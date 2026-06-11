Cebula, czosnek, por i szczypiorek to absolutna podstawa w każdym warzywniku. Te cztery gatunki, należące do rodziny warzyw cebulowych, łączy nie tylko wyrazisty smak, ale także podobne potrzeby uprawowe. Poznaj kluczowe wymagania i zasady pielęgnacji, dzięki którym Twoja uprawa zakończy się sukcesem.

Warzywa cebulowe należą do rodziny czosnkowatych (Alliaceae). Łacińska nazwa Allium pochodzi od słowa all, co w języku celtyckim znaczy piekący, ostry. Właśnie ze względu na swój oryginalny smak, warzywa cebulowe są powszechnie uprawiane – zarówno na skalę towarową, jak i w przydomowych ogródkach warzywnych.

Wymagania warzyw cebulowych

Choć różnią się smakiem i wyglądem, wszystkie warzywa cebulowe mają bardzo zbliżone potrzeby, co ułatwia zaplanowanie ich uprawy. Zapewnienie im odpowiednich warunków to fundament powodzenia uprawy.

Stanowisko dla warzyw cebulowych

Warzywa cebulowe są prawdziwymi miłośnikami słońca. Należy uprawiać je na stanowisku w pełni nasłonecznionym, gdzie promienie słoneczne operują przez co najmniej 6-8 godzin dziennie. To kluczowe dla prawidłowego rozwoju cebul i ząbków.

Podłoże dla warzyw cebulowych

Podłoże musi być żyzne, przepuszczalne i bogate w próchnicę, która utrzymuje wilgoć, ale nie dopuszcza do zastojów wody – te są dla cebulowych zabójcze i prowadzą do gnicia korzeni. Idealny odczyn gleby to obojętny lub lekko zasadowy (pH 6,5-7,5). Jeśli ziemia jest kwaśna, konieczne będzie jej zwapnowanie jesienią poprzedzającą sadzenie.

Warzywa cebulowe mają umiarkowany apetyt i nie znoszą świeżego obornika, który mógłby "spalić" ich system korzeniowy. Dlatego najlepiej sadzić je w drugim, a nawet trzecim roku po nawożeniu organicznym.

Płodozmian ważny w uprawie warzyw cebulowych

To absolutnie krytyczna zasada, której nie wolno ignorować! Nigdy nie sadź warzyw cebulowych w tym samym miejscu, gdzie rosły w poprzednim roku (lub nawet dwóch). Należy zachować minimum 3-4 letnią przerwę. Dlaczego? Ponieważ uprawa rok po roku prowadzi do kumulacji w glebie specyficznych dla tej rodziny chorób (np. fuzaryjnego gnicia cebuli, białej zgnilizny) oraz szkodników (np. śmietki cebulanki). Płodozmian to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na uniknięcie problemów i zapewnienie roślinom zdrowego startu.

Doskonałym przedplonem dla warzyw cebulowych jest natomiast uprawa w poprzednim sezonie roślin, które pozostawiają po sobie bogate w azot podłoże. Idealnym przedplonem będą więc warzywa strączkowe (fasola, groch, bób) lub dyniowate (ogórki, cukinia), które same rosły na obficie nawiezionej ziemi.

Najpopularniejsze warzywa cebulowe uprawiane w ogródkach warzywnych

Do najpopularniejszych warzyw cebulowych uprawianych w przydomowych warzywnikach i na działkach należą:

cebula zwyczajna,

cebula siedmiolatka,

cebula szalotka,

szczypiorek ogrodowy,

czosnek pospolity,

por.

Cebula zwyczajna

Jednym z najpopularniejszych warzyw cebulowych jest cebula zwyczajna (Allium cepa). Jej uprawa nie jest trudna. Wystarczy w marcu posadzić do gruntu małe cebulki (dymki) w rzędach. Kluczowa pielęgnacja w sezonie to regularne odchwaszczanie oraz podlewanie w okresach suszy. W trakcie wzrostu można na bieżąco ścinać zielone liście, czyli aromatyczny szczypior. Główne zbiory dojrzałych cebul przeprowadzamy latem, gdy szczypior zacznie się naturalnie załamywać i zasychać.

