Zmiany klimatu sprawiają, że długie okresy bez deszczu i temperatury przekraczające 30°C stają się w Polsce coraz częstsze. Trawniki żółkną, hortensje więdną, a rachunki za wodę rosną. Dlatego w 2026 roku króluje jeden trend: ogród odporny na suszę. To przestrzeń oparta na gatunkach, które magazynują wodę, mają srebrzyste liście odbijające słońce albo głębokie systemy korzeniowe. Oto 10 roślin, które poradzą sobie nawet podczas najbardziej upalnego lata.

Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) – klasyka ogrodu odpornego na suszę

Lawenda wąskolistna od lat uznawana jest za symbol ogrodów śródziemnomorskich, ale w polskich warunkach radzi sobie równie dobrze. Jej wąskie, srebrzyste liście ograniczają parowanie wody, a silnie rozwinięty system korzeniowy pozwala przetrwać długie okresy bez opadów. W czasie gdy inne rośliny cierpią, lawenda zachowuje zwarty pokrój i intensywny kolor.

Od czerwca do września tworzy fioletowe kłosy kwiatów, które przyciągają pszczoły i motyle. Dodatkowym atutem jest intensywny zapach odstraszający komary. Lawenda sprawdzi się na rabatach, wzdłuż ścieżek, w ogrodach żwirowych oraz w dużych donicach na balkonach.

Wskazówki pielęgnacyjne:

Stanowisko: pełne słońce, gleba przepuszczalna, lekko zasadowa

Podlewanie: tylko po posadzeniu; dorosłe rośliny znoszą suszę

Cięcie: wiosną skrócić o 1/3, po kwitnieniu lekkie formowanie

Zimowanie: w gruncie mrozoodporna, w donicach wymaga osłony

Kocimiętka Faassena (Nepeta faassenii) – długo kwitnąca bylina na upały

Kocimiętka to jedna z najbardziej niezawodnych bylin do ogrodu, który nie będzie często podlewany. Tworzy rozłożyste kępy o srebrzystych liściach, które odbijają promienie słoneczne i chronią roślinę przed przegrzaniem. Kwitnie niezwykle długo – od maja aż do jesieni, zwłaszcza jeśli zostanie przycięta po pierwszym kwitnieniu. To roślina idealna na obrzeża rabat, skarpy i miejsca o ubogiej glebie. Doskonale znosi suszę, a przy tym jest magnesem dla zapylaczy.

Wskazówki pielęgnacyjne:

Stanowisko: pełne słońce

Gleba: sucha lub umiarkowanie żyzna

Cięcie: po pierwszym kwitnieniu skrócić o 1/3

Mrozoodporność: bardzo dobra

Rozchodnik okazały (Sedum spectabile) – łatwy w uprawie

Rozchodnik okazały to prawdziwy mistrz przetrwania. Jego mięsiste liście gromadzą wodę, dzięki czemu roślina może funkcjonować bez opadów przez wiele tygodni. Sprawdzi się w ogrodach skalnych, na rabatach żwirowych oraz w nowoczesnych aranżacjach minimalistycznych, ale też na balkonach i tarasach – podziemne części rozchodnika okazałego nie przemarzają, a to oznacza, że bylina mogą przez zimę przebywać na balkonie. Jego największą ozdobą są baldachimy kwiatów, które kwitną od sierpnia do października, czyli w okresie, gdy wiele bylin kończy już sezon, dorasta do ok. 60 cm.

Wskazówki pielęgnacyjne:

Stanowisko: słoneczne

Podlewanie: minimalne

Cięcie: wiosną usunąć suche pędy

Zimowanie: w pełni mrozoodporny

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) – głęboki system korzeniowy gwarancją odporności

Jeżówka purpurowa to jedna z najbardziej niezawodnych bylin do ogrodu odpornego na suszę. Jej sekret tkwi w silnym, palowym systemie korzeniowym, który potrafi sięgać nawet ponad metr w głąb gleby. Dzięki temu roślina pobiera wodę z głębszych warstw podłoża i dobrze znosi zarówno długotrwałe susze, jak i chwilowe upały przekraczające 30–35°C.

