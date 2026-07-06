Klonik pokojowy - kwiat doniczkowy

Warto wiedzieć, że klonik pokojowy, abutilon ogrodowy i zaślaz mieszańcowy to jedna i ta sama roślina. Pochodzi z Ameryki Południowej – tam, podobnie jak w Europie Południowej, może rosnąć w gruncie. Niestety, klonik pokojowy nie znosi naszych mrozów, dlatego u nas uprawiany jest w donicach i na zimę wnoszony do pomieszczeń zabezpieczonych przed mrozem. W Polsce był popularny w XIX i XX wieku. Potem nieco o nim zapomniano, ale dziś z powrotem wraca do łask.

Jak wygląda klonik pokojowy?

Klonik pokojowy to krzew o wysokości do 1,2 m, o charakterystycznych, jasnozielonych, często żółto nakrapianych liściach. Dekoracyjne są również kwiaty klonika, które mają średnicę 3-5 cm. Najczęściej są żółte, ale mogą być też różowe, fioletowe, pomarańczowe i wielobarwne, pojedyncze lub półpełne. Klonik najobficiej kwitnie od stycznia do marca. Pstre odmiany zazwyczaj mają mniej kwiatów, niż zielone.

Na uwagę zasługuje też klonik płożący o cienkich, wiotkich pędach, zwisającym pokroju i mniejszych kwiatach (z czerwonymi kielichami, żółtymi płatkami korony i wystającymi ciemnymi pręcikami) oraz odmiany karłowe, o wysokości do 45 cm.

Klonik pokojowy - uprawa i pielęgnacja

Podłoże. Klonik lubi żyzną glebę bogatą w substancje odżywcze. Najlepsza jest ziemia liściowa zmieszana z torfem, ale dobrze rośnie też w uniwersalnym podłożu dla roślin doniczkowych, najlepiej z dodatkiem hydrożelu. Na dnie doniczki układamy drenaż.

Światło. Abutilon lubi rozproszone światło - bezpośrednie promienie słońca mogą mu zaszkodzić.

Nawożenie i podlewanie. Od marca do sierpnia dokarmiamy go (co dwa tygodnie) nawozami dla roślin o ozdobnych kwiatach i codziennie go podlewamy.

Przesadzanie. Abutilon przesadzamy co roku wiosną.

Przycinanie. Starsze okazy skracamy o 1/3, młodym uszczykujemy wierzchołki pędów.

Rozmnażanie. Klonik rozmnażamy wiosną (marzec-kwiecień) przez wysiew nasion lub przez sadzonki wierzchołkowe.

Klonik uprawiany we wnętrzu może być atakowany przez mszyce i przędziorki.

Jak zimuje klonik pokojowy?

Od października do lutego zaślaz mieszańcowy przechodzi okres spoczynku. Czas ten powinien spędzać w widnym miejscu o temperaturze około 10 st. C. Gdy jest zimniej może zrzucać liście. W okresie spoczynku nie nawozimy go i ograniczmy podlewanie – przelaną roślinę może zaatakować szara pleśń, a zbyt przesuszoną – przędziorki.

Klonik pokojowy w galerii zdjęć

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Klonik pokojowy - zastosowanie

Klonik pokojowy, z uwagi na brak odporności na mróz, przez cały rok może być uprawiany we wnętrzu jako roślina doniczkowa o dekoracyjnych kwiatach i liściach. Latem najlepiej czuje się na balkonie i tarasie, gdzie pięknie wygląda w otoczeniu kwiatów sezonowych. Starsze egzemplarze są mocnymi akcentami każdej kompozycji. A kloniki płożące świetnie wyglądają w wiszących donicach.

Ciekawe odmiany klonika pokojowego

W sprzedaży dostępne są różne formy zaślazu. Popularna jest seria Bella, o dużych kwiatach o średnicy do 7 cm. Zaliczamy do niej karłowe odmiany:

‘Red’ - o bordowych kwiatach,

‘Deep Coral’ - o kwiatach koralowych,

‘Apricot Shades’ - o kwiatach morelowych,

‘Salomon Shades’ o kwiatach łososiowych.

Barwą żółtą zachwycą odmiany ‘Canary Bird’, ‘Golden Fleece’, a nakrapianymi liśćmi ‘Cannington Carol’, ‘Cannington Sally’. Odmiana ‘Ashford Red’ kwitnie na czerwono. Szczególnie piękną odmianą jest ‘Savitzii’ o bardzo dekoracyjnych, biało obrzeżonych liściach.

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