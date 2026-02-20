Kwiaty doniczkowe w sypialni

W mieszkaniach rośliny doniczkowe najczęściej traktujemy jako ozdobę reprezentacyjnych pomieszczeń, zapominając o tym, że mogą być one również cennym, naturalnym filtrem powietrza. Wiele gatunków roślin doniczkowych potrafi znakomicie oczyszczać powietrze z toksyn, wzbogacając je dodatkowo w tlen i nawilżając (parowanie wody z liści), tworząc w otoczeniu przyjazny mikroklimat. Z tego względu rośliny powinny znaleźć się każdym pomieszczeniu, w którym często przebywamy.

Takim szczególnym miejscem, gdzie nie powinno ich zabraknąć jest sypialnia. Podczas snu, nasz organizm regeneruje się i odpoczywa, dlatego zdrowe, czyste i odpowiednio nawilżone powietrze jest wtedy szczególnie ważne. Postaw na te kwiaty doniczkowe w sypialni!

i Autor: Getty Images Skrzydłokwiat to jedna z roślin polecanych do ustawienia w sypialni

Jakie kwiaty są najzdrowsze do sypialni?

Najlepsze rośliny doniczkowe oczyszczające i nawilżające powietrze w sypialni to takie, które potrafią neutralizować groźne toksyny, a podczas transpiracji oddają do otoczenia sporo wody.

Skrzydłokwiat do sypialni

Jednym z takich gatunków jest skrzydłokwiat, który nie tylko posiada zdolność usuwania z powietrza groźnych toksyn (np. benzenu, formaldehydu, acetonu i trójchloroetylenu), ale też za pomocą dużych liści znakomicie podnosi wilgotność powietrza. A do tego pięknie kwitnie.

Palma koralowa do sypialni

Kolejną cenną rośliną do sypialni może być palma koralowa (chamedora), która nie tylko oczyści powietrze z substancji szkodliwych (np. formaldehydu), ale też będzie bardzo atrakcyjną i egzotyczną dekoracją sypialni.

Difenbachia do sypialni

Powietrze w sypialni znakomicie też oczyszczają i nawilżają duże liście difenbachii. Należy jednak pamiętać, że to roślina posiadająca w swoich tkankach toksyny, dlatego należy obchodzić się z nią ostrożnie.

Zielistka do sypialni

Wysoki wskaźnik transpiracji i dużą zdolność oczyszczania powietrza z toksyn posiada też zielistka, której dodatkową zaletą są małe wymagania i łatwość uprawy.

Anturium do sypialni

Powietrze znakomicie nawilżą także duże liście anturium, chociaż ich zdolność do oczyszczania powietrza z toksyn jest nieco mniejsza, niż u poprzednich gatunków.

W skutecznym oczyszczaniu i nawilżaniu powietrza mogą pomóc również figowce (np. figowiec benjamina), draceny, szeflery, paprocie (szczególnie nefrolepis wysoki), gerbery oraz bluszcze pospolite. Podobne cechy posiadają też cissusy, maranty, syngonium i filodendrony.

Przeczytaj też:

Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.