Jak wygląda drzewo truskawkowe?

Chruścina jagodna, znana jako drzewo truskawkowe lub drzewo poziomkowe (łac. Arbutus unedo) w środowisku naturalnym rośnie w krajach basenu Morza Śródziemnego. W ojczyźnie pochodzenia to niewysokie drzewo dorastające do 10-12 m. W Polsce przybiera raczej formę krzewu osiągającego około 2 m wysokości (rzadziej 3-4 m). Roślina ma krzaczasty, dość rozłożysty pokrój. Zimozielone, błyszczące, szerokolancetowate liście o piłkowanych brzegach mają do 10 cm długości.

Drzewo truskawkowe kwitnie późno – najczęściej od października. Białe lub jasnoróżowe kwiaty (z zielonkawym odcieniem) kształtem przypominają konwalie. Są zebrane po 40-50 w okazałe wiechy.

Po przekwitnięciu krzew wykształca początkowo żółte, potem pomarańczowoczerwone jagody średnicy około 2 cm, wyglądem przypominające truskawki lub poziomki. Owoce dojrzewają przez rok, dlatego sytuacje, w których na krzewie występują zarówno kwiaty, jak i owoce, nie są niczym niecodziennym. Drzewo truskawkowe to gatunek samopylny.

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Drzewo poziomkowe występuje w herbie Madrytu.

Autor: Getty Images Kwiaty chruściny są zebrane w wiechowate kwiatostany

Jakie wymagania ma drzewo truskawkowe?

Stanowisko dla drzewa truskawkowego. Krzew chruściny jagodnej najlepiej rośnie w miejscach słonecznych, ciepłych, osłoniętych od wiatru. Należy przy tym unikać bezpośredniego nasłonecznienia, które może doprowadzić do poparzenia liści czy kwiatów.

Podłoże dla drzewa truskawkowego. Chruścina wymaga żyznych, próchniczych, umiarkowanie wilgotnych gleb o odczynie zasadowym. Podłoże warto wymieszać z piaskiem w proporcji 3:1, 4:1.

Jak uprawiać drzewo truskawkowe w pojemnikach?

Przez większość roku (od wiosny do późnej jesieni) chruścina jagodna może rosnąć na balkonie, tarasie lub w ogrodzie. Na okres zimy powinno się ją przenieść do chłodnego (5-10 st. C), jasnego pomieszczenia. Z tego względu zaleca się stosować uprawę pojemnikową. W najcieplejszych rejonach kraju można spróbować uprawy gruntowej z solidnym późnojesiennym okrywaniem, ale wciąż jest to ryzykowna sprawa nie dająca pełnej gwarancji.

Pojemniki dla drzewa truskawkowego

Drzewo truskawkowe wymaga dużych pojemników, zaopatrzonych w solidne otwory do odpływu nadmiaru wody. Na dnie warto ułożyć kilku- lub kilkunastocentymetrową warstwę drenażu (może to być keramzyt lub cięższy materiał, np. fragmenty cegieł, kamienie lub żwir), który dodatkowo zwiększy stabilizację pojemnika.

Podlewanie i nawożenie drzewa truskawkowego

W czasie uprawy drzewo truskawkowe powinno być regularnie i jednocześnie umiejętnie podlewane, najlepiej wodą odstaną. Podłoże powinno lekko przeschnąć przed kolejnym zabiegiem. Roślina nie lubi zarówno suszy, jak i zalewania wodą. Jesienią należy ograniczyć podlewanie do minimum. Krzew warto także dokarmiać. Może to być kilkukrotne zastosowanie nawozów w płynie. Wiosną stosuje się nawozy z azotem, później w większym stopniu zaleca się postawić na fosfor, potas i mikroelementy. Aplikację nawozów powinno się zakończyć do połowy sierpnia.

Cięcie drzewa truskawkowego

Chruścinę można ciąć dla korygowania pokroju i ograniczenia wzrostu. Może być formowana jako bonsai. Regularne zabiegi nie są jednak konieczne.

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Rozmnażanie drzewa truskawkowego

Roślinę można rozmnażać przez cały rok przez wysiew nasion do żyznego podłoża (w pomieszczeniu). Nasiona przed siewem moczy się przez 5-6 dni, po siewie pojemniki trzeba wstawić do lodówki na 1-2 miesiące (stratyfikacja). Podłoże powinno być stale lekko wilgotne. Czas kiełkowania chruściny jest długi – wynosi 2-3 miesiące. Jest to więc rozwiązanie dla cierpliwych. Szybszy (ale jednocześnie mniej efektywny) sposób to ukorzenianie półzdrewniałych sadzonek pędowych. Zabieg należy wykonywać latem. Chruślina ma jednak słabą tendencję do wytwarzania korzeni. Najlepiej jest używać ukorzeniacza.

Autor: Getty Images Krzew chruściny jagodnej najlepiej rośnie w miejscach słonecznych, ciepłych, osłoniętych od wiatru

Zastosowanie chruściny jagodnej

Drzewo truskawkowe uprawiane w pojemnikach to ceniona dekoracja balkonów, tarasów, drzwi wejściowych do domu czy głównego podjazdu. Ta egzotyczna roślina sprawdzi się w ogrodach wielu typów: nowoczesnych, angielskich czy wiejskich. W przepięknym, ale mało rozpowszechnionym w Polsce (chociażby ze względu na warunki) ogrodzie śródziemnomorskim jest pozycją obowiązkową.

Czy owoce drzewa truskawkowego są jadalne?

Owoce drzewa truskawkowego są jadalne, chociaż nieco mdłe w smaku. To kwestia gustu – dla jednych są smaczne, inni ich nie znoszą. Nie są szczególnie trwałe, po dojrzeniu szybko spadają z drzew, a już po jednym dniu zaczynają się psuć. Mogą być wykorzystywane do produkcji przetworów, a także wina.

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Autor: Getty Images/ Getty Images Owoce drzewa truskawkowego są jadalne

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