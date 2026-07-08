Lawenda francuska (Lavandula stoechas) w niektórych krajach nazywana jest lawendą hiszpańską, lawendą arabską czy lawendą czubatą. Pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego. Uchodzi za bardziej żywiczną od popularnej lawendy wąskolistnej, dlatego ma szersze zastosowanie w aromatoterapii i perfumerii. Ze względu na pochodzenie jest także bardziej wrażliwa na niskie temperatury i inne niekorzystne czynniki zewnętrzne.

Jak wygląda lawenda francuska?

Lawenda francuska ma podobny pokrój jak lawenda wąskolistna, jednak tworzy szersze, zimotrwałe, szarozielone liście. Kwiaty lawendy francuskiej charakteryzują się inną budową: ich kształt jest beczułkowaty. Mają barwę fioletową, liliową, rzadziej białą. Rozwijają się na szczytach pędów, wykształcają charakterystyczne skrzydełka o liliowej barwie (najczęściej) i średnicy około 1 cm - są to podsadki.

Lawenda francuska kwitnie wiosną (najczęściej kwiecień/maj), później powtarza kwitnienie we wrześniu. Wysokość jest zmienna, zależna m.in. od warunków i cech odmiany. Krzewinka osiąga od 40 do 100 cm wysokości.

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W uprawie gruntowej lawenda francuska jest wyjątkową dekoracją rabat. Traktuje się ją wtedy jako roślinę jednoroczną. Nadaje się na kwiat cięty, stosuje się ją w suchych kompozycjach florystycznych.

Jakie wymagania ma lawenda francuska?

Lawendę francuską powinno się uprawiać w miejscach słonecznych, zacisznych, osłoniętych od wiatru. Radzi sobie w lekkim zacienieniu, ale źle znosi warunki półcieniste. Preferuje podłoża średnio żyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne o odczynie lekko zasadowym lub obojętnym. Nie lubi gleb ciężkich, gliniastych, z tendencją do zaskorupiania. Lawenda francuska nie jest w pełni mrozoodporna w polskim klimacie. W gruncie może przemarzać pomimo osłony, dlatego często uprawia się ją w pojemnikach.

Autor: Getty Images Kształt kwiatów lawendy francuskiej jest beczułkowaty. Mają barwę fioletową, liliową, rzadziej białą. Rozwijają się na szczytach pędów, wykształcają charakterystyczne skrzydełka o liliowej barwie (najczęściej) i średnicy ok 1cm

Jak uprawiać lawendę francuską?

Siew i sadzenie lawendy francuskiej. Lawendę można wysiewać do pojemników wiosną. Przesadzanie najlepiej wykonywać po kwitnieniu. W uprawie gruntowej rośliny sadzi się co ok. 40 cm. W pojemnikach rosną pojedynczo, rzadziej tworzy się kompozycje. Roślinę można ukorzeniać z sadzonek pędowych, ale jest to trudne, gdyż tylko część z nich ukorzenia się.

Podlewanie. Rośliny uprawiane w gruncie radzą sobie z krótkotrwałą suszą, te w pojemnikach wymagają regularnego podlewania.

Nawożenie lawendy francuskiej. Od wiosny do końca lata można co 2-3 tygodnie stosować nawóz dla roślin kwitnących rozrabiany z wodą i aplikowany podczas podlewania. W sprzedaży dostępne są także specjalistyczne nawozy dla lawendy.

Cięcie lawendy francuskiej. Pierwszy zabieg cięcia wykonuje się od razu po kwitnieniu. Pędy kwiatostanowe skraca się tuż nad liśćmi. Jeśli roślina powtarza kwitnienie późnym latem lub jesienią, pracę powtarza się.

Choroby i szkodniki. Lawenda może być porażana przez choroby, gdy jest zbyt wilgotno. W szczególności jest wrażliwa na szarą pleśń. W przypadku porażenia należy zastosować fungicydy – ekologiczne lub chemiczne. Gatunek jest mało podatny na szkodniki.

Czy lawenda francuska zimuje w gruncie?

Lawenda wytrzymuje mrozy do ok -7°C, więc pozostawienie jej w gruncie nie jest dobrym pomysłem. Efektywniejsza jest uprawa w pojemnikach. Rośliny przed nadejściem mrozów przenosi się do widnego, chłodnego pomieszczenia (najlepiej 0-5°C). Podlewanie należy ograniczyć do minimum tak, by nie zasuszyć lawendy.

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Autor: Getty Images Ze względu na zapach i efektowny wygląd w ogrodzie umieszcza się ją blisko drzwi wejściowych i wzdłuż nawierzchni

Zastosowanie lawendy francuskiej

Lawenda francuska najczęściej stanowi dekorację balkonów i tarasów. W szczególności pasuje do obiektów egzotycznych, np. urządzanych w stylu prowansalskim lub śródziemnomorskim. W ogrodzie umieszcza się ją blisko drzwi wejściowych i wzdłuż nawierzchni. Ze względu na zapach (i efektowny wygląd) warto ustawiać ją również blisko elementów małej architektury, np. ławek i altan. Jej zapach odstrasza owady, chociaż oczywiście nie należy spodziewać się cudów. Jest cennym pożytkiem pszczelim. Kwiaty znajdują zastosowanie również m.in. w aromatoterapii.

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– wykształca większe podsadki od typowego gatunku. Lawenda francuska 'Castillano Violet' – ma kwiaty fioletowe z różowymi podsadkami.

– ma kwiaty fioletowe z różowymi podsadkami. Lawenda francuska 'Madrid Blue' – kwiaty są niebieskawe, a podsadki białe.

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