Podstawą sukcesu podczas uprawy storczyków jest przede wszystkim zachowanie im odpowiedniej równowagi między podłożem, powietrzem, światłem i wilgocią. Jedną z najważniejszych czynności, która zapewni im optymalny wzrost jest przesadzanie storczyków.

Jak często przesadza się storczyki? Czy storczyk lubi przesadzanie?

Przyjmuje się, że storczyki powinny być przesadzane co mniej więcej dwa lata, ale nie jest to regułą. Przesadzanie zależy bowiem również od tempa wzrostu rośliny. Czasem zabieg należy przyśpieszyć z powodu przerostu splątanych korzeni (zdrowe korzenie są niezbędne do obfitego kwitnienia i zdrowia całej rośliny), słabej cyrkulacji powietrza w doniczce spowodowanej zbyt zwięzłym i zbitym podłożem, widocznego mchu w doniczce, osłabienia kondycji rośliny przez choroby czy szkodniki (wełnowce, wciornastki, przędziorki, mszyce, mączliki).

Przesadzać storczyka należy także wtedy, gdy podłoże, w którym rosły storczyki, ulegnie degradacji, stanie się zbyt miałkie, zbyt długo trzyma wilgoć.

Kiedy najlepiej przesadzać storczyki?

Przesadzanie storczyków najlepiej wykonać wiosną.

Storczyki najlepiej przesadzać, kiedy nie kwitną, nawet kiedy nie mają wytworzonych pąków kwiatowych. Ale, jeśli chcemy to zrobić w momencie, gdy storczyk kwietnie, też oczywiście możemy to zrobić. Taki kwitnący storczyk, właściwie przesadzony, przeżyje na pewno. Zaleca się tylko poczekać z podlewaniem storczyków po przesadzeniu 2-3 dni, żeby się zabliźniły ewentualne uszkodzenia korzeni.

Czy storczyk zakwitnie po przesadzeniu?

Po przesadzeniu storczyk najprawdopodobniej nie będzie kwitł od razu. Roślina koncentruje całą uwagę na wytworzeniu korzeni i zaadoptowaniu do nowego środowiska. Każde przesadzanie początkowo silnie zaburza rozwój rośliny, dlatego przesadzając ją wraz z kwiatami możemy spowodować ich utratę.

W jakie doniczki przesadzać storczyki?

Do przesadzania storczyków wybierzmy odpowiedni rodzaj i wielkość doniczki. Większa nie znaczy lepsza – zdecydujmy się na doniczkę o 2,5-5 cm większą niż obecna. Przesadzenie orchidei do zbyt dużej doniczki zmusi roślinę do skupienia się na wzroście korzeni, a nie na kwitnieniu. Na rynku dostępne są różne doniczki przeznaczone do uprawy storczyków m.in. doniczki ceramiczne, szklane lub gliniane, pojemniki kolorowe, transparentne, osłonki plastikowe z perforacją lub bez, koszyki wiklinowe.

Doniczki ceramiczne, pełne, bez otworów drenażowych nie nadają się do uprawy storczyka. Nie prześwieca przez nie światło, a także niemożliwy jest odpływ wody, co prowadzi do gnicia korzeni i w konsekwencji do obumarcia całej rośliny.

Świetnie sprawdzą się doniczki szklane lub pojemniki plastikowe przeźroczyste z odpowiednio wyprofilowanym dnem, ponieważ mają możliwość odpływu nadmiernej ilości wody, dobrze przepuszczają światło i powietrze. Będziemy mogli obserwować stan korzeni: czy nie są przesuszone i czy nie pojawiły się na nich szkodniki. Zdrowe korzenie są jędrne i zielone po nawilżeniu. W przeźroczystej osłonce widać stan podłoża - możemy ocenić czy nie ma zielonego nalotu i czy jest wciąż przepuszczalne.

Doniczki gliniane są cięższe niż osłonki plastikowe, dzięki czemu roślina stoi na parapecie stabilnie, jednak nie są dobre dla storczyków, gdyż woda zbyt szybko paruje przez porowate ściany.

Jakie ziemia do storczyków?

Do przesadzania storczyków wybierzmy podłoże dedykowane specjalnie do uprawy storczyków. Nie używajmy zwykłej ziemi ogrodowej. Storczyki potrzebują bardzo luźnego podłoża. Zalecane jest podłoże z dobrej jakości kory z pinii zmieszanej w dwóch gradacjach: grubej i drobnej w proporcji 1:1.

W sklepach ogrodniczych zakupimy specjalne mieszanki do uprawy storczyków złożone z np. keramzytu, specjalnie rozdrobnionej kory zmieszanej z włóknem kokosowym, włóknistym torfem i suchymi korzeniami paproci. Taki skład sprawi, że podłoże będzie wilgotne, ale przewiewne, co chroni korzenie przed gniciem.

Podłoże dla storczyków można również wzbogacać innymi komponentami, np. wermikulitem, gąbką, styropianem czy perlitem, mchem torfowcem, łupinami orzeszków ziemnych czy rozdrobnioną łupiną orzecha kokosowego. Czasem dodawana jest startowa dawka nawozu.

