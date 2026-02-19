Kalanchoe Blossfelda (łac. Kalanchoe blossfeldiana) to popularna roślina doniczkowa o kolorowych i długo pozostających na roślinie kwiatach. Jest rośliną dnia krótkiego - kwitnie wtedy, gdy dzień ma mniej niż 10 godzin. U nas okres ten przypada na miesiące zimowe (listopad-luty), ale producenci roślin doniczkowych tak sterują okresem kwitnienia kalanchoe, że kwitnące egzemplarze są dostępne w kwiaciarniach przez cały rok.

Jak wygląda Kalanchoe blossfeldiana?

Kalanchoe należy do sukulentów liściowych. Dekoracyjne kwiaty rośliny zebrane są w kwiatostany o kształcie baldacha. Kwiaty mogą mieć rozmaite barwy: od białej przez żółtą, łososiową, do pomarańczowej i czerwonej. I to wszystko w różnych odcieniach. Kwiaty kalanchoe nie pachną.

Liście kalanchoe są ciemnozielone, mięsiste, mają mniej lub bardziej ząbkowany brzeg.

W sprzedaży dostępnych jest wiele atrakcyjnych odmian kalanchoe różniących się barwami kwiatów. Coraz popularniejsze są ostatnio odmiany o kwiatach pełnych znane są pod handlową nazwą Calandiva.

Wiele osób traktuje kalanchoe jak roślinę jednoroczną i pozbywa się jej przekwitnięciu, a może ona rosnąć wiele lat, chociaż z wiekiem traci ładny wygląd. Aby mieć zawsze młodą roślinę, najlepiej wyprowadzić nową z sadzonki.

Jak kupować kalanchoe?

Przy zakupie kalanchoe trzeba dokładnie obejrzeć kwiaty – tylko połowa z nich powinna być całkowicie wybarwiona i rozwinięta. Jeśli niektóre kwiaty są już przekwitnięte, oznacza to, że pełnię kwitnienia roślina ma już za sobą. Trzeba także sprawdzić, czy na liściach nie występują plamy z nalotem mączniaka.

i Autor: Olga Yastremska/ Getty Images Jak przyciąć kalanchoe po kwitnieniu?

Warunki uprawy kalanchoe

Światło dla kalanchoe

W okresie zimowym kalanchoe potrzebuje dużo światła. Pamiętajmy więc, aby wybrać dla niej miejsce, gdzie dociera sporo światła, najlepszy jest parapet okna wychodzące na południe. Natomiast latem roślinę należy ustawić w miejscu osłoniętym przed bezpośrednimi promieniami słońca w godzinach południowych (istnieje bowiem ryzyko poparzenia liści).

Temperatura dla kalanchoe

Najkorzystniejszą zimową temperaturą dla kalanchoe jest 10–15 stopni Celsjusza. W tym okresie doniczka z roślina powinna stać z dala od grzejników i innych źródeł ciepła. Latem maksymalna temperatura uprawy wynosi 27 st. C. Starajmy się o tym pamiętać, a roślina odwdzięczy się nam długim kwitnieniem i atrakcyjnym wyglądem.

Jak pielęgnować kalanchoe w domu: podlewanie i nawożenie

Podlewanie kalanchoe

Z podlewaniem kalanchoe należy uważać, zwłaszcza zimą, gdy temperatura spada, ponieważ roślina przy nadmiarze wody w podłożu łatwo gnije albo - co gorsze - rozwija się na niej mączniak (w tym przypadku porażone fragmenty należy niezwłocznie odciąć i wyrzucić!). Kalanchoe podlewamy wtedy, gdy ziemia w doniczce, w której rośnie, wyraźnie przeschnie. Zazwyczaj jest to co 10–14 dni zimą i co 5–6 dni latem, ale oczywiście wszystko zależy od warunków, które panują w danym pomieszczeniu.

Nawożenie kalanchoe

Aby kalanchoe miało siłę na obfite kwitnienie, konieczne jest dostarczanie roślinie makro- i mikroelementów, czyli jej nawożenie. W okresie wzrostu i kwitnienia zasila się nawozem płynnym raz w miesiącu. Najłatwiej jest stosować gotowe nawozy dla kwitnących roślin doniczkowych dostępne w sklepach ogrodniczych i marketach. Zanim zabierzemy się do tego zabiegu, przeczytajmy dokładnie etykietę na opakowaniu, ponieważ dawkowanie nawozów może się różnić (w zależności od producenta).

Czy kalanchoe lubi zraszanie?

Kalanchoe nie wolno spryskiwać! A szczególnie jej kwiatów. Jeśli powietrze jest suche, trzeba wstawić doniczkę z kalanchoe do większej, wypełnionej wilgotnym torfem. Zakurzone liście przeciera się wilgotną szmatką, nie wolno nabłyszczać. Usuwanie przekwitłych kwiatów. Należy też usuwać przekwitłe kwiatostany i chore liście.

Czy kalanchoe jest rośliną wieloletnią?

Kalanchoe to roślina wieloletnia. Mimo że często traktowana jest jako kwiat "jednorazowy" i po przekwitnięciu jest wyrzucana, to przy odpowiedniej pielęgnacji - m.in. przycinaniu pędów po kwitnieniu i zapewnieniu okresu spoczynku - może z powodzeniem rosnąć i kwitnąć ponownie przez wiele lat.

Jak rozmnożyć kwiat kalanchoe?

Kalanchoe można samodzielnie rozmnożyć za pomocą sadzonek wierzchołkowych. W tym celu w maju lub czerwcu uszczykuje się wierzchołki pędów i ukorzenia je w mieszaninie piasku i gliny, z użyciem preparatu do ukorzeniania. Na sadzonki nadają się młode pędy, które pojawiają się po usunięciu starych kwiatostanów.

i Autor: Biuro Kwiatowe Holandia (www.flowercouncil.co.uk)/ Materiały prasowe Kalanchoe Blossfelda

