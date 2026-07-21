Dlaczego deszcz szkodzi roślinom balkonowym?

Choć woda jest niezbędna do życia każdej rośliny, jej nadmiar może przynieść więcej szkody niż pożytku. Podczas intensywnych opadów podłoże w donicach bardzo szybko nasiąka wodą. Jeżeli nie ma ona gdzie odpłynąć, korzenie zostają pozbawione dostępu do tlenu. To z kolei sprzyja ich gniciu i rozwojowi chorób grzybowych.

Problemem są także same krople deszczu. Ulewne opady mogą uszkadzać delikatne płatki kwiatów, powodować ich brązowienie i przyspieszać przekwitanie. Szczególnie źle znoszą to gatunki o cienkich, miękkich kwiatach, takie jak surfinie czy petunie.

Nie oznacza to jednak, że właściciele odkrytych balkonów są skazani na zniszczone kompozycje. Wystarczy wybrać rośliny, które lepiej tolerują wilgoć i mają mocniejsze pędy oraz bardziej odporne liście. Warto pamiętać, że nawet najbardziej wytrzymałe gatunki potrzebują odpowiedniego drenażu i donic z otworami odpływowymi.

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Begonia stale kwitnąca

Begonia stale kwitnąca od lat uchodzi za jedną z najbardziej niezawodnych roślin balkonowych. Jej największą zaletą jest wyjątkowa odporność na zmienne warunki pogodowe. Dobrze radzi sobie zarówno podczas upałów, jak i w czasie chłodniejszych oraz bardziej deszczowych okresów.

Roślina ma grube, mięsiste liście, które nie ulegają łatwo uszkodzeniom pod wpływem opadów. Kwiaty również są znacznie trwalsze niż u wielu innych popularnych gatunków balkonowych. Nawet po intensywnym deszczu begonia szybko odzyskuje atrakcyjny wygląd.

Dodatkowym atutem jest bardzo długi okres kwitnienia. Przy odpowiedniej pielęgnacji begonie zdobią balkon od maja aż do pierwszych jesiennych przymrozków. Najlepiej rosną w żyznym, przepuszczalnym podłożu i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji.

Autor: / Carine Canali/ Getty Images Begonia stalekwitnąca w szerokiej misie - doskonała dekoracja tarasu

Niecierpek nowogwinejski

Jeżeli balkon znajduje się od północnej lub wschodniej strony budynku, niecierpek nowogwinejski będzie jednym z najlepszych wyborów. To gatunek, który wyjątkowo dobrze znosi wysoką wilgotność powietrza i nie cierpi z powodu częstych opadów.

Roślina tworzy duże, intensywnie wybarwione kwiaty oraz dekoracyjne liście. W przeciwieństwie do wielu innych gatunków nie traci szybko walorów ozdobnych po ulewie.

Niecierpki wymagają regularnego podlewania, ale nie tolerują stojącej wody. Dlatego bardzo ważne jest zastosowanie przepuszczalnego podłoża i warstwy drenażu na dnie donicy.

Autor: Getty Images Niecierpek nowogwinejski ma dość duże, zwykle pojedyncze kwiaty w bogatej palecie barw

Fuksja

Fuksja od lat jest jedną z najpiękniejszych ozdób zacienionych balkonów. Jej charakterystyczne zwisające kwiaty przypominają niewielkie lampiony i występują w wielu efektownych kolorach.

Choć wyglądają niezwykle delikatnie, dobrze znoszą chłodniejsze i bardziej wilgotne lato. Zwisający pokrój sprawia, że woda nie zalega na kwiatach tak długo jak u gatunków o płaskich płatkach.

Fuksje najlepiej rosną w półcieniu i cieniu. Nie przepadają za palącym słońcem, dlatego doskonale sprawdzą się na balkonach, na których przez większą część dnia panuje cień.

Autor: IKvyatkovskaya / iStock / Plus/ Getty Images

Lobelia

Lobelia zachwyca gęstymi kaskadami drobnych niebieskich, fioletowych lub białych kwiatów. To jedna z tych roślin, które znacznie lepiej znoszą deszcz niż długotrwałe upały.

Podczas bardzo gorącego lata wymaga częstego podlewania, natomiast wilgotna pogoda sprzyja jej wzrostowi. Nawet jeśli po intensywnych opadach część kwiatów ucierpi, roślina szybko wypuszcza nowe pędy i ponownie zakwita.

Lobelia świetnie prezentuje się zarówno w skrzynkach balkonowych, jak i w wiszących donicach. Dobrze komponuje się z białymi i różowymi kwiatami.

Autor: Getty Images Zwisające odmiany lobelii doskonale prezentują się w wiszących pojemnikach

Bakopa

Bakopa to coraz popularniejsza alternatywa dla surfinii. Tworzy długie zwisające pędy obsypane setkami drobnych białych, różowych lub niebieskawych kwiatów.

Jej ogromną zaletą jest dobra odporność na deszcz. Kwiaty nie rozpadają się tak łatwo pod wpływem opadów, a sama roślina bardzo szybko wraca do formy po niekorzystnej pogodzie.

Bakopa najlepiej wygląda w wiszących pojemnikach lub skrzynkach zamocowanych na balustradzie. Wymaga regularnego nawożenia, dzięki czemu kwitnie nieprzerwanie przez wiele miesięcy.

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Autor: s1llu/ Getty Images

Uczep rózgowaty (Bidens)

To jedna z najbardziej wytrzymałych roślin balkonowych. Mocne pędy sprawiają, że uczep dobrze znosi nie tylko intensywne opady, ale również silniejszy wiatr.

Jego żółte kwiaty utrzymują się przez całe lato i jesień, tworząc efektowne, zwisające kompozycje. Nawet po gwałtownej ulewie roślina bardzo szybko odzyskuje atrakcyjny wygląd.

Bidens najlepiej rośnie w pełnym słońcu, ale dobrze radzi sobie także podczas bardziej kapryśnej pogody.

Autor: Getty Images Uczep rózgowaty

Trawy ozdobne

Jeżeli zależy ci na nowoczesnym wyglądzie balkonu, warto postawić na trawy ozdobne. Turzyce, kostrzewy czy rozplenice są wyjątkowo odporne na opady.

Ich wąskie liście nie zatrzymują dużych ilości wody, dzięki czemu po deszczu szybko wysychają. Dodatkowo ruch źdźbeł na wietrze sprawia, że balkon wygląda efektownie nawet wtedy, gdy nie ma na nim wielu kwiatów.

Trawy świetnie komponują się z bylinami i roślinami kwitnącymi, tworząc eleganckie aranżacje.

Autor: Maria Muszalska Turzyca oszimska ‘Evergold’

Jak uratować balkon po kilku dniach ulewy?

Jeżeli pogoda przez dłuższy czas nie dopisuje, warto pomóc roślinom wrócić do dobrej kondycji.

W pierwszej kolejności należy usunąć przekwitłe kwiaty oraz uszkodzone liście. Dzięki temu roślina nie będzie traciła energii na utrzymywanie obumarłych części.

Następnie warto sprawdzić, czy w podstawkach nie stoi woda. Jeżeli zalega tam od kilku dni, należy ją wylać. Dobrze jest także delikatnie spulchnić wierzchnią warstwę ziemi, aby poprawić dostęp powietrza do korzeni.

Po ustaniu opadów można zastosować nawóz wspomagający regenerację. Jeśli zauważymy pierwsze oznaki chorób grzybowych, warto sięgnąć po odpowiedni preparat ochronny przeznaczony do roślin ozdobnych.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.