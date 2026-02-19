Kalanchoe Blossfelda - jak pielęgnować, by nie była to roślina "na jeden raz"?

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-02-19 7:07

Kusi kolorowymi kwiatami i niską ceną. Kalanchoe Blossfelda to prawdziwa gwiazda wśród roślin doniczkowych. Choć jest tania i pozornie prosta w uprawie, wiele osób nieświadomie popełnia błędy, które skracają jej życie. Dowiedz się, jak zapewnić jej idealne warunki, by zamiast kilku tygodni, zdobiła przez długie miesiące.

Kalanchoe Blossfelda (łac. Kalanchoe blossfeldiana) to popularna roślina doniczkowa o kolorowych i długo pozostających na roślinie kwiatach. Jest rośliną dnia krótkiego - kwitnie wtedy, gdy dzień ma mniej niż 10 godzin. U nas okres ten przypada na miesiące zimowe (listopad-luty), ale producenci roślin doniczkowych tak sterują okresem kwitnienia kalanchoe, że kwitnące egzemplarze są dostępne w kwiaciarniach przez cały rok.

Jak wygląda Kalanchoe blossfeldiana?

Kalanchoe należy do sukulentów liściowych. Dekoracyjne kwiaty rośliny zebrane są w kwiatostany o kształcie baldacha. Kwiaty mogą mieć rozmaite barwy: od białej przez żółtą, łososiową, do pomarańczowej i czerwonej. I to wszystko w różnych odcieniach. Kwiaty kalanchoe nie pachną.

Liście kalanchoe są ciemnozielone, mięsiste, mają mniej lub bardziej ząbkowany brzeg.

W sprzedaży dostępnych jest wiele atrakcyjnych odmian kalanchoe różniących się barwami kwiatów. Coraz popularniejsze są ostatnio odmiany o kwiatach pełnych znane są pod handlową nazwą Calandiva.

Wiele osób traktuje kalanchoe jak roślinę jednoroczną i pozbywa się jej przekwitnięciu, a może ona rosnąć wiele lat, chociaż z wiekiem traci ładny wygląd. Aby mieć zawsze młodą roślinę, najlepiej wyprowadzić nową z sadzonki.

Jak kupować kalanchoe?

Przy zakupie kalanchoe trzeba dokładnie obejrzeć kwiaty – tylko połowa z nich powinna być całkowicie wybarwiona i rozwinięta. Jeśli niektóre kwiaty są już przekwitnięte, oznacza to, że pełnię kwitnienia roślina ma już za sobą. Trzeba także sprawdzić, czy na liściach nie występują plamy z nalotem mączniaka.

Kalanchoe Blossfelda

i

Autor: Olga Yastremska/ Getty Images Jak przyciąć kalanchoe po kwitnieniu?

Warunki uprawy kalanchoe

  • Światło dla kalanchoe

W okresie zimowym kalanchoe potrzebuje dużo światła. Pamiętajmy więc, aby wybrać dla niej miejsce, gdzie dociera sporo światła, najlepszy jest parapet okna wychodzące na południe. Natomiast latem roślinę należy ustawić w miejscu osłoniętym przed bezpośrednimi promieniami słońca w godzinach południowych (istnieje bowiem ryzyko poparzenia liści).

  • Temperatura dla kalanchoe

Najkorzystniejszą zimową temperaturą dla kalanchoe jest 10–15 stopni Celsjusza. W tym okresie doniczka z roślina powinna stać z dala od grzejników i innych źródeł ciepła. Latem maksymalna temperatura uprawy wynosi 27 st. C. Starajmy się o tym pamiętać, a roślina odwdzięczy się nam długim kwitnieniem i atrakcyjnym wyglądem.

Jak pielęgnować kalanchoe w domu: podlewanie i nawożenie

  • Podlewanie kalanchoe

Z podlewaniem kalanchoe należy uważać, zwłaszcza zimą, gdy temperatura spada, ponieważ roślina przy nadmiarze wody w podłożu łatwo gnije albo - co gorsze - rozwija się na niej mączniak (w tym przypadku porażone fragmenty należy niezwłocznie odciąć i wyrzucić!). Kalanchoe podlewamy wtedy, gdy ziemia w doniczce, w której rośnie, wyraźnie przeschnie. Zazwyczaj jest to co 10–14 dni zimą i co 5–6 dni latem, ale oczywiście wszystko zależy od warunków, które panują w danym pomieszczeniu.

  • Nawożenie kalanchoe

Aby kalanchoe miało siłę na obfite kwitnienie, konieczne jest dostarczanie roślinie makro- i mikroelementów, czyli jej nawożenie. W okresie wzrostu i kwitnienia zasila się nawozem płynnym raz w miesiącu. Najłatwiej jest stosować gotowe nawozy dla kwitnących roślin doniczkowych dostępne w sklepach ogrodniczych i marketach. Zanim zabierzemy się do tego zabiegu, przeczytajmy dokładnie etykietę na opakowaniu, ponieważ dawkowanie nawozów może się różnić (w zależności od producenta).

Czy kalanchoe lubi zraszanie?

Kalanchoe nie wolno spryskiwać! A szczególnie jej kwiatów. Jeśli powietrze jest suche, trzeba wstawić doniczkę z kalanchoe do większej, wypełnionej wilgotnym torfem. Zakurzone liście przeciera się wilgotną szmatką, nie wolno nabłyszczać. Usuwanie przekwitłych kwiatów. Należy też usuwać przekwitłe kwiatostany i chore liście.

Czy kalanchoe jest rośliną wieloletnią?

Kalanchoe to roślina wieloletnia. Mimo że często traktowana jest jako kwiat "jednorazowy" i po przekwitnięciu jest wyrzucana, to przy odpowiedniej pielęgnacji - m.in. przycinaniu pędów po kwitnieniu i zapewnieniu okresu spoczynku - może z powodzeniem rosnąć i kwitnąć ponownie przez wiele lat.

Jak rozmnożyć kwiat kalanchoe?

Kalanchoe można samodzielnie rozmnożyć za pomocą sadzonek wierzchołkowych. W tym celu w maju lub czerwcu uszczykuje się wierzchołki pędów i ukorzenia je w mieszaninie piasku i gliny, z użyciem preparatu do ukorzeniania. Na sadzonki nadają się młode pędy, które pojawiają się po usunięciu starych kwiatostanów.

Kalanchoe Blossfelda

i

Autor: Biuro Kwiatowe Holandia (www.flowercouncil.co.uk)/ Materiały prasowe Kalanchoe Blossfelda
