ochłodzeń, dany obszar powinno się osłonić włókniną. Rozsadę można przygotować również w domu, siejąc nasiona do pojemników na początku kwietnia.

Nasiona portulaki są bardzo drobne i trudne do precyzyjnego siewu, dlatego można je wcześniej wymieszać z piaskiem. Przykrywa się je cienką (5 mm) warstwą podłoża lub piasku. Do gruntu rośliny sadzi się w rozstawie 20x25 cm. W skrzyniach często umieszcza się je gęściej, co 15-20 cm.

Portulaka - podstawowe zabiegi pielęgnacyjne

Młode egzemplarze portulaki podlewa się regularnie, zwłaszcza w pojemnikach, podłoże powinno być umiarkowanie wilgotne. Starsze można lekko przesuszyć. Nie wolno jednak latem dopuścić do nadmiernego wyschnięcia bryły korzeniowej. Co prawda roślina to przetrwa, ale kwitnienie może być słabsze (zrzucanie pąków kwiatowych). Gatunek nie wymaga systematycznego nawożenia. Nadmiernie żyzne podłoże jest wręcz niewskazane. Usuwanie przekwitłych kwiatów przedłuży okres kwitnienia.

W względnie suchych warunkach choroby pojawiają się rzadko. Problemem są natomiast mszyce. Warto co pewien czas przejrzeć rośliny w poszukiwaniu szkodników.

Portulakę można rozmnażać przez nasiona własnoręcznie zebrane z uprawianych roślin, ale rośliny potomne mogą nie powielać cech rośliny macierzystej. Lepiej więc corocznie kupić nową mieszankę nasion, zwłaszcza w przypadku odmian o kwiatach pełnych.

i Autor: Getty Images Portulaka to efektowna dekoracja nasłonecznionych balkonów i tarasów

Aranżacja portulaki w ogrodzie i na balkonie

Portulaka to efektowna dekoracja balkonów i tarasów. Jest szczególnie ceniona ze względu na obfite, atrakcyjne kwitnienie i fakt, że radzi sobie w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia (np. balkonie wystawy południowej).

W ogrodzie warto ją wykorzystać do dekoracji ogrodu skalnego. W suchych, kamienistych i żwirowych rabatach może tworzyć obrzeża. Nadaje się na roślinę okrywową. Efektownie prezentuje się sadzona przy murkach i kamieniach. Łączy się ją m.in. z rozchodnikami, rojnikami i słonecznicami.

Portulaka to roślina na trudne, niezbyt urodzajne gleby. Sprawdzi się na piaszczystych działkach i na słonecznych balkonach. Stanowi cenną dekorację i gęsto porasta dany obszar przy niewielkim nakładzie pracy.