Podłoże dla storczyka powinno być rozłożone stosunkowo luźno, aby umożliwiało prawidłową cyrkulację powietrza wokół korzeni - jeśli jest ona za słaba, może prowadzić to do rozwoju pleśni i procesów gnilnych.

i Autor: Getty Images Podłoże dla storczyków powinno zawierać mech torfowiec, korę sosnową, włókno kokosowe

Co jest potrzebne do przesadzenia storczyka?

Do przesadzenia storczyka potrzebujemy:

gazetę (lub inną podkładkę), na której rozłożymy wszystkie rzeczy potrzebne do przesadzenia

nowy pojemnik,

podłoże - może to być gotowe podłoże do storczyków,

namoczony wcześniej w wodzie mech Sphagnum,

naostrzone i wysterylizowane nożyczki i nóż (narzędzia do rozcięcia doniczki i przycięcia korzeni),

kawałki styropianu,

podpórkę, np. palik prosty lub spiralny bambusowy lub plastikowy – stabilizuje roślinę w podłożu, zabezpiecza przed złamaniem,

materiał do przymocowania pędów do podpórki (może to być zwykła pończocha),

spryskiwacz,

miskę z wodą do opłukania rośliny.

i Autor: Getty Images Przesadzanie storczyków zależy m.in. od tempa wzrostu roślin

Przesadzanie storczyków krok po kroku

1. Ostrożnie wyjmujemy roślinę ze starej doniczki (możemy doniczkę delikatnie uciskać). Jeśli jest to konieczne - doniczkę rozcinamy.

2. Jeżeli podłoże mocno przylega do korzeni, przed przesadzeniem namoczmy je przez chwilę w misce z wodą. Korzenie będą bardziej sprężyste i nie połamią się podczas przesadzania, łatwiej usuniemy stare podłoże, lepiej będzie widać, które korzenie są zniszczone, a które tylko odwodnione.

3. Delikatnie usuwamy stare podłoże, uważając aby nie uszkodzić korzeni.

4. Dokładnie oglądamy korzenie, usuwamy wszystkie uschnięte, zgniłe i martwe, które mogą stać się źródłem choroby. Tniemy tuż za zdrowym miejscem lub wycinamy cały uszkodzony odcinek. Oczyszczamy wszystkie przestrzenie między korzeniami z martwej tkanki. Nie usuwamy zdrowych korzeni napowietrznych.

5. Przyglądamy się uważnie czy nie ma żadnych szkodników. W razie gdy jakieś zauważymy, opryskajmy chore miejsca preparatem owadobójczym. W przypadku, gdy zauważymy pleśń, zastosujmy środek grzybobójczy.

6. Gruba warstwa kurzu na liściach ogranicza pobieranie światła i fotosyntezę. Aby je oczyścić opryskujemy roślinę letnią, przegotowaną wodą, a na koniec delikatnie wycieramy do sucha ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

7. Rany w miejscu cięcia chorych korzeni należy zdezynfekować.

8. Do nowej, dobrze umytej i wyparzonej doniczki wsypujemy na spód drenaż np. keramzyt ogrodniczy, a następnie trochę suchego podłoża dla storczyków.

9. Podłoże powinno być świeże i pachnące. Gdy nie mamy pewności co do świeżości, upieczmy je w piekarniku aby pozbyć się patogenów (ok. 1/2 h 180 st. C).

10. W doniczce delikatnie układamy korzenie storczyka i obsypujemy roślinę mieszanką podłoża tak, aby wszystkie wolne przestrzenie między korzeniami wypełniły się, ale nie uciskamy, aby był przepływ powietrza między nimi. Od czasu do czasu postukajmy doniczką o stół, aby podłoże dokładnie przylegało do korzeni, pozostawiając niewielką przestrzeń u góry na podlewanie. W trakcie przesadzania storczyk jednoosiowy powinien znajdować się pośrodku doniczki. Rośliny wielopędowe ustawiamy przy ścianie doniczki. Upewnijmy się, czy korzenie nie wychodzą otworami drenażowymi z doniczki. U niektórych odmian kłącza i pąki nie powinny być przysypane podłożem.

11. Podłoża nie ugniatamy, aby nie połamać delikatnych korzeni.

12. Stabilizujemy roślinę za pomocą palika. Przywiązujemy do niego główną łodygę za pomocą np. miękkiego sznurka lub specjalnych, ozdobnych klipsów.

13. Po przesadzeniu roślinę podlewamy dopiero po 2-3 dniach po zabiegu. Po kilku tygodniach możemy rozpocząć nawożenie storczyka.

14. Po przesadzeniu storczyk ustawiamy na docelowym miejscu.

Czy można przesadzić kwitnący storczyk?

Możliwe jest przesadzanie nawet z pędem kwiatowym. Jeżeli potrafimy zrobić to delikatnie, nie powinno zaszkodzić kwiatom. Ale taka operacja wskazana jest tylko w przypadku konieczności natychmiastowego przesadzenia z powodu zalania.

