Walory i uprawa lobelii

Choć istnieje kilkaset gatunków lobelii, to w naszym kraju najpopularniejsza jest lobelia przylądkowa (Lobelia erinus), nazywana też stroiczką.

Za co lubimy lobelię?

Lobelia przylądkowa pochodzi z ciepłego i wilgotnego klimatu Afryki Południowej, stąd u nas uprawiana jest jako kwitnąca roślina jednoroczna i należy do kanonu roślin balkonowych. Kwitnie bardzo długo (od wiosny do jesieni) i tworzy gęste, złożone z bardzo wielu drobnych kwiatów wiechy, tak bujne, że często zasłaniają donice, w których rosną (osiągają w przybliżeniu 30 cm wysokości). Pędy są dość wiotkie, a pięciopłatkowe kwiaty osiągają około 1 cm wielkości, przy czym płatki są różnej wielkości, a część z nich jest częściowo zrośnięta ze sobą.

W uprawie i sprzedaży można spotkać odmiany lobelii o kwiatach niebieskich lub fioletowych, ale także białych, różowych czy czerwonych, a nawet dwubarwnych.

Jak uprawia się lobelię?

Zazwyczaj uprawiamy lobelię w ogrodach z zakupionych sadzonek ukorzenionych w doniczkach, które sadzimy wiosną do donic, skrzynek lub wiszących mis, kiedy mija już ryzyko wystąpienia przymrozków (czyli w drugiej połowie maja). Można też uzyskać własne sadzonki wysiewając nasiona na rozsadę pod koniec zimy. Młode rośliny przesadzamy wiosną na miejsce stałe.

Kiedy wysiewać lobelię na rozsadę?

Nasiona lobelii możemy wysiewać w domu do płytkich skrzynek lub tacek do wysiewu już od końca lutego. Siać można też w marcu czy nawet w kwietniu. Jeżeli mamy w ogrodzie tunel, szklarnię lub inspekt, możemy również tam wysiać nasiona w skrzynkach w drugiej połowie kwietnia.

Jak siać nasiona lobelii?

Bardzo małe nasiona lobelii (przypominające ziarenka maku) kiełkują dość długo i potrzebują na to czasem nawet około 2 tygodni.

Po wsypaniu do wybranej skrzynki lub innego płytkiego pojemnika odpowiedniego, żyznego podłoża (np. gotowego substratu do wysiewu) lekko je nawadniamy, aby było wilgotne, ale nie bardzo mokre.

Następnie wysiewamy drobne nasiona w miarę równomiernie po całej powierzchni (bez wykonywania żadnych rowków czy otworów).

Dla ułatwienia wysiewu na całej powierzchni, można zmieszać nasiona z drobnoziarnistym piaskiem i dopiero wysiać (nie moczymy nasion lobelii przed i w trakcie siewu).

Po wysianiu nasion, nie przysypujemy ich podłożem, aby nie opóźniać kiełkowania.

Warto natomiast całą skrzynkę okryć folią, aby nasiona miały zapewnione optymalne warunki do rozwoju (wilgoć).

Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, w folii warto zrobić kilka drobnych otworów, aby nie rozwijały się choroby grzybowe i pleśń.

Skrzynkę z wysianymi nasionami odstawimy w jasne i ciepłe miejsce, zapewniając temperaturę 18-20°C.

Jak dbać o rozsadę lobelii?

W późniejszym etapie należy nadal zapewniać optymalną temperaturę i bardzo delikatnie nawadniać (najlepiej przez podsiąkanie), żeby nie uszkodzić młodych roślin.

Gdy siewki wykształcą pierwsze listki właściwe można już zdjąć folię ze skrzynek, przepikować siewki (sadząc w skrzynce w rozstawie co kilka centymetrów albo do osobnych małych doniczek). Jeśli termin na to pozwala (jest już druga połowa maja) sadzonki można też posadzić bezpośrednio na miejsce docelowe w ogrodzie, w odstępach co 20-30 cm.

Rozsada lobelii kwitnie zazwyczaj 8-10 tygodni po wysiewie.

Lobelia w ogrodzie i pielęgnacja po posadzeniu

Najlepiej posadzić lobelię w ogrodzie (lub ustawić w donicach) w miejscach jasnych, ale niekoniecznie mocno nasłonecznionych (mocne słońce może powodować płowienie barwy kwiatów). Lobelia najlepiej rośnie na przeciętnych (gliniasto-piaszczystych), przepuszczalnych, ale próchnicznych ogrodowych glebach.

W uprawie lobelii podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest regularne podlewanie, tak by podłoże było stale, ale umiarkowanie wilgotne (ale nie mokre!). Kiedy rośliny rozpoczną kwitnienie można zasilać je (zgodnie z zaleceniami i dawkami umieszczonymi na opakowaniu) rozpuszczalnymi w wodzie, mineralnymi nawozami do roślin kwitnących.

