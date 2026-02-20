Kaktusy to mało wymagające rośliny doniczkowe, ale z powodu swoich kolców są to rośliny, z którymi kontakt bezpośredni nie jest zbyt przyjemny. Jeśli konieczne jest przesadzenie kaktusa do nowej doniczki, warto zrobić to sposób pozwalający uniknąć pokłucia kolcami.

Kiedy przesadzać kaktusy?

Najlepszym terminem do przesadzania kaktusów jest wczesna wiosna, tuż przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego (od początku października do marca kaktusy przechodzą okres spoczynku). Pamiętajmy, że kaktusów nie przesadza się podczas kwitnienia.

Jak przygotować kaktusy do przesadzania?

Co najmniej tydzień przed planowanym przesadzaniem kaktusów, trzeba zaprzestać ich podlewania. Najlepiej bowiem jest przesadzać kaktusy, kiedy podłoże, w którym rosną jest suche.

Przeczytaj też: Kaktusy w szkle: jak sadzić i jak pielęgnować kaktusowy ogródek w szkle?

Do jakiej doniczki przesadzać kaktusy?

Nowa doniczka, do której planujemy przesadzić kaktusa, powinna być jedynie nieco większa od tej, w której kaktus rośnie obecnie. Konieczne jest, aby w dnie doniczki była przynajmniej jeden otwór, umożliwiający odpływ nadmiaru wody. Kaktusy nie tolerują nadmiaru wilgoci w podłożu - taka sytuacja prowadzi do gnicia korzeni.

Kształt doniczki powinien być dopasowany do konkretnego gatunku kaktusa - jedne bowiem potrzebują doniczek płaskich, ale za to szerokich, inne - doniczek wysokich i wąskich (zależy to od bryły korzeniowej, jaką tworzy dany gatunek).

Ceny donic do roślin domowych. W czym eksponować kwiaty na półkach i parapetach?

Jak przesadzać kaktusy, żeby się nie pokłuć?

Najprostszym sposobem jest wykorzystanie do przesadzenia kaktusów złożonej gazety (ewentualnie grubej tkaniny).

Gazetę (lub tkaninę) należy złożyć kilka razy w wąski pasek, który powinien być na tyle długi, aby można nim było owinąć wokół roślinę i zacisnąć na tyle mocno, aby roślinę utrzymać, ale nie uszkodzić kolców.

Trzymając kaktus w gazecie należy odwrócić doniczkę i delikatnie nią stukając – na przykład o kant stolika – wysunąć z niej roślinę.

Teraz należy sprawdzić stan korzeni kaktusa. Delikatnie oczyszczamy bryłę korzeniową z resztek starego podłoża i usuwamy ostrym, zdezynfekowanym sekatorem lub nożem korzenie z oznakami chorób, uszkodzone, zaschnięte czy zbyt długie.

Na dno nowej doniczki wsypujemy warstwę drenażu (np. keramzytu), a na nią nieco świeżego podłoża.

Nadal trzymając roślinę w uchwycie z gazety należy przenieść kaktus do nowej doniczki, obsypać ziemią do kaktusów (pamiętajmy, żeby cała bryła korzeniowa była zakryta podłożem).

Dosypując ziemię warto potrząsać co chwilę doniczką - wtedy podłoże równomiernie się rozłoży i wypełnił przestrzenie między korzeniami.Podłoże należy delikatnie docisnąć.

Uchwyt z gazety należy zwolnić dopiero wtedy, gdy kaktus jest dobrze umocowany w nowej doniczce.

Kaktusów po przesadzeniu nie należy od razu podlewać - robimy to dopiero tydzień po zabiegu.

Przeczytaj też: Jak podlewać kaktusy doniczkowe? Działaj zgodnie z tymi wskazówkami, a kaktusy będą zdrowo rosły

Kaktusy można też przesadzać w grubych skórzanych rękawicach.

Zobacz w galerii zdjęć, jak przesadzać kaktusy krok po kroku.

10

Sukulenty i kaktusy. Najmniej wymagające rośliny doniczkowe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.