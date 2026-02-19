Zamioculcas zamiolistny pochodzi z Zanzibaru i Tanzanii, gdzie rośnie na glebach mało urodzajnych, często z ograniczanym przez inne rośliny dostępem do światła oraz znosząc niedobory wody.

Kiedy i jak często przesadzać zamiokulkasa?

Najlepszym terminem przesadzania zamiokulkasa jest wczesna wiosna, ale można ten zabieg także wykonać na początku lata. Jeśli widzimy, że roślina wypuściła nowe pędy, lepiej wstrzymać się z przesadzaniem do momentu, aż pęd się rozwinie i podrośnie (może to trwać nawet kilka tygodni). Do zabiegu przesadzania zabieramy się, gdy podłoże jest całkowicie przeschnięte.

Młode zamiokulkasy wymagają przesadzania co rok, natomiast egzemplarze starsze przesadzamy dopiero wtedy, gdy kłącza i korzenie zaczynają wystawać zewnątrz doniczki, a w doniczce nie ma już miejsca na nowe liście. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że zamiokulkasy wolą "przyciasne" doniczki i źle rosną w zbyt dużych pojemnikach.

W jaką doniczkę przesadzić zamiokulkasa?

Doniczka dla zamiokulkasa powinna być dość szeroka (żeby roślina miała miejsce na wypuszczanie nowych pędów), ale nie musi być głęboka. Koniecznie za to musi mieć w dnie otwory umożliwiające odpływ nadmiaru wody. Zamiokulkas bowiem nie może "stać w wodzie". Przesadzając zamiokulkasa wystarczy wybrać doniczkę o 2–3 cm szerszą i o podobnej głębokości jak poprzednia. Nie przesadzajmy zamiokulkasa do zbyt dużej doniczki, ponieważ roślina będzie traciła energię na rozrost korzeni, a nie na wytwarzanie nowych liści.

Ziemia do zamiokulkasa - w jaką przesadzić?

Najlepsze dla zamiokulkasa jest podłoże próchnicze, żyzne, luźne, dobrze napowietrzone i przepuszczalne (szybko odprowadza nadmiar wody), o lekko kwaśnym odczynie. Możemy przygotować je samodzielnie mieszając 60% ziemi uniwersalnej i 40% perlitu.

Na jaką głębokość sadzić zamiokulkasa?

Zamiokulkasa należy sadzić dość płytko, tak aby jego podziemne kłącza (bulwy) znajdowały się tuż pod powierzchnią ziemi lub były przykryte jedynie cienką warstwą podłoża. Zbyt głębokie posadzenie może prowadzić do zgnicia bulw i choroby rośliny.

Jak przesadzać zamiokulkasa?

Przed wyjęciem rośliny z doniczki, warto związać jej liście, żeby uniknąć ewentualnego ich połamania.

Zamiokulkasa wyjmujemy ze starej doniczki - czasem jest to trudne i konieczne jest jej rozcięcie.

Po wyjęciu rośliny z doniczki należy dokładnie obejrzeć korzenie i usunąć wszystkie suche, oślizgłe, podgniwające lub mające brązowe plamy - wycinamy je czystym, ostrym narzędziem, zawsze do zdrowej tkanki.

Następnie należy oczyścić bryłę korzeniową z podłoża - jeśli trudno wykruszyć ziemię spomiędzy korzeni, to można ją wypłukać pod delikatnym strumieniem letniej wody.

Po usunięciu ziemi warto pozostawić roślinę do przeschnięcia na 2-3 godziny, a najlepiej do następnego dnia, aby rany po cięciu mogły zarosnąć tkanka kallusową (chroni przed wnikaniem patogenów).

Mocno rozrośnięte egzemplarze można przy okazji przesadzania podzielić na kilka części - w ten sposób z jednej rośliny uzyskamy kilka.

Na spód doniczki koniecznie sypiemy grubsze kamyki (np. otoczaki)- spełniają one nie tylko funkcję drenażu, ale swoim ciężarem zabezpieczają także doniczkę z rośliną przed wywróceniem (masa liści zamiokulkasa jest przecież spora). Jako warstwę drenażową można jednak z powodzeniem użyć także keramzytu (nie będzie on obciążał doniczki, ale doskonale spełni rolę drenażu).

Na warstwę drenażu należy nasypać około 5-centymetrową warstwę podłoża, a następnie włożyć roślinę do nowej doniczki i obsypać bryłę korzeniową ze wszystkich stron świeżym podłożem, starając się wypełnić nim wszystkie przestrzenie między korzeniami - pomoże w tym lekkie uderzanie doniczką o stół i ugniatanie podłoża.

Jeśli podłoże, w które sadzimy zamiokulkasa jest wilgotne, to nie podlewamy od razu rośliny, tylko wstrzymujemy się do momentu, aż podłoże przeschnie. Gdy natomiast podłoże jest suche, to roślinę podlewamy, ale dopiero na następny dzień po przesadzeniu.

Przesadzanie zamiokulkasa krok po kroku - zdjęcia

Jak dbać o zamiokulkasa po przesadzeniu?

Po przesadzeniu przestawiamy roślinę w jasne miejsce, aby szybciej się ukorzeniła. Podlewamy dopiero wtedy, gdy podłoże w doniczce przeschnie. Pamiętajmy, by zamiokulkas nie stał w wodzie!Nawożenie przesadzonego zamiokulkasa rozpoczynamy około miesiąc po przesadzeniu, stosując nawóz do roślin doniczkowych o ozdobnych liściach. Do pierwszego zasilania po przesadzeniu najlepiej zastosować połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu.

