Kiedy siać lobelię, by zachwycała latem uroczymi kwiatami w ogrodzie i na balkonie?

2026-03-02 15:38

Lobelia to roślina, która od wiosny do lata zamienia rabaty i balkony w raj pełen kwiatów! Z naszego poradnika dowiesz się, jak siać lobelię, by uniknąć błędów i cieszyć się jej obfitym kwitnieniem! Przygotuj sam rozsadę lobelii.

Walory i uprawa lobelii

Choć istnieje kilkaset gatunków lobelii, to w naszym kraju najpopularniejsza jest lobelia przylądkowa (Lobelia erinus), nazywana też stroiczką.

Za co lubimy lobelię?

Lobelia przylądkowa pochodzi z ciepłego i wilgotnego klimatu Afryki Południowej, stąd u nas uprawiana jest jako kwitnąca roślina jednoroczna i należy do kanonu roślin balkonowych. Kwitnie bardzo długo (od wiosny do jesieni) i tworzy gęste, złożone z bardzo wielu drobnych kwiatów wiechy, tak bujne, że często zasłaniają donice, w których rosną (osiągają w przybliżeniu 30 cm wysokości). Pędy są dość wiotkie, a pięciopłatkowe kwiaty osiągają około 1 cm wielkości, przy czym płatki są różnej wielkości, a część z nich jest częściowo zrośnięta ze sobą.

W uprawie i sprzedaży można spotkać odmiany lobelii o kwiatach niebieskich lub fioletowych, ale także białych, różowych czy czerwonych, a nawet dwubarwnych.

Jak uprawia się lobelię?

Zazwyczaj uprawiamy lobelię w ogrodach z zakupionych sadzonek ukorzenionych w doniczkach, które sadzimy wiosną do donic, skrzynek lub wiszących mis, kiedy mija już ryzyko wystąpienia przymrozków (czyli w drugiej połowie maja). Można też uzyskać własne sadzonki wysiewając nasiona na rozsadę pod koniec zimy. Młode rośliny przesadzamy wiosną na miejsce stałe.

Kwiaty na taras

i

Autor: / AksanaYasiucheia/ Getty Images Lobelia może mieć kwiaty niebieskie albo fioletowe

Kiedy wysiewać lobelię na rozsadę?

Nasiona lobelii możemy wysiewać w domu do płytkich skrzynek lub tacek do wysiewu już od końca lutego. Siać można też w marcu czy nawet w kwietniu. Jeżeli mamy w ogrodzie tunel, szklarnię lub inspekt, możemy również tam wysiać nasiona w skrzynkach w drugiej połowie kwietnia.

Jak siać nasiona lobelii?

Bardzo małe nasiona lobelii (przypominające ziarenka maku) kiełkują dość długo i potrzebują na to czasem nawet około 2 tygodni.

  • Po wsypaniu do wybranej skrzynki lub innego płytkiego pojemnika odpowiedniego, żyznego podłoża (np. gotowego substratu do wysiewu) lekko je nawadniamy, aby było wilgotne, ale nie bardzo mokre.
  • Następnie wysiewamy drobne nasiona w miarę równomiernie po całej powierzchni (bez wykonywania żadnych rowków czy otworów).
  • Dla ułatwienia wysiewu na całej powierzchni, można zmieszać nasiona z drobnoziarnistym piaskiem i dopiero wysiać (nie moczymy nasion lobelii przed i w trakcie siewu).
  • Po wysianiu nasion, nie przysypujemy ich podłożem, aby nie opóźniać kiełkowania.
  • Warto natomiast całą skrzynkę okryć folią, aby nasiona miały zapewnione optymalne warunki do rozwoju (wilgoć).
  • Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, w folii warto zrobić kilka drobnych otworów, aby nie rozwijały się choroby grzybowe i pleśń.
  • Skrzynkę z wysianymi nasionami odstawimy w jasne i ciepłe miejsce, zapewniając temperaturę 18-20°C.

Jak dbać o rozsadę lobelii?

W późniejszym etapie należy nadal zapewniać optymalną temperaturę i bardzo delikatnie nawadniać (najlepiej przez podsiąkanie), żeby nie uszkodzić młodych roślin.

Gdy siewki wykształcą pierwsze listki właściwe można już zdjąć folię ze skrzynek, przepikować siewki (sadząc w skrzynce w rozstawie co kilka centymetrów albo do osobnych małych doniczek). Jeśli termin na to pozwala (jest już druga połowa maja) sadzonki można też posadzić bezpośrednio na miejsce docelowe w ogrodzie, w odstępach co 20-30 cm.

Rozsada lobelii kwitnie zazwyczaj 8-10 tygodni po wysiewie.

Siewki lobelii

i

Autor: bo-rmotalka/ Getty Images Siewki lobelii

Lobelia w ogrodzie i pielęgnacja po posadzeniu

Najlepiej posadzić lobelię w ogrodzie (lub ustawić w donicach) w miejscach jasnych, ale niekoniecznie mocno nasłonecznionych (mocne słońce może powodować płowienie barwy kwiatów). Lobelia  najlepiej rośnie na przeciętnych (gliniasto-piaszczystych), przepuszczalnych, ale próchnicznych ogrodowych glebach.

W uprawie lobelii podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest regularne podlewanie, tak by podłoże było stale, ale umiarkowanie wilgotne (ale nie mokre!). Kiedy rośliny rozpoczną kwitnienie można zasilać je (zgodnie z zaleceniami i dawkami umieszczonymi na opakowaniu) rozpuszczalnymi w wodzie, mineralnymi nawozami do roślin kwitnących.

