W przydomowych ogrodach lub na działkach ulubione warzywa uprawiamy głównie z bezpośredniego siewu do gruntu. Wiele z nich możemy wysiać już wczesną wiosną, ale niektóre gatunki wymagają innego sposobu uprawy – wcześniejszego wysiewu nasion na rozsadę i sadzenia dopiero, gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków. Kiedy najlepiej wysiać lub sadzić najpopularniejsze warzywa?

Od czego zależą terminy siewu warzyw?

Warto pamiętać, że poszczególne gatunki warzyw mogą różnić się pod względem wymagań co do temperatury i nasłonecznienia (długości dnia). Niektóre z nich mają krótszy okres wegetacji i są odporne na niskie temperatury, inne potrzebują ciepła zarówno w czasie wysiewu i kiełkowania, jak i w czasie rozwoju i dojrzewania w gruncie. Z tych względów zwykle w pierwszej kolejności wysiewa się warzywa odporne na niskie temperatury (lubiące krótszy dzień) - ważne, aby wysiać je w odpowiednim terminie, ponieważ wysiane zbyt późno plonują słabo lub wcale. Dzięki krótkiemu okresowi wegetacyjnemu i odporności na chłód, można wysiewać je wiosną, ale także jesienią, aby jak najbardziej wydłużyć zbiory (tak wysiewa się np. sałatę, rzodkiewkę czy szpinak).

Warzywa ciepłolubne (np. ogórek, pomidor, papryka, cukinia) można uprawiać wyłącznie z rozsady, którą należy wcześniej przygotować pod osłonami (wysiewając najpierw nasiona w domu lub w szklarni), a dopiero potem sadzonki wysadzić w ogrodzie (lub po prostu kupić gotowa rozsadę) i posadzić najwcześniej po 15-tym maja.

Dla udanej uprawy kluczowy jest więc nie tylko termin, ale także sposób wysiewu nasion – bezpośrednio do gruntu czy z rozsady.

Kiedy i jak wysiewać najpopularniejsze warzywa?

Zalecane terminy siewu są orientacyjne i mogą zależeć od warunków atmosferycznych lub różnić się nieznacznie w zależności od konkretnej odmiany danego warzywa.

Z kolei warzywa ciepłolubne, uprawiane tylko z rozsady muszą mieć zapewnione ciepło (nie tolerują bowiem niskich temperatur) i dlatego sadzi się je na miejsce stałe (lub wysiewa ich nasiona) dopiero w drugiej połowie maja.

Kiedy siać pory?

Por (uprawiany głównie z rozsady)

a. na zbiór wczesny - wysiew nasion na rozsadę pod osłonami styczeń/luty, a sadzenie w ogrodzie od końca marca do połowy kwietnia

b. na zbiór późny - wysiew na rozsadę luty/marzec, a sadzenie w maju i czerwcu

Kiedy wysiewać rzodkiewkę?

Rzodkiewka – od lutego wysiew na rozsadę, a siew bezpośrednio do gruntu w marcu i kwietniu oraz w sierpniu i wrześniu na zbiór jesienny

Wysiew pietruszki - kiedy?

Pietruszka – od lutego wysiew na rozsadę, a bezpośrednio do gruntu w marcu i kwietniu

Szpinak - kiedy siać?

Szpinak – od lutego wysiew na rozsadę, a bezpośrednio do gruntu w marcu i kwietniu oraz w sierpniu i wrześniu na zbiór jesienny

Wysiew sałaty - kiedy?

Sałata (masłowa, lodowa i liściowa) – od połowy marca do połowy kwietnia do gruntu

Kiedy siać groch do gruntu?

Groch – od połowy marca do połowy kwietnia – bezpośrednio do gruntu

Bób - terminy siewu

Bób – od końca marca i przez cały kwiecień – bezpośrednio do gruntu

Kalarepa - kiedy ją posiać?

Kalarepa – uprawiana z rozsady (wysiew nasion luty/marzec) i sadzenie w kwietniu

Kiedy siać buraki ćwikłowe do gruntu?

Burak ćwikłowy – wysiew nasion do gruntu od połowy kwietnia do końca czerwca

Koper ogrodowy - kiedy posiać?

Koper ogrodowy – wysiew nasion do gruntu od kwietnia do sierpnia i jesienią (październik i listopad)

Kiedy siać fasolę szparagową?

Fasola szparagowa – wysiew nasion do gruntu od połowy maja do lipca

Kiedy posiać kukurydzę?

Kukurydza – wysiew nasion do gruntu – od połowy maja do początków czerwca

Termin wysiewu cebuli do gruntu

Cebula – wysiew do gruntu w połowie kwietnia

Marchew - termin siewu

Marchew – w zależności od odmiany można wysiewać do gruntu od marca do czerwca

Kiedy siejemy ogórki?

Ogórek – sadzony z rozsady lub wysiewany po 15 maja (rozsadę wysiewa się w połowie kwietnia)

Kiedy siać pomidory?

Pomidor – sadzone z rozsady w drugiej połowie maja (rozsadę wysiewa się od połowy marca do połowy kwietnia)

Kiedy siać cukinie?

Cukinia – wysiew nasion do gruntu lub sadzenie rozsady w drugiej połowie maja (rozsadę wysiewa się po 15 kwietnia)

Dynia - kiedy wysiewać?

Dynia – wysiew nasion do gruntu lub sadzenie rozsady w drugiej połowie maja (rozsadę wysiewa się po 15 kwietnia)

Wysiew papryki na rozsadę

Papryka – uprawiana z rozsady (wysiew w marcu), sadzenie w drugiej połowie maja

Kiedy posiać kalafiory i brokuły?

Kalafior oraz brokuł – uprawiane tylko z rozsady wysiewanej pod osłonami w lutym i marcu, a rozsadę sadzi się do gruntu od kwietnia do połowy lipca (w zależności od wczesności danej odmiany).

Siew warzyw do gruntu lub na rozsadę

Najprościej jest wybrać warzywa, które można bezpośrednio wysiać na ogrodowych grządkach wiosną. Gatunki i odmiany ciepłolubne lub wymagające uprawy z rozsady (np. papryka, ogórek, pomidor, dynia, cukinia) najkorzystniej zakupić w postaci gotowych sadzonek i posadzić po 15 maja. Jednak osoby, które mają warunki, czas i ochotę mogą samodzielnie wysiać (już w trakcie zimy) i wyhodować rozsadę w tunelu, szklarni lub nawet w domu lub mieszkaniu.

