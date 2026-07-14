Hakonechloa smukła (łac. Hakonechloa macra), zwana również trawą bambusową (wyglądem przypomina bowiem miniaturowego bambusa), to atrakcyjna ozdobna trawa, pochodząca z Azji Wschodniej, chętnie sadzona w ogrodach japońskich. Uprawiana jest głównie ze względu na piękne liście.

Jak wygląda hakonechloa smukła? Jak szybko rośnie? Czy jest wieloletnia?

Hakonechloa to niewysoka wieloletnia trawa ozdobna, która osiągać może do 60 cm wysokości i 90 cm szerokości. Tworzy rozłożyste kępy wydłużonych, smukłych, zielonych, łukowato wygiętych na zewnątrz liści, które stanowią największą ozdobę rośliny.

Hakonechloa rośnie wolno, ale z czasem rozrasta się, efektownie zadarniając miejsce, w którym została posadzona.

Kwiaty tej trawy ozdobnej są drobne, niepozorne, zebrane w delikatne kwiatostany, pojawiają się od późnego lata (sierpień) do wczesnej jesieni (październik).

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Jakie wymagania ma hakonechloa?

Hakonechloa stanowisko. Hakonechloa smukła urośnie zarówno na stanowiskach słonecznych, jak i bardziej zacienionych, jednak najlepiej rośnie w półcieniu (jako jedna z niewielu traw ozdobnych). Jeśli posadzimy hakonechloę w miejscu mocno wystawionym na działanie promieni słonecznych, koniecznie musimy zadbać o to, by podłoże było stale wilgotne, w przeciwnym liście trawy mogą zostać uszkodzone przez słońce. Dobrze, gdy stanowisko dla tej ozdobnej trawy jest osłonięte od silnych wiatrów.

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Hakonechloa podłoże. Hakonechloa nie ma specjalnych wymagań dotyczących podłoża, będzie rosła zarówno na glebach żyznych, jak i przeciętnych, choć na tych pierwszych wzrost będzie lepszy. Gleby słabsze i piaszczyste warto przed posadzeniem trawy użyźnić (np. kompostem). Hakonechloa lubi gleby umiarkowanie wilgotne, nie należy jej jednak sadzić na glebach podmokłych i nieprzepuszczalnych.

Hakonechloa mrozoodporność. Hakonechloa jest rośliną w pełni mrozoodporną i doskonale zimuje w gruncie w naszych warunkach klimatycznych. Warto jednak nowo posadzone młode egzemplarze okryć na zimę.

Polecamy Autor: Getty Images Hakonechloa macra 'Aureola' Hakonechloa macra ‘Aureola’ – ciekawa odmiana ‘Aureola’ to jedna z najpopularniejszych odmian hakonechloi smukłej, która wyróżnia się kolorem liści – są one złocistożółte, z widocznie zielonymi paskami wzdłuż marginesów. Roślinę charakteryzuje kaskadowe narastanie liści. Większość liści wygięta jest w tym samym kierunku. Osiąga 30-40 cm wysokości. ‘Aureola’ dodaje rabatom energii i blasku, jest dobrze widoczna nawet z dużych odległości. Idealna do rozjaśnienia zacienionych miejsc w ogrodzie.

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny

Jak uprawiać trawę Hakonehloa?

Hakonechloa to trawa ozdobna, która nie sprawia trudności w uprawie. Sadzić w ogrodzie możemy ją praktycznie przez cały sezon: od marca do października (jeśli warunki pogodowe są sprzyjające, to nawet do listopada), choć najlepszy czas na sadzenie to wiosna lub jesień, gdy temperatura gleby jest umiarkowana. Rośliny sadzi się w odstępach 30-45 cm, we wcześniej wykopane dołki (każdy dołek powinien być dwa razy większy od bryły korzeniowej). Umieszczamy roślinę w dołku i zasypujemy podłożem, dobrze je ugniatając wokół bryły korzeniowej. Sadzimy na tej samej głębokości, na której rosła w doniczce. Po posadzeniu obficie podlewamy.

Hakonechloa potrzebuje systematycznego podlewania (podłoże powinno pozostawać umiarkowanie wilgotne, ale nie mokre), zwłaszcza w okresach suszy i upałów. Jeśli chodzi o nawożenie trawy bambusowej, to warto na początku wiosny zastosować nawóz wieloskładnikowy lub organiczny (np. kompost).

Liście hakonechloi pozostawia się na zimę (stanowią dla rośliny osłonę przed mrozem) i ścina dopiero wczesną wiosną (zanim ruszy wegetacja). Przycina się je tuż nad ziemią, aby zrobić miejsce na nowe przyrosty.

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Hakonechloę rozmnaża się najłatwiej przez podział kęp wiosną. Przeczytaj o tym, jak dzielić trawy ozdobne.

Autor: Getty Images Hakonechloa macra

Gdzie sadzić w ogrodzie i z czym łączyć trawę Hakonechloa?

Trawa hakonechloa doskonale nadaje się do sadzenia na obwodzie rabat, wzdłuż ścieżek albo przy oczkach wodnych, szczególnie w tych częściach ogrodu, do których dociera mniej słońca. Trawa bambusowa może rosnąć pojedynczo lub w rzędach (sadząc ją w ten sposób, należy zadbać o odpowiednie odległości między sadzonkami, by rośliny nie przeszkadzały sobie nawzajem i mogły w pełni wyeksponować swój pokrój).

Hakonechloa świetnie pasuje do ogrodów urządzonych w stylu japońskim, orientalnym bądź naturalistycznym, ale sprawdza się również w ogrodach minimalistycznych.

Warto łączyć ją na rabacie z innymi cieniolubnymi roślinami, takimi jak funkie, przywrotniki, serduszka czy tawułki. Ładnie prezentuje się także posadzona z paprociami, turzycami, żurawkami, wrzosami czy miniaturowymi iglakami. Można ją też z powodzeniem łączyć z innymi trawami ozdobnymi, np. miskantami lub kostrzewami.

Hakonechloa nadaje się do uprawy w pojemnikach ustawianych na balkonach czy tarasach.

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