Spis treści
- Od czego zależą terminy siewu warzyw?
- Kiedy i jak wysiewać najpopularniejsze warzywa?
- Kiedy siać pory?
- Kiedy wysiewać rzodkiewkę?
- Wysiew pietruszki - kiedy?
- Szpinak - kiedy siać?
- Wysiew sałaty - kiedy?
- Kiedy siać groch do gruntu?
- Bób - terminy siewu
- Kalarepa - kiedy ją posiać?
- Kiedy siać buraki ćwikłowe do gruntu?
- Koper ogrodowy - kiedy posiać?
- Kiedy siać fasolę szparagową?
- Kiedy posiać kukurydzę?
- Termin wysiewu cebuli do gruntu
- Marchew - termin siewu
- Kiedy siejemy ogórki?
- Kiedy siać pomidory?
- Kiedy siać cukinie?
- Dynia - kiedy wysiewać?
- Wysiew papryki na rozsadę
- Kiedy posiać kalafiory i brokuły?
W przydomowych ogrodach lub na działkach ulubione warzywa uprawiamy głównie z bezpośredniego siewu do gruntu. Wiele z nich możemy wysiać już wczesną wiosną, ale niektóre gatunki wymagają innego sposobu uprawy – wcześniejszego wysiewu nasion na rozsadę i sadzenia dopiero, gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków. Kiedy najlepiej wysiać lub sadzić najpopularniejsze warzywa?
Od czego zależą terminy siewu warzyw?
Warto pamiętać, że poszczególne gatunki warzyw mogą różnić się pod względem wymagań co do temperatury i nasłonecznienia (długości dnia). Niektóre z nich mają krótszy okres wegetacji i są odporne na niskie temperatury, inne potrzebują ciepła zarówno w czasie wysiewu i kiełkowania, jak i w czasie rozwoju i dojrzewania w gruncie. Z tych względów zwykle w pierwszej kolejności wysiewa się warzywa odporne na niskie temperatury (lubiące krótszy dzień) - ważne, aby wysiać je w odpowiednim terminie, ponieważ wysiane zbyt późno plonują słabo lub wcale. Dzięki krótkiemu okresowi wegetacyjnemu i odporności na chłód, można wysiewać je wiosną, ale także jesienią, aby jak najbardziej wydłużyć zbiory (tak wysiewa się np. sałatę, rzodkiewkę czy szpinak).
Warzywa ciepłolubne (np. ogórek, pomidor, papryka, cukinia) można uprawiać wyłącznie z rozsady, którą należy wcześniej przygotować pod osłonami (wysiewając najpierw nasiona w domu lub w szklarni), a dopiero potem sadzonki wysadzić w ogrodzie (lub po prostu kupić gotowa rozsadę) i posadzić najwcześniej po 15-tym maja.
Dla udanej uprawy kluczowy jest więc nie tylko termin, ale także sposób wysiewu nasion – bezpośrednio do gruntu czy z rozsady.
Przeczytaj też: Uprawa warzyw w tunelu foliowym
Galeria zdjęć: Jakie warzywa sadzić obok siebie
Zalecane terminy siewu są orientacyjne i mogą zależeć od warunków atmosferycznych lub różnić się nieznacznie w zależności od konkretnej odmiany danego warzywa.
Z kolei warzywa ciepłolubne, uprawiane tylko z rozsady muszą mieć zapewnione ciepło (nie tolerują bowiem niskich temperatur) i dlatego sadzi się je na miejsce stałe (lub wysiewa ich nasiona) dopiero w drugiej połowie maja.
Kiedy siać pory?
Por (uprawiany głównie z rozsady)
- a. na zbiór wczesny - wysiew nasion na rozsadę pod osłonami styczeń/luty, a sadzenie w ogrodzie od końca marca do połowy kwietnia
- b. na zbiór późny - wysiew na rozsadę luty/marzec, a sadzenie w maju i czerwcu
Kiedy wysiewać rzodkiewkę?
Rzodkiewka – od lutego wysiew na rozsadę, a siew bezpośrednio do gruntu w marcu i kwietniu oraz w sierpniu i wrześniu na zbiór jesienny
Wysiew pietruszki - kiedy?
Pietruszka – od lutego wysiew na rozsadę, a bezpośrednio do gruntu w marcu i kwietniu
Szpinak - kiedy siać?
Szpinak – od lutego wysiew na rozsadę, a bezpośrednio do gruntu w marcu i kwietniu oraz w sierpniu i wrześniu na zbiór jesienny
Wysiew sałaty - kiedy?
Sałata (masłowa, lodowa i liściowa) – od połowy marca do połowy kwietnia do gruntu
Kiedy siać groch do gruntu?
Groch – od połowy marca do połowy kwietnia – bezpośrednio do gruntu
Bób - terminy siewu
Bób – od końca marca i przez cały kwiecień – bezpośrednio do gruntu
Kalarepa - kiedy ją posiać?
Kalarepa – uprawiana z rozsady (wysiew nasion luty/marzec) i sadzenie w kwietniu
Kiedy siać buraki ćwikłowe do gruntu?
Burak ćwikłowy – wysiew nasion do gruntu od połowy kwietnia do końca czerwca
Koper ogrodowy - kiedy posiać?
Koper ogrodowy – wysiew nasion do gruntu od kwietnia do sierpnia i jesienią (październik i listopad)
Kiedy siać fasolę szparagową?
Fasola szparagowa – wysiew nasion do gruntu od połowy maja do lipca
Kiedy posiać kukurydzę?
Kukurydza – wysiew nasion do gruntu – od połowy maja do początków czerwca
Termin wysiewu cebuli do gruntu
Cebula – wysiew do gruntu w połowie kwietnia
Marchew - termin siewu
Marchew – w zależności od odmiany można wysiewać do gruntu od marca do czerwca
Kiedy siejemy ogórki?
Ogórek – sadzony z rozsady lub wysiewany po 15 maja (rozsadę wysiewa się w połowie kwietnia)
Kiedy siać pomidory?
Pomidor – sadzone z rozsady w drugiej połowie maja (rozsadę wysiewa się od połowy marca do połowy kwietnia)
Kiedy siać cukinie?
Cukinia – wysiew nasion do gruntu lub sadzenie rozsady w drugiej połowie maja (rozsadę wysiewa się po 15 kwietnia)
Dynia - kiedy wysiewać?
Dynia – wysiew nasion do gruntu lub sadzenie rozsady w drugiej połowie maja (rozsadę wysiewa się po 15 kwietnia)
Wysiew papryki na rozsadę
Papryka – uprawiana z rozsady (wysiew w marcu), sadzenie w drugiej połowie maja
Kiedy posiać kalafiory i brokuły?
Kalafior oraz brokuł – uprawiane tylko z rozsady wysiewanej pod osłonami w lutym i marcu, a rozsadę sadzi się do gruntu od kwietnia do połowy lipca (w zależności od wczesności danej odmiany).
Siew warzyw do gruntu lub na rozsadę
Najprościej jest wybrać warzywa, które można bezpośrednio wysiać na ogrodowych grządkach wiosną. Gatunki i odmiany ciepłolubne lub wymagające uprawy z rozsady (np. papryka, ogórek, pomidor, dynia, cukinia) najkorzystniej zakupić w postaci gotowych sadzonek i posadzić po 15 maja. Jednak osoby, które mają warunki, czas i ochotę mogą samodzielnie wysiać (już w trakcie zimy) i wyhodować rozsadę w tunelu, szklarni lub nawet w domu lub mieszkaniu.
