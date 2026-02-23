Stewarcja kameliowata (łac. Stewartia pseudocamellia) to jedna z tych roślin, która potrafi całkowicie odmienić charakter ogrodu. Kwitnie elegancko, jesienią jej liście płoną czerwienią, a zimą zwraca uwagę dekoracyjną, łuszczącą się korą. Choć jeszcze rzadko spotykana w naszych ogrodach, z roku na rok zyskuje popularność. Wiele osób sadzi ją w ogrodzie zamiast magnolii. Co zrobić, by cieszyć się urokiem stewarcji kameliowatej przez cały rok? Jakie warunki jej zapewnić i jak o nią dbać? Podpowiadamy!

Dlaczego warto posadzić stewarcję kameliowatą w ogrodzie?

Jeśli posadzisz w ogrodzie stewarcję kameliowatą zyskasz drzewo, które będzie dekoracyjne przez cały rok: wiosną przyciągnie wzrok świeżymi, jasnozielonymi liśćmi, latem zachwyci licznymi białymi kwiatami przypominającymi kwiaty kamelii, jesienią przebarwi się na intensywne odcienie czerwieni, pomarańczu i purpury, zaś zimą odsłoni efektowną, łaciatą korę.

Dodatkową zaletą stewarcji jest to, że rośnie powoli i nie osiąga ogromnych rozmiarów, dzięki czemu znakomicie nadaje się do małych ogrodów. Doskonale komponuje się z chętnie sadzonymi w naszych ogrodach rododendronami, hortensjami czy klonami palmowymi – może tworzyć urocze zakątki urządzone w stylu japońskim.

Mimo swojego pochodzenia (w naturze rośnie w wilgotnych lasach centralnej i południowej Japonii) oraz egzotycznego wyglądu, stewarcja kameliowata może być z powodzeniem uprawiana w polskich warunkach klimatycznych.

Jak wygląda stewarcja kameliowata?

Stewarcja kameliowata to niewielkie drzewo liściaste, w naturalnych warunkach dorastające do około 8-12 m wysokości. W naszych ogrodach najczęściej osiąga 4–8 m. Charakteryzuje się stożkowatym pokrojem i rośnie powoli.

Liście stewarcji mają eliptyczny kształt, są intensywnie zielone i lekko błyszczą, a jesienią spektakularnie się przebarwiają.

Największą ozdobą stewarcji są jej kwiaty, które pojawiają się na przełomie czerwca i lipca. Są pojedyncze, białe, duże (5-7 cm średnicy), z pięcioma płatkami i wyraźnymi, żółtopomarańczowymi pręcikami pośrodku. Łudząco przypominają kwiaty kamelii (stąd nazwa gatunkowa rośliny). Kwiaty utrzymują się na drzewie krótko, ale ponieważ nowe pojawiają się sukcesywnie, okres kwitnienia wydłuża się do kilku tygodni.

Zimą uwagę przyciąga kora - u starszych egzemplarzy łuszczy się cienkimi płatami, odsłaniając jaśniejsze i ciemniejsze warstwy.

Jakie wymagania ma stewarcja kameliowata?

Aby stewarcja kameliowata dobrze rosła i obficie kwitła należy zapewnić jej odpowiednie warunki.

Podłoże dla stewarcji kameliowatej powinno być żyzne i próchniczne, umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5–6,5). Roślina nie toleruje gleb ciężkich, gliniastych i podmokłych. W zbyt mokrym podłożu jej korzenie mogą zagniwać, co prowadzi do osłabienia, a nawet zamierania rośliny. Z drugiej strony w glebie zbyt suchej będzie słabo rosła i kwitła. Należy unikać także gleb wapiennych.

Stanowisko dla stewarcji kameliowatej powinno być słoneczne lub lekko półcieniste, osłonięte od silnych, mroźnych wiatrów, ciepłe, ale nienarażone na palące słońce przez cały dzień. W pełnym słońcu kwitnienie stewarcji będzie obfite, a liście jesienią będą się intensywnie przebarwiać, ale trzeba mieć na uwadze, że w takich warunkach roślina wymaga regularnego podlewania, a młode okazy dodatkowo ochrony przed bezpośrednim, palącym słońcem. Stewarcja posadzona w półcieniu będzie nieco słabiej kwitła.

Mrozoodporność stewarcji kameliowatej. Roślina jest stosunkowo odporna na mróz – zdoła wytrzymać spadki temperatury do około -20°C. Warto jednak młode egzemplarze w pierwszych latach po posadzeniu zabezpieczać na zimę (szczególnie w chłodniejszych rejonach kraju), usypując u podstawy kopczyk z ziemi lub kory, a podczas wyjątkowo mroźnych zim dodatkowo osłonić pień agrowłókniną.

Gdzie, kiedy i jak sadzić stewarcję kameliowatą w ogrodzie?

Stewarcja atrakcyjnie prezentuje się jako soliter (pojedyncza roślina stanowiąca centralny punkt kompozycji), dlatego warto posadzić ją w miejscu dobrze wyeksponowanym. Pięknie wygląda na tle trawnika, w pobliżu tarasu lub w towarzystwie roślin kwasolubnych, takich jak różaneczniki, pierisy czy hortensje.

Stewarcję najlepiej sadzić w ogrodzie wiosną (kwiecień–maj) lub wczesną jesienią (wrzesień). Sadzenie wiosenne daje roślinie więcej czasu na ukorzenienie się przed zimą, dlatego jest szczególnie polecane w chłodniejszych rejonach Polski.

Przed sadzeniem wykopujemy dół co najmniej dwa razy szerszy niż bryła korzeniowa i wsypujemy na jego dno warstwę drenażu (np. z drobnego żwiru), a potem ziemię ogrodową wymieszaną z kwaśnym torfem i kompostem. Roślinę umieszczamy w dole tak, aby górna powierzchnia bryły korzeniowej znajdowała się na poziomie gruntu, a następnie wolne przestrzenie zasypujemy podłożem. Dokładnie podlewamy i ściółkujemy powierzchnię wokół pnia, aby utrzymać wilgoć w glebie i ograniczyć wzrost chwastów.

Po posadzeniu warto przez pierwsze sezony regularnie kontrolować wilgotność podłoża, ponieważ młode stewarcje są wrażliwe na przesuszenie.

Jak pielęgnować stewarcję kameliowatą?

Stewarcja kameliowata nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.

Podlewanie stewarcji kameliowatej – ważne, by w pierwszych latach po posadzeniu utrzymywać glebę stale lekko wilgotną, zwłaszcza w okresach suszy. Starsze drzewa radzą sobie lepiej, chociaż długotrwała susza może osłabić kwitnienia.

Nawożenie stewarcji kameliowatej – wiosną można zastosować nawóz do roślin kwasolubnych. Najlepiej wybierać nawozy o umiarkowanej zawartości azotu.

Przycinanie stewarcji kameliowatej – stewarcja nie wymaga regularnego cięcia formującego, ponieważ z natury tworzy ładną koronę. Wiosną należy jedynie usunąć pędy uszkodzone lub przemarznięte.

Ściółkowanie stewarcji kameliowatej – warto co roku ściółkować podstawę drzewa kompostem liściowym lub dobrze rozłożoną korą sosnową, co pomaga utrzymać odpowiednią wilgotność i chroni system korzeniowy przed przegrzewaniem.

Ochrona stewarcji kameliowatej przed mrozem – w pierwszych latach po posadzeniu warto zabezpieczać młode egzemplarze przed silnymi mrozami.

