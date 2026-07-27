Piękne i okazałe słoneczniki zwyczajne (łac. Helianthus annuus) nie bez powodu kojarzą się z latem. Duże kwiatostany słoneczników do złudzenia przypominają bowiem złociste słońce, a ich kwitnienie przypada na sam środek lata – zakwitają w lipcu–sierpniu i kwitną do września.

Ozdobne odmiany słonecznika

Przez stulecia słonecznik był uprawiany głównie ze względu na wartościowe nasiona, jednak z czasem z gatunku wyprowadzono liczne ozdobne odmiany, zachwycające pełnymi kwiatami, oryginalnymi barwami oraz ciekawym pokrojem. Zanim zdecydujemy się na posadzenie słoneczników w ogrodzie, musimy pamiętać, że mają one dość wygórowane wymagania uprawowe i nie wszędzie będą czuły się równie dobrze.

Czy słoneczniki ozdobne są wieloletnie?

Większość popularnych słoneczników ozdobnych to rośliny jednoroczne, ale istnieją też specjalne gatunki wieloletnie.

Kiedy siać słoneczniki ozdobne?

Słonecznik zwyczajny należy do roślin ciepło- i światłolubnych. Potrzebuje wybitnie ciepłego i słonecznego stanowiska, na którym nie będzie narażony na silne podmuchy wiatru. Jego nasiona kiełkują dobrze tylko wtedy, gdy temperatura podłoża wynosi 8–10 st.C. Mimo to młode siewki są w stanie wytrzymać krótkotrwałe spadki temperatur do około –4 st.C, dlatego względnie dobrze znoszą wiosenne przymrozki. Ta cecha pozwala na wczesny wysiew nasion słonecznika wprost do gruntu (w połowie kwietnia, siew punktowy), gwarantujący odpowiednio długi okres wegetacji, niezbędny roślinom do prawidłowego rozwoju.

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Słoneczniki ozdobne - wymagania i uprawa

Słoneczniki początkowo mają słabo rozwinięty system korzeniowy, dlatego niezbyt dobrze radzą sobie z suszą. Wprawdzie dorosłe rośliny zniosą kilka dni bez wody, ale siewki na brak wilgoci są już zdecydowanie bardziej wrażliwe.

Słoneczniki mają też wysokie wymagania w stosunku do podłoża, gdyż dobrze rosną jedynie na glebach żyznych, próchniczych i umiarkowanie wilgotnych. Nie tolerują gleb ciężkich, mokrych, zimnych, jałowych ani suchych, dlatego nie warto sadzić ich na takich stanowiskach.

Kiedy jednak spełnimy wszystkie warunki niezbędne do uprawy słonecznika, możemy wybierać wśród wielu jego pięknych odmian.

Polecane odmiany słoneczników ozdobnych

Do najciekawszych słoneczników ozdobnych można zaliczyć bardzo atrakcyjne:

odmiany słoneczników o pełnych kwiatach, np. ‘Teddy Bear’ (40–60 cm wysokości) czy ‘Sonnengold’ (50 cm wys.);

odmiany słoneczników o kwiatach wielobarwnych, np. ‘Ring of Fire' (120 cm wys., kwiaty żółto-brązowe), ‘Floristan’ (100 cm wys., kwiaty czerwono-brązowe), ‘Bicolor’ (200 cm wys., kwiaty żółto-czerwone);

odmiany słoneczników tworzące liczne pędy boczne z dużą liczbą niewielkich kwiatów, np. odmiana ‘Sonja’ (130 cm wys.) czy ‘Soraya’ (150 cm wys.);

odmiany słoneczników o bardziej klasycznym wyglądzie, czyli żółtych płatkach kwiatowych i ciemnym środku, np. ‘Sunrich Lemon’ (150 cm wys.), ‘Big Smile’ (50 cm wys.) czy ‘Fullsun’ (200 cm wys.).

Autor: Ronda Brady/ Getty Images Słonecznik zwyczajny 'Teddy Bear'

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