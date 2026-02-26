Czy kwiaty można siać w marcu do gruntu?

Wysiew kwiatów, jak również ziół czy warzyw, w marcu nie jest czymś szczególnym. Ale zwykle robimy to w warunkach, w których panuje wyższa niż na zewnątrz temperatura. Dlatego nasiona wysiewamy na rozsadę w doniczkach, które ustawiamy w pomieszczeniu lub w gruncie, ale w przykrytym folią tunelu. Dopiero w momencie, gdy na zewnątrz zrobi się ciepło, zwykle od maja, rośliny mogą być sadzone do gruntu. Jednak jest grupa kwiatów, które mogą być siane bezpośrednio do gruntu już w marcu. Są to rośliny, które:

nie mają wysokich wymagań termicznych i nie zaszkodzą im niskie temperatury,

źle znoszą przesadzanie, dlatego nie poleca się ich uprawiać z rozsady.

W jakich warunkach można siać nasiona do gruntu w marcu?

Zanim zaczniemy wysiew, dobrze jest obserwować pogodę. Jeśli wciąż jest dość chłodno, a ziemia pozostaje zamarznięta, to na pewno powinniśmy poczekać, aż temperatura wzrośnie. Gdy się nieco ociepli, sprawdzamy, czy ziemia nie jest zbyt wilgotna. Jeśli jest bardzo mokro, to czekamy aż gleba przeschnie, w innym wypadku nasiona mogłyby zgnić. Zwykle dogodny okres na siew pojawia się pod koniec marca. Możemy wtedy przystąpić do siania w gruncie roślin jednorocznych. Ogrodnicy rekomendują także kilka gatunków bylin, które są odporne na niskie temperatury i można je również zasiać do gruntu w marcu.

Jakie kwiaty można siać do gruntu w marcu?

Kwiaty jednoroczne, które możemy wysiać do gruntu w marcu to:

groszek pachnący

powój trójbarwny

rezeda

gipsówka

ostróżka ogrodowa

chabry

maki

nagietki.

Byliny, które możemy wysiać bezpośrednio do gruntu w marcu to:

łubin ogrodowy

dzwonek karpacki

orliki

aster alpejski.

Jak siać kwiaty w marcu?

Kwiaty jednoroczne wysiewamy na rabatach w rządkach lub rzutowo. W przypadku niektórych gatunków dobrze jest usunąć słabsze siewki, by silniejsze rośliny miały więcej miejsca do rozwoju.

Jeśli chodzi o byliny, to tu należy wybrać stanowisko na kilka lat, wiele z kwiatów bujnie się rozrasta, więc dobrze jest zrobić duże odstępy między nasionami. Nasiona duże siejemy zwykle głęboko, przykrywamy je kilkucentymetrową warstwą ziemi, a małe nasiona siejemy płytko, np. 1 cm pod ziemią.

Każdy z gatunków kwiatów ma nieco inne wymagania co do stanowiska, gleby itd., dlatego dobrze jest zapoznać się z opisem na opakowaniu z nasionami przed wysiewem.

Czy można wysiewać kwiaty w marcu w donicach na balkonie lub tarasie?

Wysiew kwiatów do donic na balkonie czy tarasie już w marcu to doskonały pomysł, ale wymaga nieco ostrożności. Ziemia w donicy wychładza się szybciej niż w gruncie, dlatego kluczowe jest śledzenie prognoz pogody. Można wysiewać bezpośrednio gatunki odporne na niskie temperatury, pamiętając o ich ochronie podczas mroźnych nocy.

