Walory i zastosowanie heliotropu

Najpopularniejszym gatunkiem uprawianym w naszym kraju jest heliotrop peruwiański (Heliotropium arborescens), znany także jako heliotrop ogrodowy, należący do rodziny ogórecznikowatych (Boraginaceae), podobnie jak ogórecznik, żywokost, brunnera, miodunka, niezapominajka czy żmijowiec. Jedną z charakterystycznych cech przedstawicieli tej rodziny jest gęste omszenie (owłosienie) pędów i liści.

Heliotrop zwykle jest ozdobą rabat kwiatowych i kompozycji w donicach, gdzie dorasta do wysokości około 20-50 cm i tworzy krzaczasty pokrój. Zwraca uwagę dekoracyjnymi, jajowatymi, dość dużymi liśćmi, które są miękkie i owłosione z wyraźnie widocznym unerwieniem. Głównym walorem ozdobnym heliotropu są jednak kwitnące od czerwca do października, intensywnie, waniliowo pachnące, zebrane w baldachogrona kwiaty (wabią motyle i pszczoły, a odstraszają komary). W zależności od odmiany kwiaty heliotropu mogą być one fioletowe, purpurowe, niebieskie, a nawet białe.

Kiedy wysiać nasiona heliotropu?

Zwykle heliotrop uprawia się sadząc na miejsce stałe (do gruntu czy pojemników) wcześniej przygotowaną rozsadę (sadzonki). Nasiona na rozsadę wysiewa się do skrzynek nawet w styczniu, ale najczęściej w lutym lub marcu. Tak wczesny wysiew nasion wynika z dość wolnego tempa kiełkowania heliotropu, dlatego warto pilnować terminu, by rośliny rozwijały się w odpowiednim tempie i zakwitły w czerwcu.

Jak wysiewać heliotrop na rozsadę?

W przypadku samodzielnej produkcji rozsady, najlepiej wybrać odpowiednią, wybraną odmianę heliotropu i wysiać nasiona w cieplejszych pomieszczeniach - w domu, tunelu, szklarni - gdzie temperatura wynosi około 18-20°C (optymalna dla kiełkowania).

Nasiona heliotropu wysiewamy w skrzynkach wypełnionych odpowiednim podłożem do wysiewu (dostępne w sprzedaży), tak by znalazły się płytko pod powierzchnią podłoża, więc wystarczy je nawet lekko wcisnąć (np. deską). Tak wysianą rozsadę heliotropu regularnie, ale z umiarem zraszamy, by podłoże było wilgotne.

Jak długo kiełkuje heliotrop?

Nasiona heliotropu kiełkują po 2-3 tygodniach od wysiewu. Po 6-8 tygodniach (w kwietniu), gdy młode rośliny osiągną kilka centymetrów, można je przepikować delikatnie (by nie uszkodzić korzeni) do większych, pojedynczych doniczek (np. prostokątnych o boku 9 cm).

Kiedy i jak sadzić rozsadę heliotropu do ogrodu lub pojemników na balkonie?

Młode sadzonki heliotropu, uzyskane z rozsady, sadzimy na miejsce stałe w ogrodzie lub w pojemnikach dopiero w drugiej połowie maja lub z początkiem czerwca, gdy temperatura ustali się na poziomie co najmniej powyżej 10 °C.

Gdy sadzimy heliotrop na rabatach kwiatowych w większej ilości lub w towarzystwie innych roślin, warto zachować odpowiednią rozstawę – około 30-40 cm, by pozostawić mu odpowiednią przestrzeń do rozwoju.

Do wysadzenia i uprawy heliotropu ogrodowego najlepiej wybrać miejsce nasłonecznione przez część dnia, ewentualnie lekko zacienione. Stanowisko mocno nasłonecznione przez cały dzień nie jest zalecane, ponieważ roślina może wtedy więdnąć. Heliotrop preferuje glebę przepuszczalną, ale jednocześnie żyzną o lekko kwaśnym (pH 6-6,5) odczynie.

Pielęgnacja heliotropu po posadzeniu

Kluczowym zabiegiem w pielęgnacji heliotropu jest regularne podlewanie posadzonych roślin: latem nawet co 2-3 dni, a rośliny uprawiane w donicach - codziennie. W sezonie można również zasilać rośliny mineralnymi nawozami do roślin kwitnących (np. ze zmniejszoną ilością azotu), by intensywniej kwitły. Ponadto, systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów może znacząco wydłużyć okres kwitnienia heliotropu i poprawić wygląd rośliny.

Heliotrop nie toleruje niskich temperatur i nawet niewielkie przymrozki mogą zniszczyć rośliny, dlatego w celu przezimowania roślin uprawianych w doniczkach (co jest możliwe!) należy przenieść je do jasnych pomieszczeń, gdzie temperatura nie spada poniżej 10°C.

