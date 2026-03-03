Jak wygląda jagoda kamczacka?

Jagoda kamczacka – inaczej suchodrzew jadalny – to dwie odmiany botaniczne: suchodrzew siny (łac. Lonicera caerulea var. edulis) i suchodrzew kamczacki (łac. Lonicera caerulea var. kamtschatica). Odmiany pochodzące od suchodrzewu sinego dorastają do 1,5-2 m wysokości, mają pokrój wzniesiony, a owoce są kwaśno-słodkie i opadają po dojrzeniu. Odmiany pochodzące od suchodrzewu kamczackiego są niższe (1,2–1,5 m wysokości), są bardziej rozłożyste, a ich owoce są słodsze i bardziej utrzymują się na krzewie.

Jagoda kamczacka to roślina długowieczna, łatwa w uprawie. Wegetację rozpoczyna bardzo wcześnie, a już na początku marca pojawiają się pąki kwiatowe. Kwiaty jagody kamczackiej są miododajne i lekko pachną. Owoce jagody kamczackiej można zbierać najwcześniej ze wszystkich uprawianych roślin owocowych (nawet przed pierwszymi truskawkami).

Co zrobić, żeby jagoda kamczacka owocowała?

Jagoda kamczacka jest rośliną obcopylną, do dobrego zapylenia i owocowania potrzebuje obecności innej odmiany. Dlatego poleca się sadzenie obok siebie przynajmniej dwóch odmian kwitnących w tym samym czasie.

Owoce jagody kamczackiej - jak smakują? czy są słodkie?

Owoce jagody kamczackiej dojrzewają już pod koniec maja (jako pierwsze w ogrodzie! To fioletowo-granatowe, wydłużone, pokryte woskowym nalotem jagody, które mają różny kształt w zależności od odmiany. Są soczyste, smaczne, ale raczej kwaśne niż słodkie, z lekko wyczuwalna goryczką. Jagoda kamczacka zaczyna owocować już w drugim roku po posadzeniu. Owoce dojrzewają nierównomiernie, dlatego należy je zbierać często, w miarę dojrzewania. Nadają się do mrożenia i na przetwory.

Owoce jagody kamczackiej są bardzo zdrowe – zawierają witaminy, są bogatym źródłem antocyjanów, flawonoidów i mikroelementów (żelaza, jodu, miedzi). Wzmacniają i oczyszczają organizm, działają antyseptycznie, poprawiają pracę układu krwionośnego, przeciwdziałają starzeniu.

Najsmaczniejsze owoce mają wyselekcjonowane odmiany na przykład 'Czelabinka', 'Dlinnopłodna', 'Sinigłaska'. Rośliny kupowane z niesprawdzonego źródła mogą rodzić owoce z wyczuwalną goryczą.

Gdzie najlepiej posadzić jagodę kamczacką?

Jagoda kamczacka najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym. Można ja tez posadzić w miejscu lekko zacienionym. Urośnie prawie na każdej glebie, ale najlepsze jest podłoże żyzne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5–6).

Czy jagoda kamczacka jest odporna na mróz?

Krzewy jagody kamczackiej są wytrzymałe na suszę i silny mróz (do –35 st. C). Kwiaty wytrzymują przymrozki nawet do –6 st.C.

Kiedy i jak sadzić jagodę kamczacką?

Krzewy jagody kamczackiej najlepiej sadzić jesienią lub wiosną. Przed posadzeniem ziemię należy dobrze nawieźć kompostem lub obornikiem (10–15 kg na roślinę) i przekopać z wierzchnią warstwą gleby. Krzewy sadzi się w odległości 1–1,5 m od siebie. Ziemię wokół roślin dobrze jest obsypać ściółką, na przykład drobną korą lub przekompostowanymi trocinami.

Cięcie jagody kamczackiej

Cięcie krzewów przeprowadza się dopiero od 4.–5. roku po posadzeniu – jest to cięcie prześwietlające, przy którym należy usunąć pędy najstarsze i połamane oraz nadmiar pędów drobnych.

Podlewanie i nawożenie jagody kamczackiej

Krzewy jagody kamczackiej należy podlewać wiosną, gdy opady są niewielkie, a także podczas wzrostu zawiązków owoców oraz ich dojrzewaniu.Po posadzeniu, od momentu przyjęcia się roślin do końca czerwca można zasilić krzewy wieloskładnikowym nawozem mineralnym dla borówki wysokiej.

Jagoda kamczacka nie wymaga stosowania środków ochrony, ponieważ nie jest atakowana przez choroby roślin i szkodniki.

