Skimia japońska (łac. Skimmia japonica) zaliczana do rodziny rutowatych to wyjątkowo atrakcyjny i pięknie kwitnący, choć wymagający krzew ozdobny. Posadzona w donicy może z powodzeniem zdobić tarasy i balkony, a w okresie Bożego Narodzenia także nasze wnętrza.

Jak wygląda skimia japońska?

Największą ozdobą skimii japońskiej są drobne, ale liczne, kremowobiałe, lekko pachnące kwiaty, zebrane na szczycie pędów w groniaste kwiatostany. Kwiaty są dekoracyjne nie tylko w czasie pełnego rozkwitu (kwiecień-maj), ale również w fazie pąków, które tworzą się na pędach już zimą i mają czerwonoróżowy kolor - zebrane w wiechy wyglądają z daleka jak drobniutkie owocki, dodając w ten sposób roślinie uroku.

Po przekwitnięciu na pędach skimii mogą zawiązać się owoce, przypominające jagody, które zimą bardzo długo utrzymują się na pędach i przykuwają wzrok swoją jaskrawo czerwoną barwą, wspaniale kontrastującą z zielenią liści. Aby jednak owoce mogły się pojawić, obok siebie muszą rosnąć co najmniej dwa egzemplarze krzewu - męski i żeński, gdyż roślina jest dwupienna (kwiaty żeńskie do zawiązania owoców wymagają zapylenia przez kwiaty męskie). Można też poszukać rzadkich odmian obupłciowych. Oprócz wiosennych kwiatów i jesiennych owoców, przez cały rok ozdobą rośliny pozostaje też ładny, gęsty pokrój i atrakcyjne, duże, szerokie, lancetowate, skórzaste, błyszczące liście.

Czy skimia japońska jest zimozielona?

Skimia japońska to efektowny zimozielony krzew, który może być doskonałą ozdobą ogrodu zarówno w sezonie, jak i zimą.

Uwaga! Wszystkie części skimii japońskiej są trujące.

Jakie wymagania ma skimia japońska?

Niestety, choć skimia japońska jest rośliną bardzo ozdobą i z pewnością może być atrakcją każdego ogrodu, jej uprawa nie jest łatwa. Krzew nie jest dostatecznie mrozoodporny, a do tego ma dość szczególne wymagania uprawowe.

Skimia japońska najlepiej rośnie na osłoniętych, półcienistych stanowiskach z rozproszonym światłem oraz na żyznych, próchniczych, przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych glebach o kwaśnym odczynie pH.

Roślina nie znosi przesuszenia ani zalania i źle reaguje na ostre słońce, powodujące żółknięcie liści.

Nie toleruje też gleb wapiennych, na których ulega chlorozie.

Czy skimia zimuje w gruncie?

Skimia japońska może zimować w gruncie, ale nie jest w pełni mrozoodporna, dlatego w Polsce bezpieczniej uprawiać ją w najcieplejszych rejonach lub pod solidną osłoną. Wymaga zacisznych, osłoniętych stanowisk, a młode okazy oraz rośliny w donicach potrzebują ochrony przed mrozem i wysuszającym wiatrem (np. agrowłókniną). Jej delikatne pędy zimą mogą też zostać uszkodzone przez zalegający na nich ciężki śnieg, a zimozielone liście sprawiają, że jest wrażliwa na suszę fizjologiczną.

Czy skimię się przycina?

Skimia japońska nie wymaga cięcia, ale glebę wokół niego dobrze jest ściółkować korą, co zapobiega nadmiernemu parowaniu wody.

Jak nawozić skimię japońską?

Skimię japońską zasila się nawozami dedykowanymi dla roślin kwasolubnych (np. nawozami dla rododendronów i azalii). W sierpniu i wrześniu wskazane stosujemy nawozy jesienne, które są bogate a fosfor i potas, a nie zawierają azotu - dzięki tym nawozom roślina dobrze przygotuje się do zimy i zawiąże pąki kwiatowe, które rozwiną się wiosną następnego roku.

Skimia japońska - odmiany

Decydując się na uprawę skimii japońskiej, mamy do wyboru wiele odmian, spośród których na uwagę zasługują m.in.:

skimia japońska 'Emerald King' - odmiana męska, wys. ok. 1 m, kwiaty kremowe,

skimia japońska 'Magic Marlot' - wolno rosnąca odmiana karłowa, wys. 0,5-1 m, zielone liście z białym marginesem,

skimia japońska 'Rubella' - odmiana męska, wys. ok. 1,5 m, ciemnoróżowe pąki kwiatowe,

skimia japońska 'Kew White' - odmiana żeńska o białych owocach, wys. ok. 0,8 m,

skimia japońska 'Redruth' - odmiana obupłciowa, wys. ok. 1 m,

skimia japońska 'Nymans' - odmiana żeńska, owoce czerwone,

skimia japońska 'Rubinetta' - odmiana męska, wys. ok. 0,8 m.

Jak rozmnożyć skimię japońską?

Podobnie jak uprawa, niełatwe jest też rozmnażanie krzewu. Wprawdzie młode sadzonki sikmii japońskiej można uzyskać przez pobranie wczesną jesienią i ukorzenienie półzdrewniałych lub zdrewniałych sadzonek pędowych, ale zadanie jest trudne, czasochłonne i w warunkach amatorskich rzadko kończy się powodzeniem. Skimię japońską można też rozmnożyć przez odkłady, które ukorzeniają się jednak bardzo długo (nawet ponad rok). Niełatwe jest też rozmnażanie roślin za pomocą siewu nasion jesienią (nasiona należy oczyścić z miąższu).

Skimia japońska w ogrodzie

W ogrodzie skimia japońska wspaniale prezentuje się na wrzosowiskach w towarzystwie innych roślin kwasolubnych, takich jak różaneczniki, azalie, wrzosy, pierisy, kiścienie, kalmie, ale równie dobrze wygląda w ogrodach japońskich i leśnych. W naturze krzew dorasta do około 7 m, ale w naszym klimacie jest dużo niższy i rzadko przekracza wysokość 1,5 m. Rośnie wolno, więc nadaje się zarówno do dużych, jak i do małych ogrodów.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Skimia nadaje się do uprawy w pojemnikach Skimia japońska na balkonie Skimia japońska uprawiana w pojemnikach ustawianych na balkonach bądź tarasach na zimę powinna być zabierana do chłodnego, widnego pomieszczenia, gdzie będzie mogła bezpiecznie doczekać wiosny. Jeśli musi zostać na zewnątrz, kluczowa jest ochrona korzeni (donicę ocieplamy np. styropianem) i części nadziemnej (agrowłókniną). To roślina zimozielona, więc pamiętajmy o zimowym podlewaniu.

Skimia japońska - modna dekoracja na Boże Narodzenia

Coraz częściej skimię wykorzystuje się w bożonarodzeniowych dekoracjach domu. To kolejna roślina, obok gwiazdy betlejemskiej, grudnika i zwartnicy, która zdobi nasze wnętrza na Boże Narodzenie. du na błyszczące, zielone liście i dekoracyjne, czerwone owoce doskonale pasuje do świątecznych stylistyki.

Pamiętajmy, by w mieszkaniu zapewnić skimii stanowisko chłodne, ale jasne (nie powinna jednak być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Roślinę ustawmy z dala od źródeł ciepła, które mogą wysuszać liście.

