Dlaczego warto uprawiać warzywa w tunelu foliowym?

Uprawa warzyw w tunelu foliowym przyśpiesza plonowanie warzyw nawet o 2-4 tygodnie i wydłuża sezon wegetacyjny, umożliwiając uprawę wczesną wiosną i późną jesienią. Ponadto, pozwala na uzyskanie plonów warzyw wybitnie ciepłolubnych, takich jak melon, oberżyna lub kiwano.

Warzywa w tunelu są częściowo chronione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale jednocześnie stają się bardziej „uzależnione” od człowieka. Wiąże się z tym konieczność wykonywania częstszych zabiegów pielęgnacyjnych (o ile nie zautomatyzujemy niektórych z nich). Pierwszym zadaniem po zdecydowaniu się na uprawę warzyw w tunelu foliowym jest wybór modelu tunelu foliowego.

Jaki tunel foliowy wybrać do uprawy warzyw?

Pierwszy i najważniejszy podział tuneli dotyczy ich maksymalnej wysokości. Tunele mogą być niskie (do 1,5 m) lub wysokie (powyżej 1,5 m).

Tunele niskie są mniej komfortowe w użytkowaniu. Dobrze sprawdzają się jedynie na mniejszych powierzchniach. Z powodzeniem mogą pełnić także funkcję inspektów. Są bardziej narażone na zmiany temperatury (zarówno na chłód, jak i nadmiar ciepła).

Tunele wysokie są wygodniejsze – często umożliwiają się na swobodne poruszanie w postawie wyprostowanej. Niestety, zajmują więcej miejsca, są widoczne z daleka i ciężko je wkomponować w architekturę ogrodu.

Kolejny aspekt to długość tunelu – powinna ona zależeć od wielkości ogrodu (warzywniak nie może „przesłonić” części ozdobnej) oraz rzeczywistych potrzeb gospodarstwa rodzinnego.

Konstrukcje tunelu zbudowane są z metalu lub lżejszego PCV. Materiał pokryciowy to folia zwykła (lepiej utrzymuje temperaturę) oraz folia perforowana (zapewnia cyrkulację powietrza). Przy wyborze tunelu warto zwracać uwagę także na grubość folii, jej przepuszczalność świetlną i procent rozproszenia światła - to najważniejsze parametry.

Gdzie ustawić tunel foliowy w ogrodzie?

Miejsce, w którym planujemy ustawić tunel foliowy, powinno być słoneczne, ale jednocześnie osłonięte od silnych wiatrów. Często tunel ustawia się dłuższym bokiem w kierunku północ-południe – to zapewnia lepsze doświetlenie.

Jakie warzywa najlepiej rosną w tunelu foliowym?

W tunelu foliowym można uprawiać większość warzyw, o ile ich wysokość nie przekracza rozmiaru tunelu. W niektórych przypadkach, np. przy uprawie ziemniaków, wykorzystanie tunelu nie ma większego sensu. Najczęściej „pod folią” uprawia się:

warzywa przedplonowe (rzodkiewka, sałata, kalarepa, szpinak),

warzywa ciepłolubne (pomidor, papryka, cukinia, ogórek).

Z gatunków mniej popularnych pod osłonami uprawia się oberżynę, melona, kiwano, kawon (arbuz) i ciecierzycę.

Jak przygotować podłoże w tunelu foliowym?

Podłoże w tunelu powinno być dobrze oczyszczone, przekopane i spulchnione. Warto je użyźnić, mieszając z nawozami organicznymi (obornikiem i kompostem). Ważne jest także dostosowanie odczynu gleby do najważniejszych warzyw uprawianych pod folią. Gleba po kilku latach użytkowania może wymagać odkwaszenia (nawozami wapniowymi) oraz odkażenia (używa się m.in. preparatów Sadaplon i Basamid).

Powyższe zabiegi pomogą ograniczyć ryzyko wystąpienia efektu zmęczenia gleby. Należy wykonywać je często, gdyż gleba pod osłonami jest intensywnie użytkowana i szybko jałowieje. Efektywnym rozwiązaniem może być także uprawa warzyw na innym podłożu, np. słomie.

Jak pielęgnować warzywa uprawiane w tunelu foliowym?

Dokładne zabiegi pielęgnacyjne w tunelu foliowym zależą od konkretnego gatunku warzyw. Dotyczy to zwłaszcza ochrony przed chorobami i szkodnikami. Do najważniejszych elementów pielęgnacji warzyw uprawianych w tunelu foliowym należą podlewanie i nawożenie roślin. Warto zainstalować automatyczny system, np. nawadniania kropelkowego.

Podłoże często ściółkuje się czarną folią. To zmniejsza zachwaszczenie, ogranicza wyparowywanie wody z gleby i zanieczyszczenie warzyw ziemią.

Tunele należy wietrzyć – to niezbędne, aby chronić rośliny przed chorobami grzybowymi. Latem natomiast wietrzenie zabezpiecza również przed przegrzaniem zieleni. Resztki roślinne po zbiorach trzeba zbierać. Jeśli nie są porażone przez choroby, można je wykorzystać w kompostowniku.

Po sezonie należy dokładnie umyć ściany tunelu. Trzeba przy tym sprawdzić szczelność materiału pokryciowego. Tunel co 2-3 lata warto przenieść w inne miejsce. Dzięki temu podłoże będzie wykorzystywane racjonalnie, a przy tym skuteczniej ochroni się warzywa przed patogenami chorobotwórczymi oraz szkodnikami.