Wyróżnia się dużymi, stożkowatymi kwiatostanami z charakterystycznym, wypukłym środkiem. Najczęściej spotykane są odmiany w kolorze purpurowym i różowym, ale można też trafić na kwiaty białe, morelowe czy limonkowe. Jeżówka kwitnie długo – od lipca aż do października – a jej sztywne łodygi nie pokładają się nawet podczas burz i silnych wiatrów.

Jeżówka purpurowa doskonale wygląda w większych grupach, gdzie tworzy kolorowe plamy przyciągające motyle, trzmiele i pszczoły. Co ważne, zaschnięte kwiatostany można pozostawić na zimę – stanowią pokarm dla ptaków i efektowną dekorację w ogrodzie pokrytym szronem. Jeżówka nie lubi nadmiaru wilgoci. Znacznie lepiej radzi sobie w glebie umiarkowanie suchej niż ciężkiej i podmokłej. To sprawia, że jest znakomitym wyborem dla osób, które chcą ograniczyć podlewanie do minimum.

Wskazówki pielęgnacyjne:

Stanowisko: słoneczne

Gleba: przepuszczalna

Podlewanie: umiarkowane w pierwszym roku

Mrozoodporność: wysoka

Goździk siny (Dianthus gratianopolitanus) – niska roślina na suche i gorące stanowiska

Goździk siny to jedna z najlepszych roślin okrywowych na miejsca silnie nasłonecznione i ubogie w wodę. Tworzy zwarte, poduszkowate kępy o niebieskoszarych, wąskich liściach, które są pokryte woskowym nalotem. Ta naturalna warstwa ochronna ogranicza parowanie wody i chroni roślinę przed przegrzaniem. W maju i czerwcu kępy niemal całkowicie pokrywają się drobnymi, intensywnie pachnącymi kwiatami w odcieniach różu, karminu lub jasnej purpury. W czasie kwitnienia roślina tworzy efekt kolorowego dywanu, idealnego do ogrodów skalnych, murków, rabat żwirowych oraz szczelin między płytami tarasowymi.

Goździk siny jest niezwykle tolerancyjny wobec słabej gleby. Doskonale rośnie w podłożu wapiennym, piaszczystym i przepuszczalnym, gdzie wiele innych bylin nie daje sobie rady. Nadmiar wilgoci jest dla niego znacznie groźniejszy niż okresowe przesuszenie – dlatego świetnie sprawdza się na stanowiskach suchych, skarpach i w ogrodach o południowej ekspozycji. Dzięki niewielkim rozmiarom (zwykle 10–20 cm wysokości) jest idealny do małych ogrodów miejskich, na balkony i do pojemników. Może być także alternatywą dla trawnika w miejscach, gdzie podlewanie jest utrudnione.

Wskazówki pielęgnacyjne:

Stanowisko: pełne słońce

Gleba: wapienna, przepuszczalna

Podlewanie: bardzo oszczędne

Zimowanie: dobrze znosi mrozy

Szałwia omszona (Salvia nemorosa) – aromatyczna i odporna na wysokie temperatury

Szałwia omszona to jedna z najbardziej niezawodnych bylin do ogrodu. Jej naturalnym środowiskiem są suche łąki i nasłonecznione zbocza, dlatego doskonale radzi sobie w warunkach niedoboru wody. Tworzy zwarte, kępiasto rosnące rośliny o szarozielonych, lekko aromatycznych liściach. Liście szałwii omszonej zawierają olejki eteryczne (m.in. tujon, kamforę i inne związki terpenowe), które działają odstraszająco na część owadów żerujących na liściach (mszyce, mączliki, niektóre gąsienice motyli nocnych) oraz ślimaki. Nie jest to "tarcza nie do przebicia", ale w praktyce szałwia rzadko bywa silnie atakowana.

