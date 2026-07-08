Spis treści
Lawenda francuska (Lavandula stoechas) w niektórych krajach nazywana jest lawendą hiszpańską, lawendą arabską czy lawendą czubatą. Pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego. Uchodzi za bardziej żywiczną od popularnej lawendy wąskolistnej, dlatego ma szersze zastosowanie w aromatoterapii i perfumerii. Ze względu na pochodzenie jest także bardziej wrażliwa na niskie temperatury i inne niekorzystne czynniki zewnętrzne.
Jak wygląda lawenda francuska?
Lawenda francuska ma podobny pokrój jak lawenda wąskolistna, jednak tworzy szersze, zimotrwałe, szarozielone liście. Kwiaty lawendy francuskiej charakteryzują się inną budową: ich kształt jest beczułkowaty. Mają barwę fioletową, liliową, rzadziej białą. Rozwijają się na szczytach pędów, wykształcają charakterystyczne skrzydełka o liliowej barwie (najczęściej) i średnicy około 1 cm - są to podsadki.
Lawenda francuska kwitnie wiosną (najczęściej kwiecień/maj), później powtarza kwitnienie we wrześniu. Wysokość jest zmienna, zależna m.in. od warunków i cech odmiany. Krzewinka osiąga od 40 do 100 cm wysokości.
Przeczytaj też: Co trzeba wiedzieć o uprawie lawendy na balkonie i tarasie?
W uprawie gruntowej lawenda francuska jest wyjątkową dekoracją rabat. Traktuje się ją wtedy jako roślinę jednoroczną. Nadaje się na kwiat cięty, stosuje się ją w suchych kompozycjach florystycznych.
Jakie wymagania ma lawenda francuska?
Lawendę francuską powinno się uprawiać w miejscach słonecznych, zacisznych, osłoniętych od wiatru. Radzi sobie w lekkim zacienieniu, ale źle znosi warunki półcieniste. Preferuje podłoża średnio żyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne o odczynie lekko zasadowym lub obojętnym. Nie lubi gleb ciężkich, gliniastych, z tendencją do zaskorupiania. Lawenda francuska nie jest w pełni mrozoodporna w polskim klimacie. W gruncie może przemarzać pomimo osłony, dlatego często uprawia się ją w pojemnikach.
Jak uprawiać lawendę francuską?
- Siew i sadzenie lawendy francuskiej. Lawendę można wysiewać do pojemników wiosną. Przesadzanie najlepiej wykonywać po kwitnieniu. W uprawie gruntowej rośliny sadzi się co ok. 40 cm. W pojemnikach rosną pojedynczo, rzadziej tworzy się kompozycje. Roślinę można ukorzeniać z sadzonek pędowych, ale jest to trudne, gdyż tylko część z nich ukorzenia się.
- Podlewanie. Rośliny uprawiane w gruncie radzą sobie z krótkotrwałą suszą, te w pojemnikach wymagają regularnego podlewania.
- Nawożenie lawendy francuskiej. Od wiosny do końca lata można co 2-3 tygodnie stosować nawóz dla roślin kwitnących rozrabiany z wodą i aplikowany podczas podlewania. W sprzedaży dostępne są także specjalistyczne nawozy dla lawendy.
- Cięcie lawendy francuskiej. Pierwszy zabieg cięcia wykonuje się od razu po kwitnieniu. Pędy kwiatostanowe skraca się tuż nad liśćmi. Jeśli roślina powtarza kwitnienie późnym latem lub jesienią, pracę powtarza się.
- Choroby i szkodniki. Lawenda może być porażana przez choroby, gdy jest zbyt wilgotno. W szczególności jest wrażliwa na szarą pleśń. W przypadku porażenia należy zastosować fungicydy – ekologiczne lub chemiczne. Gatunek jest mało podatny na szkodniki.
Czy lawenda francuska zimuje w gruncie?
Lawenda wytrzymuje mrozy do ok -7°C, więc pozostawienie jej w gruncie nie jest dobrym pomysłem. Efektywniejsza jest uprawa w pojemnikach. Rośliny przed nadejściem mrozów przenosi się do widnego, chłodnego pomieszczenia (najlepiej 0-5°C). Podlewanie należy ograniczyć do minimum tak, by nie zasuszyć lawendy.
Przeczytaj też: Co zrobić przed zimą z lawendą uprawianą na balkonie w doniczce
Zastosowanie lawendy francuskiej
Lawenda francuska najczęściej stanowi dekorację balkonów i tarasów. W szczególności pasuje do obiektów egzotycznych, np. urządzanych w stylu prowansalskim lub śródziemnomorskim. W ogrodzie umieszcza się ją blisko drzwi wejściowych i wzdłuż nawierzchni. Ze względu na zapach (i efektowny wygląd) warto ustawiać ją również blisko elementów małej architektury, np. ławek i altan. Jej zapach odstrasza owady, chociaż oczywiście nie należy spodziewać się cudów. Jest cennym pożytkiem pszczelim. Kwiaty znajdują zastosowanie również m.in. w aromatoterapii.
Przeczytaj też: Jakie rośliny kwitną w ogrodzie na fioletowo?
Lawenda francuska - wartościowe odmiany
- Lawenda francuska 'Bella Rose' – wykształca większe podsadki od typowego gatunku.
- Lawenda francuska 'Castillano Violet' – ma kwiaty fioletowe z różowymi podsadkami.
- Lawenda francuska 'Madrid Blue' – kwiaty są niebieskawe, a podsadki białe.