Chcesz, by borówki amerykańskie owocowały jak szalone? Stosuj te metody!

Borówka wysoka, zwana potocznie borówką amerykańską (łac. Vaccinium corymbosum), to krzew z rodziny wrzosowatych. Dorasta do wysokości 2 m wysokości. Ma odporne na mróz kwiaty (szkodzi im dopiero temperatura -7 st.C).

Kiedy dojrzewają owoce borówki amerykańskiej?

Owoce borówki amerykańskiej to niewielkie, lekko spłaszczone jagody barwy ciemnoniebieskiej lub granatowej, z jasnym zielonkawobiałym miąższem. Są jędrne, soczyste, zazwyczaj słodkie i bardzo smaczne.

Zależnie od odmiany owoce borówki amerykańskiej dojrzewają od połowy lipca do początku września, dojrzewają nierównomiernie - z jednej rośliny można je zbierać przez mniej więcej dwa tygodnie. Zawierają cukry, witaminę C, antocyjany i dużo pektyn, regulujących poziom cholesterolu i wchłaniających substancje toksyczne. Pomagają w leczeniu biegunek, wpływają korzystnie na wzrok.

Owoce borówki wysokiej nadają się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i na przetwory czy do mrożenia. Dosyć dobrze się przechowują i dobrze znoszą transport.

Autor: Getty Images Owoce borówki amerykańskiej są niskokaloryczne!

Czego potrzebuje borówka amerykańska?

Borówka do prawidłowego wzrostu wymaga gleby kwaśnej! (pH 3,5-5,0) o wysokiej zawartości próchnicy, przepuszczalnej i wilgotnej. Borówki lubią zaciszne i słoneczne miejsca, w których podłoże łatwo się nagrzewa.

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Gdzie kupić sadzonki borówki amerykańskiej?

Sadzonki borówki amerykańskiej należy kupić w sprawdzonej szkółce, co daje gwarancję, że nabywamy zdrowe rośliny konkretnej odmiany. Zazwyczaj są to rośliny dwuletnie, mające już dobrze rozwinięty system korzeniowy. Takie sadzonki łatwo się przyjmują i zaczynają owocować w następnym roku.

Czy borówka amerykańska może rosnąć pojedynczo?

Większość odmian borówki jest samopylna, jednak aby plonowanie było obfite, konieczne jest tzw. zapylenie krzyżowe, które polega na przeniesieniu przez owady zapylające pyłku z innej rośliny. Dlatego najlepiej posadzić obok siebie przynajmniej dwa krzewy borówki.

Choroby borówki amerykańskiej

Uprawiana w ogrodach borówka amerykańska rzadko kiedy bywa atakowana przez choroby i szkodniki. Choroby na borówce amerykańskiej najczęściej pojawiają się w wyniku nieodpowiednich warunków, niewłaściwej pielęgnacji oraz sprzyjającej infekcjom pogody.

Sadzenie krzewów borówki amerykańskiej - kiedy i jak to robić?

Najlepiej borówkę amerykańską sadzić jesienią lub wiosną. Krzewy borówki sprzedawane w pojemnikach można sadzić także latem. Gdy sadzimy borówkę jesienią, koniecznie trzeba przed mrozem osłonić podstawę krzewu ściółką z torfu, trocin lub liści.Jeżeli ziemia w miejscu, w którym ma rosnąć borówka, nie jest kwaśna, należy wykopać dół głębokości 35 cm i średnicy 60 cm i wypełnić go mieszanką kwaśnego torfu, kory drzew iglastych i piasku (w proporcji 1:1:1). Jeżeli gleba w ogrodzie jest przepuszczalna, wystarczy ją wymieszać z torfem kwaśnym (1:1).

Najlepiej od razu przygotowywać miejsce dla kilku krzewów, a nie oddzielny dołek dla każdej rośliny. Krzewy należy sadzić co 1,5 m, około 5 cm głębiej, niż rosły w szkółce. System korzeniowy borówki jest płytki, dlatego należy regularnie ją podlewać.

Czego nie sadzić obok borówki amerykańskiej?

Obok krzewów borówki amerykańskiej nie należy sadzić jabłoni, ponieważ przy tym drzewie owocowym borówka będzie słabo rosła. Należy też unikać sadzenia borówki przy wysokich drzewach, które mogą zasłaniać borówce słońce i sprawiać, że krzew będzie słabiej owocował.

Autor: Getty Images/ Creative Commons Borówka amerykańska

Jak pielęgnować borówkę?

System korzeniowy borówki jest płytki i przystosowany do gleb wilgotnych, dlatego podstawowym zabiegiem jest regularne podlewanie krzewów. Co roku wiosną należy zasilić borówkę nawozem przeznaczonym dla borówek i powtórzyć zabieg 1-2 razy, zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.

Ziemię wokół krzewów borówki ściółkujemy, by zabezpieczyć ją przed parowaniem i utratą wody (szczególnie, gdy rośliny uprawiane są na glebie lekkiej, o niskiej zawartości próchnicy). Na ściółkę nadają się torf wysoki, trociny drzew iglastych i kora. Rozkładamy je wokół krzewu w promieniu 50-80 cm, na grubość 3-5 cm (torf mieszamy płytko z ziemią). Trzeba ją uzupełniać co roku.

Jak i kiedy przycinać borówkę amerykańską?

Krzewy borówki amerykańskie należy co roku przycinać. Przez pierwsze trzy lata po posadzeniu z krzewów borówki wysokiej usuwamy jedynie pędy słabe i chore. Wycinamy je wczesną wiosną, przed ruszeniem wegetacji. Od czwartego, piątego roku trzeba zacząć cięcie prześwietlające, by pobudzić owocowanie i zapewnić stałe plony. Usuwa się wtedy najstarsze pędy.

Na jakich pędach owocuje borówka?

Borówka najlepiej owocuje na pędach 2–3-letnich, najwyżej 4-letnich. W dobrze prowadzonym krzewie powinno być tylko kilka pędów głównych.

Polecamy Jaka odmiana borówki jest najlepsza? Większość z ponad 450 odmian borówki amerykańskiej zostało wyhodowanych w USA. Kilkadziesiąt odmian borówki amerykańskiej dostępnych jest w sprzedaży w Polsce. Prezentujemy odmiany borówki polecane do uprawy w ogrodzie. Borówka amerykańska Bluecrop - najpopularniejsza odmiana borówki amerykańskiej. Owoce duże, słodkie bardzo smaczne, dojrzewają od początku sierpnia. Odmiana borówki bardzo plenna, odporna na mróz, choroby i suszę.

Borówka amerykańska Bluegold - odmiana o średnio silnym wzroście bardzo plenna, owocuje w połowie sierpnia. Owoce duże, kuliste, lekko żebrowane, mało aromatyczne kwaskowate.

Borówka amerykańska Bluejay - odmiana o średnio silnym wzroście, odporna na większość chorób. Owoce duże słodkie, plon obfity, dojrzewają w połowie sierpnia.

Borówka amerykańska Brigitta Blue - odmiana o szybkim i silnym wzroście, owocuje pod koniec sierpnia. Owoce średniej wielkości, lekko kwaśne.

Borówka amerykańska Darrow - odmiana o silnym wzroście. Owoce duże o lekko kwaśnym smaku, dojrzewają w połowie sierpnia. Odmiana borówki odporna na mróz.

Borówka amerykańska Duke - odmiana o silnym wzroście. Owoce smaczne słodkie bardzo aromatyczne, dojrzewają od lipca do sierpnia.

Borówka amerykańska Earliblue - odmiana o silnym wzroście. Owoce smaczne słodko kwaśne polecane na przetwory, dojrzewają w połowie sierpnia.

Borówka amerykańska Jersey - odmiana o silnym wzroście. Owoce średniej wielkości słodkie, dojrzewają na przełomie sierpnia i września.

Borówka amerykańska Patriot - odmiana bardzo plenna o średnim wzroście. Owoce duże, bardzo smaczne. Odmiana odporna na mróz.

Borówka amerykańska Spartan - odmiana o silnym wzroście. Owoce duże, bardzo smaczne dojrzewają od początku sierpnia.

Borówka amerykańska Sunrise - odmiana o silnym wzroście. Owoce duże słodkie, dojrzewają w połowie sierpnia.

Borówka amerykańska Toro - odmiana o średnio silnym wzroście. Owoce średniej wielkości, dojrzewają w połowie sierpnia. Tekst: Paweł Romanowski

Autor: Getty Images Owoce borówki amerykańskiej, w zależności od odmiany, dojrzewają od lipca do września

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