Powodzenie uprawy pomidorów uzależnione jest od wielu czynników: wyboru odmiany pomidorów, warunków, regularnej pielęgnacji. Warto jednak zwrócić uwagę na 3 bardzo ważne zabiegi pielęgnacyjne:

podwiązanie pomidorów do palików uszczykiwanie pędów pomidorów, ogławianie pomidorów.

Mają one olbrzymi wpływ na liczbę i jakość owoców oraz znacznie ułatwiają pielęgnację. Jak przeprowadzić je prawidłowo?

Jak dobrze podwiązać pomidory do palików?

Jak podwiązywać pomidory? Pomidory mogą dorastać nawet do 2-3 metrów wysokości, tworzą także wiele owoców, których masa może dochodzić nawet do 400 g/szt., wymagają więc solidnych podpór. Mogą to być drewniane paliki, kantówki, bambusowe tyczki. Pomidory można także przywiązywać do drutów (sznurków) rozciągniętych wzdłuż rzędów. Uprawa pomidorów przy podporach powoduje, że dojrzewające owoce nie leżą na ziemi, są lepiej nasłonecznione i szybciej obsychają po deszczu. Podwiązywanie pomidorów ułatwia późniejszy zbiór owoców i pielęgnację roślin.

Jak i kiedy uszczykiwać (przycinać) pomidory? - uprawa na jeden, dwa lub trzy pędy

Pomidory można prowadzić na różną liczbę pędów – od jednego do trzech.

Najbardziej popularna jest uprawa pomidorów na jeden pęd. W tym celu na roślinie zostawiamy tylko pęd główny, a wszystkie inne wyrastające z kątów liści usuwamy.

W przypadku uprawy pomidorów na dwa pędy pozostawiamy pęd główny oraz jeden pęd wyrastające pod pierwszym gronem owoców.

W w uprawie pomidorów na trzy pędy dodatkowo pozostawiamy pęd, który wyrósł z najniższego węzła pędu głównego.

Warto pamiętać, że większa liczba pędów wiąże się z późniejszym owocowaniem. Gdy owoce pierwszego (najniższego) grona dojrzeją usuwamy dolne liście.

Jak prawidłowo ogławiać pomidory?

Ogławianie pomidorów, czyli ścianie wierzchołków wzrostu rośliny, to bardzo istotny zabieg, o którym niestety rzadko pamiętamy podczas uprawy pomidorów w ogrodzie. Aby przyspieszyć dojrzewanie owoców około 10 sierpnia usuwamy wierzchołek pędu głównego (lub 2-3 pędów w przypadku uprawy na więcej pędów). Pozostawiamy 2-3 liście nad najwyższym kwitnącym gronem. Zabieg ogławiania pomidorów pozwoli dorosnąć i dojrzeć wszystkim owocom przed nadejściem chłodów.

Autor: Svetlana Verbitskaya/ Getty Images Po co przeprowadza się ogławianie pomidorów?

Wpływ podwiązywania, uszczykiwania i ogławiania na plonowanie i zdrowie pomidorów

Prawidłowo wykonane zabiegi pielęgnacyjne mają bezpośredni wpływ nie tylko na ilość, ale przede wszystkim na jakość plonów. Podwiązywanie pędów sprawia, że owoce nie mają kontaktu z wilgotną ziemią, co znacząco ogranicza ryzyko gnicia i ataku chorób grzybowych, takich jak zaraza ziemniaczana. Lepsza cyrkulacja powietrza między liśćmi i gronami przyspiesza ich osychanie po deszczu, co również jest kluczowe dla zdrowia roślin.

Z kolei uszczykiwanie pędów bocznych, tzw. wilków, pozwala roślinie skoncentrować całą energię na rozwoju owoców na głównych pędach. Dzięki temu pomidory są większe, lepiej wykształcone i szybciej dojrzewają. Ogławianie, czyli usunięcie wierzchołka wzrostu, to sygnał dla rośliny, by przestała inwestować w nowe kwiaty i liście, a skupiła się na dojrzewaniu już zawiązanych owoców. W efekcie zbieramy więcej dojrzałych pomidorów przed końcem sezonu.

Optymalny harmonogram pielęgnacji pomidorów: Kiedy i jak często wykonywać zabiegi?

Kluczem do sukcesu jest systematyczność. Podwiązywanie należy rozpocząć, gdy roślina osiągnie około 20-30 cm wysokości, a następnie powtarzać zabieg w miarę jej wzrostu, średnio co 7-10 dni, mocując kolejne partie łodygi do podpory. Uszczykiwanie pędów bocznych to praca na cały sezon – warto przeglądać krzaki co 5-7 dni i usuwać młode "wilki", gdy mają zaledwie kilka centymetrów długości. Dzięki temu rany po ich usunięciu są małe i szybko się goją.

Ogławianie to z kolei zabieg jednorazowy, który wykonuje się w odpowiednim momencie. Dla pomidorów uprawianych w gruncie optymalnym terminem jest pierwsza połowa sierpnia. Daje to owocom z ostatnich gron około 6-8 tygodni na to, by w pełni dojrzeć przed nadejściem jesiennych chłodów. Zbyt późne wykonanie tego zabiegu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, a roślina zmarnuje energię na kwiaty, z których i tak nie zdążą rozwinąć się owoce.

Częste błędy podczas podwiązywania, uszczykiwania i ogławiania pomidorów – jak ich unikać?

Podczas podwiązywania najczęstszym błędem jest zbyt ciasne wiązanie sznurka, które może "dusić" łodygę i hamować transport składników odżywczych. Należy używać miękkich i szerokich materiałów (np. pasków tkaniny) i pozostawiać roślinie luz, formując tzw. ósemkę. Jeśli chodzi o uszczykiwanie, błędem jest usuwanie zbyt dużych pędów bocznych, co tworzy duże rany i naraża roślinę na infekcje. Unikajmy także wyłamywania "wilków" w deszczowe dni, gdyż wilgoć sprzyja rozwojowi chorób.

W przypadku ogławiania podstawowym błędem jest zbyt wczesne lub zbyt późne jego wykonanie. Zbyt szybkie usunięcie wierzchołka ograniczy liczbę gron i zmniejszy plon. Czekanie do września sprawi z kolei, że zabieg będzie bezcelowy. Należy również pamiętać, aby nad ostatnim pozostawionym gronem z kwiatami zostawić co najmniej dwa liście, które będą odżywiać dojrzewające owoce.

Jak prawidłowo pielęgnować pomidory? Zdjęcia

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