Niebieskie owoce oprócz witamin, minerałów i kwasów organicznych, zawierają też mnóstwo antocyjanów (w przypadku niebieskich owoców jest to zwykle delfinidyna), które bardzo korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Antocyjany obniżają kruchość włosowatych naczyń krwionośnych i wzmacniają oczy oraz poprawiają ostrość widzenia. Wykazują też działanie przeciwzapalne (szczególnie na układ moczowy), przeciwutleniające i przeciwnowotworowe, a także poprawiają przemianę materii, wspomagają trawienie, spowalniają procesy starzenia się i wzmacniają serce oraz układ odpornościowy i krwionośny.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images W okresie owocowania winnik zmienny pokryty jest kolorowymi, kulistymi owocami Niebieskie owoce w rzeczywistości zazwyczaj nie są niebieskie, tylko fioletowe, czarne lub granatowe, a za ich niebieski kolor odpowiada pokrywający skórkę woskowy nalot, mający za zadanie chronić owoce na przykład przed wysychaniem. Jeśli wiec chcemy skorzystać z dobroczynnych właściwości zawartych w nich antocyjanów, powinniśmy jak najczęściej spożywać niebieskie owoce na surowo razem ze skórką.

Rośliny o niebieskich owocach możemy uprawiać w ogrodzie. Jakie gatunki są najpopularniejsze?

Niebieskie owoce jagody kamczackiej

Do grona najcenniejszych roślin o niebieskich owocach, jakie możemy uprawiać w ogrodzie, należy bardzo wartościowa, choć jeszcze wciąż mało popularna, jagoda kamczacka (łac. Lonicera caerulea var. kamtschatica). Ten długowieczny, łatwy w uprawie i całkowicie mrozoodporny krzew, rodzi liczne, wydłużone, fioletowogranatowe, mięsiste owoce, pokryte intensywnym, niebieskim kutnerem. Ich smak jest dość szczególny, nieco cierpki, kwaskowaty, z wyczuwalną nutą goryczki, dlatego mimo iż nadają się do spożycia na surowo, częściej bywają wykorzystywane na przetwory (np. soki, dżemy).

Ze względu na specyficzny smak, owoce jagody kamczackiej nie mają też zbyt wielu miłośników, mimo to warto się do nich przekonać, gdyż są bogatym źródłem licznych składników odżywczych. Obok dużej ilości antocyjanów, zawierają też mnóstwo minerałów, witamin i kwasów organicznych. Ich spożywanie wzmacnia serce, poprawia wzrok, wspomaga trawienie i obniża ciśnienie krwi oraz poziom złego cholesterolu, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, cukrzycy i nowotworów.

Autor: Getty Images Jagoda kamczacka

Niebieskie owoce borówki amerykańskiej

Znacznie bardziej popularnym krzewem o niebieskich owocach jest borówka amerykańska (Vaccinium corymbosum). Jej mięsiste, fioletowogranatowe, okrągłe owoce, pokryte intensywnie niebieskim kutnerem, są słodkie i bardzo smaczne, dlatego najczęściej spożywa się je na surowo lub dodaje do kremów, deserów czy ciast, choć można je także mrozić lub przeznaczać na przetwory.

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Autor: caifas/ Getty Images Borówka wysoka 'Patriot'

Niebieskie owoce śliwy tarniny

Niebieskie owoce ma także śliwa tarnina (Prunus spinosa) - bliska, choć trochę „dzika” kuzynka śliwy domowej. Roślina jest dużym, kolczastym krzewem, wydającym niewielkie, cierpkie i kwaśne, ale wartościowe owoce, pokryte silnym, niebieskim kutnerem. Owoce można zjadać na surowo, ale znacznie smaczniejsze stają się po przemrożeniu. Można z nich także przyrządzać soki, przetwory i nalewki. Suszone mają też właściwości lecznicze. Przed ich spożyciem należy jednak zawsze usunąć z środka pestkę, w której znajdują się spore ilości toksycznego cyjanowodoru. Śliwa tarnina występuje w naszym kraju w stanie dzikim, ale można ją też uprawiać w ogrodzie, np. w formie obronnego żywopłotu.

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Autor: Getty Images Śliwa tarnina rodzi owoce o niebieskiej barwie

Niebieskie owoce roślin ozdobnych

Niebieskie owoce mają nie tylko rośliny użytkowe, ale także te ozdobne.

Należy do nich między innymi mahonia pospolita, która jest niedużym, kwitnącym wiosną na żółto krzewem o błyszczących, zielonych liściach, przebarwiających się jesienią na czerwono.

Owoce w niebieskim kolorze wydaje też mało wymagający i dekoracyjny winnik zmienny (np. odmiana 'Elegans' o pstrych liściach), który jest wolno rosnącym, niewysokim pnączem.

Niebieskimi owocami mogą pochwalić się też mniej znane rośliny ozdobne, np.

dereń błękitny (jedwabny),

(jedwabny), berberys Julianny ,

, bez błękitny,

bardzo ciekawy, choć ze względu na słabą mrozoodporność (wytrzymuje do -18/-20°C) rzadko uprawiany palecznik Fargesa (Decaisnea fargesii), wydający mięsiste, wydłużone, pokryte silnym, niebieskim nalotem owoce w kształcie kiełbasek.

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