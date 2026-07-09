Wiśnie to jedne z najlepszych owoców na przetwory, gdyż znakomicie nadają się na kompoty, dżemy, galaretki i konfitury, a także na wina i nalewki. Sprawdzają się też jako dodatek do ciast, deserów, lodów i sałatek owocowych, a nawet składnik dań wytrawnych i obiadowych. Dlatego wiśni nie powinno zabraknąć w żadnej kuchni. Jeśli jednak chcemy przygotować naprawdę smaczne przetwory z wiśni oraz potrawy z wiśniami, musimy najpierw zaopatrzyć się w dorodne, zdrowe i dojrzałe owoce.

Kiedy zbierać owoce wiśni na przetwory?

Wiśnie najlepiej zbierać w fazie pełnej dojrzałości, ale gdy nie są jeszcze zbyt miękkie i przejrzałe. Zbieramy w ciepły, suchy i bezdeszczowy dzień, zrywając owoce prosto z drzewa. Spady do przetwarzania się nie nadają, gdyż leżąc na ziemi szybko zostają zaatakowane przez choroby, uszkodzone przez owady lub ulegają gniciu. Wiśnie zwykle dojrzewają w lipcu, ale odmiany bardzo wczesne (np. 'Galena', 'Szklanka', 'Wczesna Ludwika') mogą osiągać dojrzałość zbiorczą już w czerwcu, dlatego warto wiedzieć, jaką odmianę wiśni posiadamy i kiedy jej owoce nadają się do zbioru.

Po zbiorze owoce przebieramy, odrzucając uszkodzone lub chore, myjemy (nie wolno ich zbyt długo moczyć w wodzie!), suszymy na sicie i pozbawiamy ogonków. Zwykle trzeba też z nich usunąć pestki (wydrylować), gdyż przetwory z wiśni posiadających pestkę z czasem mogą gorzknieć. Wydrylowane wiśnie musimy wykorzystać od razu po usunięciu pestek, inaczej szybko się zepsują.

Przetwory z wiśni: kompot z wiśni

Najprostszym i jednocześnie doskonałym w smaku przetworem z wiśni jest kompot. Do jego przygotowania użyć całych, niedrylowanych wiśni, ale musimy liczyć się z tym, że jeśli mają pozostać w słoiku przez wiele miesięcy, mogą nabrać lekko gorzkawego posmaku. Owoce umieszczamy w słoiku, zalewamy gorącą wodą z dodatkiem cukru (proporcje uzależnione są od konkretnego przepisu, np. na 1 kg owoców dajemy około 0,4 kg cukru i 0,5 litra wody), pasteryzujemy przez około 10 minut, a po wystudzeniu umieszczamy w ciemnym, chłodnym miejscu. Kompot z wiśni można też przygotować do bezpośredniego spożycia, będzie wtedy znakomitym dodatkiem do obiadu lub podwieczorku (na 0,5-1 kg wiśni używa się około 2 litrów wody i cukru do smaku).

Autor: Getty Images/ Getty Images Z wiśni można zrobić pyszny kompot

Przepis na dżem z wiśni

Wspaniałym dodatkiem do naleśników, omletów i kanapek będzie dżem z wiśni. Przyrządza się go gotując na wolnym ogniu wydrylowane owoce zasypane cukrem (proporcje uzależnione od przepisu, np. na 1 kg można użyć około 20 dag cukru). Kiedy dżem zgęstnieje przekłada się go do słoików, mocno zakręca i pasteryzuje przez 10-15 minut. Po wystudzeniu słoiki umieszcza się w spiżarni lub ciemnej, suchej, kuchennej szafce.

Zupa owocowa z wiśni

Jedną z potraw, do której przyrządzania możemy użyć wiśni, jest bardzo popularna letnia zupa owocowa z wiśni, którą przygotowuje się szybko i łatwo, a smakuje wyśmienicie. Wydrylowane wiśnie wkłada się do garnka, zalewa wodą (w proporcji mniej więcej 1:2, jednak ilość wody zależy od przepisu) i gotuje do miękkości. Następnie całość się miksuje lub przeciera przez sito, soli i dosładza do smaku oraz doprawia śmietanką lub mlekiem z odrobiną mąki i krótko zagotowuje. W czasie gotowania do zupy można też dodać ulubione przyprawy (np. cynamon, goździki). Zupę wiśniową zwykle podaje się z makaronem na ciepło, lub jako chodnik na zimno.

Lody z wiśniami

Wiśnie doskonale nadają się także do lodów i deserów lodowych. Jeśli nie mamy doświadczenia w samodzielnym przygotowywaniu lodów (zadanie wbrew pozorom nie jest łatwe), możemy kupić gotowe lody śmietanowe, waniliowe lub jogurtowe i podać je z bitą śmietaną i gorącym sosem wiśniowym (w garnku zagotowuje się wydrylowane wiśnie z cukrem, dodaje niewielką ilość wody i zagęszcza odrobiną mąki ziemniaczanej, do sosu można też dodać kilka kropel wódki wiśniowej lub nalewki, a także przyprawy takie jak cynamon czy goździki) lub wiśniami rozgniecionymi z cukrem.

Koktajle, smoothie i lemoniada z wiśni

Z wiśni można również przyrządzić smakowite koktajle i smoothie na bazie jogurtu, kefiru lub mleka, a także pyszne sałatki (np. w wersji wytrawnej z buraczkami lub kurczakiem, natomiast w wersji słodkiej z innymi owocami, np. gruszkami lub malinami i sosem jogurtowym).

Doskonałym napojem z udziałem wiśni jest też lemoniada wiśniowa, którą przyrządza się z wiśni rozgniecionych z cukrem i zalanych lekko gazowaną wodą z dodatkiem mięty i soku z cytryny ( w proporcjach uzależnionych od indywidualnych upodobań).

Wiśnie są też znakomitym dodatkiem do rozmaitych ciast (zarówno drożdżowych i piaskowych, jak i serników oraz tart), bułeczek drożdżowych, rogalików i babeczek, na które przepisy można znaleźć w wielu czasopismach kulinarnych, książkach kucharskich oraz Internecie.

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Do czego jeszcze można wykorzystać wiśnie?

Z wiśni można też przygotować wspaniałe soki, wina oraz nalewki (tzw. wiśniówka). Owoce nadają się też do suszenia i przyrządzania herbaty owocowej oraz do mrożenia lub kandyzowania w cukrze. Można je także dodawać do wielu słodkich i wytrawnych potraw kuchni polskiej (np. knedle lub pierogi z wiśniami, pieczona kaczka z wiśniami, karkówka w wiśniach, schab w sosie wiśniowym), a także dań pochodzących z różnych części świata (np. tadżin z wiśniami i kurczakiem).

Pyszne przetwory można też zrobić z: