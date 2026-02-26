Wawrzynek - gatunki

W naturze występuje około 50 gatunków lub mieszańców wawrzynków, które różnią się między sobą wymaganiami, pokrojem, barwą kwiatów czy typem liści. We florze naszego kraju najczęściej spotykamy dwa gatunki:

(Daphne mezereum), wawrzynek główkowy (Daphne cneorum).

Są one rzadko spotykane w środowisku naturalnym i objęte ścisłą ochroną, ale można je kupić w szkółkach lub centrach ogrodniczych (w ciekawych odmianach uprawnych).

Do innych ciekawych gatunków wawrzynków należą:

(Daphne arbuscula), wawrzynek wonny (Daphne odora).

Wawrzynek główkowy (Daphne cneorum)

Wawrzynek główkowy to atrakcyjna, zimozielona krzewinka, której pędy częściowo pokładają się po ziemi, dzięki czemu tworzy niskie, zielone kobierce, osiągające 10-20 cm wysokości. W czasie kwitnienia, które odbywa się w maju i czerwcu, na szczytach pędów pojawia się mnóstwo różowych kwiatów zebranych w główkowate kwiatostany. Silnie pachnące kwiaty wydzielają nektar przyciągający motyle i inne owady zapylające. Ułożone gęsto na drobnych pędach liście są niewielkie, wąskie, podłużne i wyraźnie skórzaste.

Wawrzynek główkowy lubi gleby wapienne oraz stanowiska słoneczne i suche. Raczej dobrze znosi niskie temperatury, ale przy mroźnej, wietrznej i słonecznej pogodzie liście mogą zasychać. Nie będzie dobrze rósł w miejscach, gdzie długo (szczególnie zimą) zalega woda. Na takich stanowiskach choruje lub zamiera. Dobrze prezentuje się się w ogrodach skalnych oraz w kompozycjach z niskimi krzewami iglastymi i bylinami.

i Autor: HaraldBiebel/ Getty Images Wawrzynek główkowy

Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)

Wawrzynek wilczełyko – najczęściej spotykany gatunek - jest krzewem o wyprostowanych, niezbyt licznych pędach, dorastającym do około 1 m wysokości. Jego największym walorem są różowe kwiaty pojawiające się licznie na pędach przed rozwojem liści – często już od lutego, w marcu do kwietnia. Ozdobne są też owoce - czerwone, kuliste jagody o ostrym smaku pieprzu, których jednak lepiej nie próbować, ponieważ są bardzo toksyczne.

Wawrzynek wilczełyko stanowiska raczej cieniste, osłonięte (np. pod drzewami). Jest dość tolerancyjny w stosunku do podłoża, ale raczej kiepsko będzie rósł na glebach zbyt kwaśnych. Warto także pamiętać, że źle znosi cięcie oraz przesadzanie.

Można komponować go z większymi krzewami, sadzić pod koronami drzew, a także w towarzystwie roślin cebulowych. Nadaje się do sadzenia zarówno w małych, jak i większych ogrodach.

Ciekawe odmiany uprawne wawrzynka wilczełyko to m. in.:

'Alba' - bardziej zwarta i gęsta, z białymi, intensywnie pachnącymi kwiatami gęsto pokrywającymi pędy,

'Rubra' - dorasta do ponad 1 m wysokości i około 1 m szerokości; kwitnie od marca do kwietnia, jednak często już od lutego; kwiaty są różowofioletowe.

i Autor: Getty Images Wawrzynek wilcze łyko

Wawrzynek wonny (Daphne odora)

Wawrzynek wonny to prawdziwy klejnot zimowego ogrodu. Jego największym atutem jest zniewalający, słodki zapach, który roztacza już od lutego, kwitnąc różowo-białymi kwiatami. W przeciwieństwie do wawrzynka wilczełyko, jest zimozielony, a jego najpopularniejsza odmiana 'Aureomarginata' ma ozdobne, żółto obrzeżone liście. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak inni przedstawiciele gatunku, jest silnie trujący.

i Autor: harmonicform/ Getty Images Wawrzynek wonny

Zalety i ryzyko uprawy wawrzynków

Zwracają uwagę przede wszystkim ich walory ozdobne: kwiaty, które często pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści, na przedwiośniu, kiedy niewiele roślin przykuwa uwagę w ogrodach. Nie bez znaczenia jest też silny, przyjemny zapach kwiatów wawrzynków, który także jest niemałą atrakcją na początku sezonu, wczesną wiosną. Z pewnością dzięki tym cechom wawrzynki są pożądane w ogrodach przydomowych, w kompozycjach z innymi roślinami, także roślinami zimozielonymi.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Owoce wawrzynka wilczełyko Mimo niewątpliwych zalet ozdobnych wawrzynków, niemal wszystkie gatunki są silne toksyczne. Przykładem może być wawrzynek wilczełyko, którego wszystkie części są silnie trujące. W przypadku połknięcia 10-12 dojrzałych owoców może dojść do śmierci dorosłego człowieka, natomiast dla dziecka nawet 1-2 owoce mogą być śmiertelne. Należy uważać także na kontakt z częściami wawrzynka, ponieważ działają one drażniąco na skórę i błony śluzowe - mogą powodować zaczerwienienie i obrzęki oraz pojawienie się pęcherzy na skórze. Na szczęście do rzadkości należą sytuacje, by zjadane były części roślin ogrodowych, jednak trzeba z rozwagą dobierać do nasadzeń w ogrodzie gatunek Daphne. W miejscach gdzie często przebywają małe dzieci i zwierzęta domowe, należy przemyśleć sadzenie wawrzynka, ponieważ jego kuliste owoce, przypominające jagody mogą być kuszące, a przez to śmiertelnie niebezpieczne. Przeczytaj też: Jak urządzić bezpieczny ogród dla dzieci?

