Zastosowanie bylin poduszkowych w ogrodzie

Byliny poduszkowe cieszą się dużą popularnością w ogrodzie. Ich specyficzny kształt i z reguły niewielka wysokość daje duże pole popisu przy aranżacji obrzeży rabat, skalniaków, brzegów oczek wodnych, ozdoby murków ogrodowych czy obsadzaniu ogrodów na dachu. Oprócz tego są to cenione rośliny okrywowe, które można wykorzystać jako alternatywę dla trawnika. Wiele gatunków jest mało wymagających i łatwych w uprawie. Jakie byliny poduszkowe warto posadzić w ogrodzie?

Poznaj 8 roślin, które stworzą w ogrodzie kwitnący dywan.

Najpopularniejsze byliny poduszkowe do ogrodu

Do najpopularniejszych bylin o poduszkowatym pokroju należą: karmnik ościsty, rojniki, kostrzewa Gautiera, kostrzewa pstra, rozchodnik ostry, skalnica Arendsa.

Karmnik ościsty (Sagina subulata)

Karmnik ościsty to gatunek „wzorcowy” roślin poduszkowych. Bylina osiąga 3-5 cm wysokości, wytwarza mocno skrócone, nitkowate pędy. Kwitnie od kwietnia do czerwca na biało. Kwiaty są małe, niepozorne. Roślina przypomina kulki mchu. Wykorzystuje się ją w ogrodach wielu typów. Szczególnie jest ceniona w nasadzeniach w stylu orientalnym (np. w ogrodach Zen).

i Autor: JulieAlexK/ Getty Images Karmnik ościsty

Rojniki (Sempervivum)

Rojniki to różne gatunki różniące się nieco wyglądem. Z reguły jednak mają poduszkowaty kształt i nie przekraczają 15 cm. To, co je łączy – to duża odporność na suszę i bezpośrednie natężenie światła. Rojniki mają szerokie zastosowanie – wykorzystuje się je m.in. do tworzenia ogrodów dachowych oraz wertykalnych. W miejscach silnie wysychających mogą pełnić rolę roślin okrywowych.

i Autor: Martina Cross/ Getty Images Rojniki

Kostrzewa Gautiera (Festuca gautieri)

Kostrzewa Gautiera to zimozielona trawa ozdobna o regularnym, kulistym, zwartym pokroju. Tworzy kompaktowe poduszki. Dość szybko rozrasta się. Dobrze znosi słoneczne stanowiska. Jest chętnie wykorzystywana do dekoracji skalniaków.

Przeczytaj też: Kostrzewy - ozdobne trawy do ogrodu. Gatunki, uprawa i pielęgnacja kostrzew

i Autor: Getty Images Kostrzewa Gautiera twrzy gęste, zielone poduszki

Kostrzewa pstra (Festuca versicolor)

Kostrzewa pstra to kolejna z ozdobnych traw o zwartym pokroju. Osiąga zwykle 15-30 cm wysokości. Jej liście jesienią przebarwiają się na żółto i pomarańczowo. Nadaje akcentu kolorystycznego na rabatach. Wykorzystuje się ją także do tworzenia suchych kompozycji.

Rozchodnik ostry (Sedum acre)

Rozchodnik ostry ma bardziej „rozłożysty” pokrój od powyższych gatunków, wciąż jednak można potraktować go jako bylinę rabatową. Ozdobną rozchodnika są drobne, mięsiste jajowate liście oraz żółte kwiaty. Kwitnie od czerwca do lipca.

Przeczytaj też: Rozchodniki - świetne rośliny na rabaty i skalniaki. Poznaj gatunki i sprawdź wskazówki uprawy

i Autor: Getty Images Rozchodnik ostry

Skalnica Arendsa (Saxifraga arendsii)

Skalnica Arendsa tworzy zimozielone poduszki złożone z pierzastych rozet. Jej ozdobą są także kwiaty o barwie białej, różowej lub czerwonej. Kwitnie od maja do lipca. Osiąga wysokość do 20 cm. Lubi stanowiska półcieniste.

Przeczytaj też: Skalnice - urocze rośliny doskonałe nie tylko na skalniaki! Jakie gatunki skalnic można uprawiać w ogrodzie?

i Autor: Getty Images Skalnica Arendsa

Murator Ogroduje #2: Najlepsze byliny na balkon i taras