Największą ozdobą są pionowe kłosy kwiatów w kolorze fioletowym, purpurowym, różowym lub niebieskim. Kwitnienie rozpoczyna się w czerwcu i trwa do sierpnia, a po przycięciu roślina często powtarza je jesienią. Dzięki temu rabata może być kolorowa nawet przez 4–5 miesięcy. Szałwia doskonale sprawdza się w ogrodach naturalistycznych, preriowych i żwirowych. Dobrze wygląda w zestawieniu z trawami ozdobnymi, rozchodnikami czy jeżówkami. Jest także rośliną wyjątkowo cenną dla zapylaczy – przyciąga pszczoły, trzmiele i motyle.

Wskazówki pielęgnacyjne:

Stanowisko: pełne słońce

Podlewanie: rzadkie

Cięcie: po kwitnieniu skrócić pędy

Zimowanie: mrozoodporna

Perowskia łobodolistna (Perovskia atriplicifolia) – srebrzysta alternatywa dla lawendy

Perowskia łobodolistna, nazywana czasem rosyjską szałwią, to wieloletni półkrzew, który idealnie wpisuje się w trend ogrodów odpornych na suszę. Jej srebrzyste, pierzaste liście odbijają promienie słoneczne, co chroni ją przed przegrzaniem. Wysokie, sztywne pędy (nawet do 120 cm) tworzą efektowne, zwiewne kępy.

Od lipca aż do października roślina pokrywa się chmurą drobnych, lawendowoniebieskich kwiatów. W upalnym ogrodzie wygląda lekko i dynamicznie, a przy tym nie wymaga praktycznie żadnego podlewania. Doskonale sprawdza się jako tło rabaty, w ogrodach nowoczesnych oraz w kompozycjach z kamieniem i żwirem. Perowskia najlepiej rośnie w glebie suchej i ubogiej – zbyt żyzne podłoże może powodować nadmierny wzrost i pokładanie się pędów. To roślina niemal "samowystarczalna", która po posadzeniu wymaga minimalnej ingerencji.

Wskazówki pielęgnacyjne:

Stanowisko: słoneczne

Cięcie: wczesną wiosną przyciąć nisko, do 20–30 cm

Podlewanie: minimalne

Zimowanie: dobrze znosi mrozy

Budleja Dawida Little Rockstars (Buddleja davidii Little Rockstars) – kompaktowa budleja na balkon i rabatę

Ta nowoczesna, kompaktowa odmiana budlei wyróżnia się zwartym pokrojem (do ok. 80 cm wysokości). W przeciwieństwie do tradycyjnych budlei zajmuje mniej miejsca, dlatego nadaje się także do małych ogrodów i dużych donic na tarasach. Kwitnie bardzo obficie od lata do wczesnej jesieni, przyciągając motyle i inne owady zapylające. Dobrze znosi wysokie temperatury i krótkotrwałe okresy bez deszczu, pod warunkiem że rośnie w przepuszczalnej glebie. W ogrodzie odpornym na suszę sprawdzi się jako kolorowy akcent wśród bylin i traw ozdobnych. Jest niezwykle łatwa w pielęgnacji, wystarczy ją przyciąć wiosną do wysokości 15 cm nad ziemią.

Dostępnych jest 5 odmian budlei Little Rockstars:

Little Rockstars Blue: może się pochwalić imponującymi fioletowo-niebieskimi kwiatami

Little Rockstars Pink: wyróżnia się intensywnie różowymi kwiatami

Little Rockstars Purple: zachwyca ciemnofioletowymi kwiatami

Little Rockstars Red: przyciąga wzrok ciemnymi, czerwono-różowymi kwiatami

Little Rockstars White: imponuje czysto białymi kwiatami

Wskazówki pielęgnacyjne:

Stanowisko: pełne słońce

Cięcie: mocne wczesną wiosną

Zimowanie: w chłodniejszych rejonach wymaga okrycia

Niepokalanek pospolity 'Queen Bee' (Vitex agnus-castus) – efektowny krzew na najcieplejsze stanowiska

Niepokalanek to roślina kojarzona z klimatem śródziemnomorskim, ale coraz lepiej radzi sobie także w cieplejszych regionach Polski. Odmiana 'Queen Bee' wyróżnia się zwartym pokrojem i obfitym kwitnieniem. Tworzy długie, lawendowoniebieskie wiechy kwiatów, które pojawiają się od połowy lata aż do jesieni. Roślina posiada głęboki system korzeniowy, dzięki czemu dobrze znosi okresowe susze. Aromatyczne liście dodatkowo ograniczają utratę wody i odstraszają część szkodników. W ogrodzie może pełnić funkcję solitera lub stanowić tło dla niższych bylin.

