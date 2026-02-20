Spis treści
Kwiaty doniczkowe w sypialni
W mieszkaniach rośliny doniczkowe najczęściej traktujemy jako ozdobę reprezentacyjnych pomieszczeń, zapominając o tym, że mogą być one również cennym, naturalnym filtrem powietrza. Wiele gatunków roślin doniczkowych potrafi znakomicie oczyszczać powietrze z toksyn, wzbogacając je dodatkowo w tlen i nawilżając (parowanie wody z liści), tworząc w otoczeniu przyjazny mikroklimat. Z tego względu rośliny powinny znaleźć się każdym pomieszczeniu, w którym często przebywamy.
Takim szczególnym miejscem, gdzie nie powinno ich zabraknąć jest sypialnia. Podczas snu, nasz organizm regeneruje się i odpoczywa, dlatego zdrowe, czyste i odpowiednio nawilżone powietrze jest wtedy szczególnie ważne. Postaw na te kwiaty doniczkowe w sypialni!
Jakie kwiaty są najzdrowsze do sypialni?
Najlepsze rośliny doniczkowe oczyszczające i nawilżające powietrze w sypialni to takie, które potrafią neutralizować groźne toksyny, a podczas transpiracji oddają do otoczenia sporo wody.
Skrzydłokwiat do sypialni
Jednym z takich gatunków jest skrzydłokwiat, który nie tylko posiada zdolność usuwania z powietrza groźnych toksyn (np. benzenu, formaldehydu, acetonu i trójchloroetylenu), ale też za pomocą dużych liści znakomicie podnosi wilgotność powietrza. A do tego pięknie kwitnie.
Palma koralowa do sypialni
Kolejną cenną rośliną do sypialni może być palma koralowa (chamedora), która nie tylko oczyści powietrze z substancji szkodliwych (np. formaldehydu), ale też będzie bardzo atrakcyjną i egzotyczną dekoracją sypialni.
Difenbachia do sypialni
Powietrze w sypialni znakomicie też oczyszczają i nawilżają duże liście difenbachii. Należy jednak pamiętać, że to roślina posiadająca w swoich tkankach toksyny, dlatego należy obchodzić się z nią ostrożnie.
Zielistka do sypialni
Wysoki wskaźnik transpiracji i dużą zdolność oczyszczania powietrza z toksyn posiada też zielistka, której dodatkową zaletą są małe wymagania i łatwość uprawy.
Anturium do sypialni
Powietrze znakomicie nawilżą także duże liście anturium, chociaż ich zdolność do oczyszczania powietrza z toksyn jest nieco mniejsza, niż u poprzednich gatunków.
W skutecznym oczyszczaniu i nawilżaniu powietrza mogą pomóc również figowce (np. figowiec benjamina), draceny, szeflery, paprocie (szczególnie nefrolepis wysoki), gerbery oraz bluszcze pospolite. Podobne cechy posiadają też cissusy, maranty, syngonium i filodendrony.
Przeczytaj też:
- Najlepsze kwiaty doniczkowe do kuchni. Jakie rośliny dobrze rosną w kuchni
- Kwiaty doniczkowe do łazienki – jakie rośliny doniczkowe nadają się do łazienki