i Autor: Getty Images Cebula zwyczajna

Cebula siedmiolatka

Innym bardzo popularnym warzywem cebulowym jest cebula siedmiolatka (Allium fistulosum). Nie tworzy ona właściwej cebuli, lecz zgrubienie w dolnej części. Sadzona jest przede wszystkim z uwagi na aromatyczne liście, które można ścinać wielokrotnie w ciągu sezonu (szybko odrastają). Swoją nazwę zawdzięcza wyjątkowej cesze - jest rośliną wieloletnią, która raz posadzona, może rosnąć w jednym miejscu nawet przez kilka lat. To idealny wybór dla każdego, kto chce mieć stały dostęp do własnego szczypiorku bez konieczności corocznego sadzenia.

i Autor: Getty Images Cebulę siedmiolatkę uprawia się dla pikantnych zgrubień oraz szczypioru

Cebula szalotka

Cebula szalotka (Allium ascalonicum) ceniona przez szefów kuchni za swój łagodny i bardziej wyrafinowany smak, zdobywa coraz większą popularność w przydomowych ogródkach. Jej unikalną cechą jest to, że nie tworzy pojedynczej, dużej cebuli, lecz całe gniazdo podłużnie jajowatych, mniejszych cebulek, które wyrastają z jednej posadzonej sadzonki. Dzięki temu z jednej małej cebulki posadzonej wiosną można uzyskać nawet kilkanaście nowych, co czyni jej uprawę niezwykle wydajną. Uprawa szalotki jest bardzo podobna do uprawy cebuli z dymki i nie sprawia większych problemów, wymagając jedynie słonecznego stanowiska i przepuszczalnej gleby. Doskonale nadaje się do sosów, sałatek i marynat, a co równie ważne, świetnie się przechowuje, pozwalając cieszyć się jej smakiem przez całą zimę.

i Autor: Getty Images Cebula szalotka

Szczypiorek ogrodowy

Szczypiorek ogrodowy (Allium schoenoprasum) to absolutny klasyk w każdym przydomowym ogródku i niezastąpiony dodatek w kuchni. Ta niewymagająca, wieloletnia bylina tworzy gęste kępy rurkowatych, ciemnozielonych liści, które z roku na rok stają się coraz bujniejsze. Jego największą zaletą jest możliwość regularnego ścinania aromatycznych liści przez cały sezon, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, ponieważ bardzo szybko odrasta. Latem roślina zachwyca dodatkowo dekoracyjnymi, fioletowymi kwiatami w kształcie pomponów, które są jadalne i pięknie zdobią sałatki. Dzięki swojej mrozoodporności i łatwości w uprawie, jest to idealna roślina dla początkujących ogrodników, która będzie cieszyć smakiem przez wiele lat.

i Autor: Getty Images Czosnek szczypiorek

Czosnek pospolity

Równie często co cebula, w ogródkach warzywnych sadzony jest czosnek pospolity (Allium sativum), ceniony za swój intensywny aromat w kuchni i liczne właściwości prozdrowotne. Jego uprawę rozpoczyna się, sadząc pojedyncze ząbki do gleby jesienią (w październiku lub na początku listopada) lub wiosną (w marcu lub na początku kwietnia). W trakcie sezonu warto usuwać pojawiające się pędy kwiatostanowe, które same w sobie są pysznym, jadalnym dodatkiem do potraw. Sygnałem do zbioru, przypadającego zazwyczaj w lipcu, jest moment, gdy co najmniej połowa liści na roślinie zaczyna żółknąć, załamywać się i zasychać. Po wykopaniu i dokładnym wysuszeniu w przewiewnym miejscu, główki czosnku doskonale przechowują się przez wiele miesięcy, zapewniając zapas na całą zimę.

i Autor: NetPix/ Getty Images Kiedy wykopuje się czosnek? Sprawdź termin

Por

Por (Allium porrum) to warzywo cenione za swój subtelny, lekko słodkawy smak, który doskonale wzbogaca zupy i zapiekanki. Jego jadalną częścią nie jest cebula, lecz długa, biała łodyga rzekoma, którą można wydłużyć poprzez obsypywanie ziemią w trakcie wzrostu. Uprawę najczęściej rozpoczyna się od przygotowania rozsady, którą wysadza się na stałe miejsce w ogrodzie w maju. Chociaż pierwsze pory można zbierać już pod koniec lata, to pełnię smaku i dojrzałości osiągają jesienią. Co najważniejsze, jest on wyjątkowo mrozoodporny, dzięki czemu można go pozostawić w gruncie i zbierać świeże warzywa nawet w środku zimy.

i Autor: Getty Images

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