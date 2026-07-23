Borówka brusznica (łac. Vaccinium vitis-idaea) to krzewinka należąca do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Jest to gatunek mniej znany od swoich kuzynów – naturalnie spotykanej borówki czernicy i chętnie uprawianej borówki wysokiej (zwanej potocznie amerykańską).

Jak wygląda borówka brusznica i kiedy pojawiają się owoce?

Krzewinka osiąga 20-30 cm wysokości. Ma lekko pokładające się, drewniejące pędy i owalne, zimozielone, błyszczące liście.

Borówka brusznica kwitnie od maja do lipca. Kwiaty są drobne, białe lub różowe, zebrane w groniaste kwiatostany. Późnym latem i jesienią wytwarza okrągłe, jadalne owoce – jagody o cierpkim, gorzkawo-kwaskowatym smaku.

Borówka brusznica – stanowisko, podłoże i wymagania

Borówkę brusznicę najlepiej sadzić w miejscach lekko osłoniętych – wtedy obficie owocuje i jednocześnie nie jest narażona na wysychanie gleby. Przy wyborze miejsc bezpośrednio nasłonecznionych wymaga często podlewania. Optymalne są gleby próchnicze, dość przepuszczalne, żyzne o odczynie kwaśnym (pH 3,5-4,5). Powinny być umiarkowanie wilgotne, jednak roślina nie może być zalewana. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się choroby grzybowe (pomimo, iż borówka jest dość odporna na patogeny). Gatunek jest mrozoodporny. W czasie zimy odradza się usuwać zalegające przy roślinach warstwy śniegu. To naturalna bariera ochronna. Problemem mogą być przymrozki. Dlatego wczesną wiosną młode okazy czasem trzeba okrywać włókniną.

Kiedy i jak sadzić borówkę brusznicę?

Tę owocową krzewinkę można sadzić zarówno jesienią, jak i wiosną. Dołki powinny być niewielkie. Na ich dnie warto wyłożyć warstwę kompostu, igliwia lub żyznego torfu. Najlepszym materiałem sadzeniowym są dwuletnie sadzonki 7-10 cm wysokości. Rośliny sadzi się w rozstawie 20-25 x 33-40 cm. Warto wcześniej – w przypadku większej uprawy – zainstalować system nawadniania kropelkowego.

Po posadzeniu podłoże wokół roślin zaleca się ściółkować, najlepiej materiałem zakwaszającym glebę (np. rozdrobnioną korą sosnową, igliwiem, trocinami). Takie rozwiązanie pozwoli utrzymać odpowiednią kwasowość podłoża, zmniejszy wyparowywanie wody i jednocześnie ograniczy rozwój chwastów.

Jak pielęgnować borówkę brusznicę? Podlewanie, nawożenie i cięcie

Borówka brusznica wytwarza słaby system korzeniowy (z małą ilością włośników na korzeniach). Jest przez to wrażliwa na wysychanie, słabo pobiera wodę i składniki pokarmowe. Problem można zniwelować aplikując szczepionki mikoryzowe. Przez cały okres uprawy – krzewinkę powinno się nawadniać. Jest to szczególnie ważne w upalnych miesiącach letnich. Zabieg podlewania warto sporadycznie stosować także zimą – w umiarkowanie ciepłe dni. To zapobiegnie pojawieniu się efektu suszy fizjologicznej.

Borówkę dokarmia się nawozami dla roślin kwasolubnych, np. siarczanem amonu. Wiosną i na początku lata stosuje się nawozy azotowe, później – do wczesnej jesieni – odpowiednie będą nawozy ze zwiększoną ilością potasu. Z dawkami nie można jednak przesadzać – roślina jest wrażliwa na zasolenie gleby. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest przycinanie zbyt wybujałych pędów. Dzięki temu borówka lepiej krzewi się. Można ją rozmnażać przez ukorzenie niezdrewniałych pędów – w ciepłym pomieszczeniu. Jako podłoże stosuje się torf z dodatkiem piasku.

Autor: Getty Images/ Getty Images Borówka brusznica (łac. Vaccinium vitis-idaea)

Borówka brusznica w ogrodzie i kuchni – jak wykorzystać jej owoce?

Borówkę brusznicę uprawia się zarówno dla dekoracyjnego wyglądu jak i wartościowych owoców. W ogrodzie najczęściej wykorzystuje się ją do ozdoby wrzosowisk. Roślina dobrze komponuje się z innymi kwasolubnymi gatunkami – wrzosami, wrzoścami, modrzewnicami i różanecznikami. Jej błyszczące owoce wyróżniają się na tle „jednolitych” kwiatów.

Owoce borówki wykorzystuje się w kuchni – w szczególności do przyprawiania dziczyzny, innych mięs i produkcji przetworów. Borówka plonuje obficie przez kilkanaście lat. Pełnię plonowania osiąga po 4-5 latach. W celach ziołoleczniczych pozyskuje się zarówno owoce jak i liście borówki.

Najlepsze odmiany borówki brusznicy do ogrodu

'Koralle' – to jedna z najstarszych i najpopularniejszych odmian borówki brusznicy; jest plenna – owocuje obficie dwa razy w sezonie, dobrze krzewi się i rośnie ekspansywnie często wykorzystuje się ją jako roślinę zadarniającą

– to jedna z najstarszych i najpopularniejszych odmian borówki brusznicy; jest plenna – owocuje obficie dwa razy w sezonie, dobrze krzewi się i rośnie ekspansywnie często wykorzystuje się ją jako roślinę zadarniającą 'Runo Bielawskie' – to odmiana silnie rosnąca osiągająca nawet 40 cm wysokości, wytwarza duże owoce

– to odmiana silnie rosnąca osiągająca nawet 40 cm wysokości, wytwarza duże owoce 'Sussi' – to odmiana niska, mocno rozrastająca się wszerz, rodzi duże owoce

– to odmiana niska, mocno rozrastająca się wszerz, rodzi duże owoce 'Linnea' – to odmiana wysoka, jednak słabo rozrastająca się, owoce są jasnoczerwone

Autor: Getty Images/ Getty Images Borówka brusznica (łac. Vaccinium vitis-idaea)

Quiz. Kiedy jest sezon na te owoce? 7 punktów zdobywają tylko najlepsi! Pytanie 1 z 10 Sezon na truskawki rozpoczyna się w: kwietniu czerwcu sierpniu Następne pytanie