To doskonały wybór dla osób, które chcą nadać ogrodowi południowy charakter bez konieczności codziennego podlewania.

Wskazówki pielęgnacyjne:

Stanowisko: pełne słońce

Podlewanie: rzadkie po ukorzenieniu

Zimowanie: w chłodniejszych regionach wymaga ochrony

Kosodrzewina (Pinus mugo) – zimozielona roślina odporna na skrajne warunki

Kosodrzewina należy do rodziny sosnowatych, to jeden z najbardziej wytrzymałych krzewów iglastych. Naturalnie rośnie w surowych warunkach górskich, dlatego doskonale radzi sobie z mrozem, wiatrem i okresową suszą. Tworzy gęste, zwarte kępy o intensywnie zielonych igłach, które pozostają dekoracyjne przez cały rok.

W dobie problemów z chorobami bukszpanu kosodrzewina staje się jego alternatywą – jest mniej wymagająca, bardziej odporna i nie wymaga częstego formowania. Może pełnić funkcję rośliny strukturalnej, stabilizować skarpy lub tworzyć niskie, naturalistyczne żywopłoty. Jej system korzeniowy dobrze radzi sobie w ubogiej glebie, a dojrzałe egzemplarze praktycznie nie wymagają podlewania.

Wskazówki pielęgnacyjne:

Stanowisko: słońce lub półcień

Podlewanie: tylko młode rośliny

Nawożenie: wiosną nawóz do iglaków

Cięcie: wiosną można skrócić młode przyrosty

Jak założyć ogród odporny na suszę? Praktyczne porady

Aby ogród był naprawdę odporny na upały i długotrwały brak opadów, nie wystarczy posadzić kilku wytrzymałych gatunków. Kluczowe jest odpowiednie zaprojektowanie całej przestrzeni – tak, aby ograniczyć parowanie wody, poprawić strukturę gleby i racjonalnie gospodarować wilgocią.

W praktyce warto zastosować kilka sprawdzonych zasad:

Stosować ściółkowanie (żwir, kora) – warstwa ściółki ogranicza parowanie wody z gleby nawet o kilkadziesiąt procent, chroni korzenie przed przegrzewaniem i zmniejsza rozwój chwastów. W ogrodach nowoczesnych i preriowych najlepiej sprawdza się żwir, w bardziej tradycyjnych – kora sosnowa.

Ograniczyć powierzchnię trawnika – klasyczny trawnik ma bardzo duże zapotrzebowanie na wodę. W czasie suszy szybko żółknie i wymaga intensywnego podlewania. Warto zastąpić jego część rabatami bylinowymi, trawami ozdobnymi lub roślinami okrywowymi odpornymi na przesuszenie.

Sadzić rośliny w grupach o podobnych wymaganiach wodnych – to tzw. strefowanie. Rośliny o niskim zapotrzebowaniu na wodę powinny rosnąć razem, oddzielnie od tych, które potrzebują wilgotniejszego podłoża. Ułatwia to podlewanie i zapobiega przelaniu bardziej wrażliwych gatunków.

Poprawić przepuszczalność gleby piaskiem lub grysem – wiele roślin odpornych na suszę źle znosi zastoiska wody. Dodatek piasku, drobnego żwiru lub grysu poprawia drenaż i zapobiega gniciu korzeni. To szczególnie ważne w ciężkich, gliniastych glebach.

Tak zaprojektowana przestrzeń będzie nie tylko tańsza w utrzymaniu i mniej pracochłonna, ale także bardziej ekologiczna. Ogród odporny na suszę zużywa mniej wody, wspiera bioróżnorodność i lepiej radzi sobie z coraz częstszymi falami upałów.

