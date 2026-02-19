Bukiety ciętych kwiatów ożywiają wnętrza i cieszą nasze oczy. Cieszymy się, gdy dostajemy kwiaty, często również sami je kupujemy. Wstawiając je do wazonu pamiętajmy jednak, że łączenie różnych gatunków kwiatów ciętych nie zawsze dobrze wpływa na ich trwałość. Powodem tego są wydzieliny, które ze ściętych łodyg przechodzą do wody. Poszczególne rośliny zawierają w tych wydzielinach różne substancje, które często niekorzystnie wpływają na inne kwiaty - mogą na przykład zatykać wiązki przewodzące w łodygach powodując trudniejsze pobieranie wody, a w konsekwencji więdniecie roślin.

Czy róże i tulipany mogą być w jednym wazonie? Z jakimi kwiatami nie łączyć róż?

Róże nie lubią towarzystwa innych kwiatów. Dlatego jeśli chcemy, by cięte róże jak najdłużej cieszyły nasze oczy, nie łączmy ich w wazonie z innymi gatunkami, szczególnie z narcyzami i tulipanami - róże umieszczone w jednym wazonie z tymi kwiatami wkrótce zwiędną!

Róże szybko także stracą atrakcyjny wygląd, gdy w połączymy je w bukiecie z konwaliami, storczykami czy goździkami. Co ciekawe, lepiej nawet nie łączyć ze sobą róż różnych odmian!

i Autor: Getty Images Czy taki bukiet będzie długo cieszył atrakcyjnością?

Lepiej nie łącz narcyzów z innymi kwiatami w jednym wazonie!

Bukiet z wiosennych narcyzów najlepiej wstawić do osobnego wazonu. Tych kwiatów nie łączmy z innymi, bowiem narcyz wydziela sok szkodzący innym gatunkom i jeśli wstawimy je do jednego naczynia, to towarzyszące mu rośliny szybko zwiędną.

Jeśli jednak bardzo chcemy stworzyć kompozycję z narcyzów i innych kwiatów ciętych (na przykład tulipanów), to dzień przed ułożeniem bukietu wstawmy narcyzy do wody, a dopiero następnego dnia, gdy większość soku przemieści się do wody, wyjmijmy narcyzy z wody, umyjmy dokładnie wazon i dopiero wtedy wstawmy do niego narcyzy z innymi kwiatami. I pamiętajmy o codziennej wymianie wody w wazonie.

Jakich kwiatów nie łączyć w wazonie?

Wiele kwiatów ciętych nie lubi łączenia w wazonie z innymi gatunkami i często więdnie szybciej niż gdyby były w nim same. Dlatego miejmy na uwadze, że bukiety mieszane będą miały mniejszą trwałość niż bukiety złożone z jednego gatunku.

Lepiej nie łączyć ze sobą tych kwiatów:

fiołków z konwaliami i bzem lilakiem,

goździków z innymi kwiatami (szczególnie narcyzami, irysami i frezjami),

lilii z innymi kwiatami,

tulipanów z narcyzami, niezapominajkami, konwaliami, goździkami, irysami czy frezjami,

irysów z narcyzami,

niezapominajek z tulipanami i konwaliami,

maków i chabrów.

