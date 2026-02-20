Mieszkanie tonące w zieleni wygląda atrakcyjnie i przytulnie, a roślinami, które pozwolą najszybciej je zazielenić, są rośliny pnące uprawiane w doniczkach. Dawniej reprezentowane głównie przez rozpostarte na ścianie bluszcze czy rozpięte na sznurkach i nie zawsze efektowne pędy epipremnum złocistego, obecnie są dużo bardziej różnorodne i atrakcyjne, a odpowiednio wyeksponowane, nadają się do każdego wnętrza.

Jak eksponować pnącza w domu?

W mieszkaniach urządzonych klasycznie pnącza dobrze wyglądają posadzone w stylizowanej misie ustawionej na komodzie, ciekawej donicy zamocowanej na ścianie lub w wiszącym koszu zawieszonym pod sufitem. Mogą też okalać ramę drzwi, obraz lub okno, a także zwieszać się z naściennych półek.

We wnętrzach nowoczesnych doskonale prezentują się oplecione wokół podpory umieszczonej w prostej donicy o geometrycznym kształcie lub posadzone w oryginalnym pojemniku, ustawionym na parapecie, stoliku kawowym czy podłodze. Ich długie, ulistnione pędy mogą też atrakcyjnie zwieszać się z wysokich, prostych donic. Na rynku dostępne są także stojaki i kwietniki dla pnączy w nowoczesnej postaci i o ciekawym wzornictwie.

Atrakcyjną formą prezentowania pnączy we wnętrzach są też oryginalne, zielone ściany, które mogą zajmować niemal całą ścianę pokoju lub tworzyć żywy obraz w ramie.

Z wyborem pnączy do domu nie powinno być też większego problemu, gdyż na rynku dostępnych jest wiele atrakcyjnych gatunków oraz ich odmian.

Rośliny pnące do domu: bluszcz

Mimo upływu lat najpopularniejszym pnączem doniczkowym nadal pozostaje bluszcz. Obecnie nie jest to już jednak wyłącznie zielony, klasyczny bluszcz pospolity, ale też jego liczne, piękne, barwne odmiany oraz gatunki wcześniej mało znane i rzadko spotykane, np. bluszcz kanaryjski czy bluszcz kolchidzki, które słabo sobie radzą w gruncie ze względu na małą mrozoodporność. Bluszcze to rośliny pochodzące najczęściej z obszarów leśnych, dlatego ich wymagania uprawowe są zbliżone do warunków panujących w naturalnym środowisku. Z tego względu preferują stanowiska półcieniste, a nawet cieniste oraz żyzne, próchnicze, przepuszczalne i stale lekko wilgotne podłoże. Odmiany o zielonych liściach znoszą większe zacienienie, ale rośliny o liściach pstrych lub jasno obrzeżonych potrzebują więcej światła, aby zachować intensywne barwy (w cieniu pstre liście zielenieją).

i Autor: Supersmario/ Getty Images Bluszcz pospolity

Rośliny pnące do domu: hoja

Innym efektownym i popularnym pnączem doniczkowym jest hoja różowa. Jej największą ozdobą są długie, elastyczne pędy pokryte dużymi, błyszczącymi, skórzastymi liśćmi, a w okresie kwitnienia także małe, różowe, gwiazdkowate kwiaty, zebrane w zwisające, baldachowate kwiatostany i wydzielające intensywny, słodki zapach. Jeśli jednak roślina ma regularnie i obficie kwitnąć, po przekwitnieniu nie usuwajmy z niej kwiatów, gdyż gatunek kwitnie wielokrotnie na tym samym pędzie kwiatowym.

Hoja jest rośliną łatwą w uprawie, ale potrzebuje jasnego stanowiska z rozproszonym światłem, umiarkowanie żyznej, przepuszczalnej, średnio wilgotnej ziemi i… małej doniczki, w której czuje się najlepiej. Częste przesadzanie, zbyt intensywne nawożenie lub podlewanie źle wpływa na rozwój, dlatego najlepiej kwitną i wyglądają rośliny trochę zaniedbane, rosnące w nieco przesuszonym podłożu i w przyciasnej doniczce. Hoja różowa nie wymaga okresu spoczynku, ale na jej rozwój dobrze wpłynie wyższa temperatura latem (22-24 st. C) i niższa zimą (ok. 15 st. C).

Nieco bardziej wymagającym, ale też wyjątkowo ozdobnym gatunkiem jest też hoja piękna, która jednak w mieszkaniach gości znacznie rzadziej od swojej kuzynki.

i Autor: Herman Vlad/ Getty Images Hoja

Rośliny pnące do domu: monstera

Bardzo modnym w ostatnich latach pnączem jest też monstera wonna (monstera dziurawa). Roślina jest efektowna i okazała, ale ponieważ szybko rośnie i może osiągań spore rozmiary (liście starszych egzemplarzy mogą osiągać nawet 1 m długości i 0,5-0,7 m szerokości), nadaje się głównie do dużych wnętrz takich jak hol czy salon. Podobnie jak poprzednie gatunki, nie jest szczególnie trudna w uprawie, ale do prawidłowego rozwoju oczekuje jasnego stanowiska z rozproszonym światłem (liście w miejscu zbyt ciemnym karleją, wyciągają się i tracą charakterystyczne wcięcia) oraz żyznej, próchniczej i stale lekko wilgotnej ziemi. Ze względu na duże rozmiary i szybki wzrost, w sezonie potrzebuje też systematycznego nawożenia.

i Autor: Getty Images Monstera dziurawa

Rośliny pnące do domu: cissus

Kolejnym popularnym i bardzo atrakcyjnym pnączem doniczkowym jest cissus rombolistny. Jego największą ozdobą są oryginalne liście, złożone z trzech romboidalnych, zielonych, błyszczących z wierzchu listków, układających się na ogonku liściowym parasolowato. Gatunek jest nie tylko efektowny, ale też łatwy w uprawie, gdyż oczekuje jedynie jasnego stanowiska z rozproszonym światłem oraz typowej, stale lekko wilgotnej ziemi kwiatowej.

i Autor: Oksana Vainrub/ Getty Images Cissus

Inne popularne pnącza do mieszkania

Pięknym i egzotycznym pnączem o niezwykle oryginalnych i dekoracyjnych kwiatach jest też męczennica błękitna. Niestety, roślina ma też spore wymagania, dlatego nie wszędzie będzie dobrze rosła i obficie kwitła (potrzebuje żyznej ziemi, jasnego stanowiska, nawożenia w sezonie wegetacyjnym, dość wysokiej temperatury latem i okresu spoczynku zimą).

Do popularnych pnączy domowych należy też epipremnum złociste (dawniej scindapsus), zroślicha stopowcowa (syngonium), filodendron postrzępiony i pnący, fikus pnący oraz monstera ukośna.

i Autor: Getty Images Liście epipremnum dobrze jest spryskiwać wodą

