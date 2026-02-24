Jak wygląda Ctenanth?

Ctenanthe należy do rodziny marantowatych i w naturze dorasta do 1-1,5 m wysokości, tworząc gęste, duże, wyrastające wprost z ziemi, rozłożyste lub wzniesione kępy liści. Jak większość gatunków z tej rodziny, jest zdolna do wykonywania dość szybkich ruchów tzw. ruchów nyktinastycznych (sennych), gdyż na noc składa blaszki liściowe do góry, przybierając tzw. „pozę modlitewną”. Ctenanthe w dobrych warunkach może też kwitnąć, wydając nieduże, kłosowate, białe lub różowe, zwykle niesymetryczne i niezbyt dekoracyjne kwiaty, jednak w uprawie doniczkowej zdarza się to bardzo rzadko.

Gatunki Ctenanthe

Znanych jest wiele gatunków ctenanthe - najpopularniejsze z nich to:

Ctenanthe burle-marxii,

Ctenanthe lubbersiana,

Ctenanthe oppenheimiana.

W uprawie spotyka się głównie ich ozdobne mieszańce o wyjątkowo atrakcyjnych, oryginalnie ubarwionych liściach oraz zróżnicowanej wysokości i pokroju.

Do ciekawszych należą:

'Amagris' (odmiana karłowa o zwartym pokroju i owalnych, bordowych na spodzie oraz srebrzysto-zielonych i ozdobionych ciemnozielonymi nerwami z wierzchu liściach, wys. 20/30-40 cm),

'Golden Mosaic' (wysoka odmiana o krzaczastym pokroju i dużych, owalnych, ciemnozielonych liściach, ozdobionych szerokimi, kremowymi, nieregularnymi smugami, wys. ok. 0,7 m),

'Fishbone' (jedna z popularniejszych odmian, posiadająca duże, owalne, wydłużone liście osadzone na sztywnych ogonkach, bordowe od spodu oraz ciemnozielone i srebrzyście paskowane z wierzchu, pasy układają się na blaszce liściowej na kształt rybiego szkieletu, wys. 25-35/40 cm),

'Tricolor' (odmiana o szeroko-lancetowatych liściach, bordowo-różowych od spodu i ciemnozielonych z wierzchu z kremowo-biało-różowymi przebarwieniami, 70 – 100 cm wys.).

Jakie wymagania ma ctenanthe?

Jako przybysz z tropików, ctenanthe nie jest roślina mrozoodporną, dlatego w naszym klimacie może być uprawiana wyłącznie w doniczkach jako roślina pokojowa.

Stanowisko dla ctenanthe. W uprawie oczekuje bardzo jasnego stanowiska z rozproszonym światłem (najlepiej jasny półcień) i przez cały rok dość wysokiej, pokojowej temperatury (20-24°C).

Podłoże dla ctenanthe. Wymaga też stale lekko wilgotnego, ale nigdy mokrego, żyznego, przepuszczalnego podłoża, najlepiej o lekko kwaśnym odczynie pH. Aby uniknąć zalania korzeni, przed sadzeniem roślin dno doniczki dobrze jest wyłożyć warstwą drenażu, odprowadzającego nadmiar wody na zewnątrz.

Jak pielęgnować Ctenanthe?

Ctenanthe preferuje podwyższoną wilgotność powietrza, dlatego doniczkę najlepiej ustawić na mokrych kulkach keramzytu lub w pobliżu nawilżacza powietrza. W sezonie wegetacyjnym roślina powinna być systematycznie zasilana wieloskładnikowymi nawozami dla roślin o ozdobnych liściach lub biohumusem.Zimą ctenanthe nie wymaga typowego okresu spoczynku, ale ze względu na niedobór światła woli mieć nieco chłodniej (16-18°C). W tym czasie należy też zaprzestać jej nawożenia i ograniczyć podlewanie (wierzchnia warstwa podłoża przed kolejnym podlaniem powinna przeschnąć).

Ctenanthe jest dość wrażliwa na błędy uprawowe, na które reaguje zwijaniem i zasuszaniem końcówek, a nawet całych liści lub gniciem systemu korzeniowego. Nie toleruje suszy, mokrego podłoża, zimnych przeciągów i zimnej wody do podlewania, gwałtownych zmian temperatury oraz jej spadku poniżej 10°C, ostrego słońca, dużego cienia i suchego powietrza. Bardzo łatwo się natomiast rozmnaża, gdyż wiosną, przy okazji przesadzania można bez problemu podzielić rozrośnięte egzemplarze, sadząc młode, ukorzenione już rośliny od razu do nowych doniczek.

Ctenanthe nie jest też szczególnie podatne na ataki chorób i szkodników, choć w suchym i ciepłym miejscu mogą pojawić się na jej liściach przędziorki.

Zastosowanie ctenanthe

Ctenanthe może być wspaniałą ozdobą każdego wnętrza. Najlepiej czuje się jasnych, wilgotnych łazienkach, oranżeriach i tropikalnych oknach kwiatowych, ale może też zdobić parapet zachodniego lub wschodniego okna.

Znakomicie prezentuje się jako soliter lub jednoodmianowa grupa w dużej, ozdobnej donicy, ale może być też wykorzystywana do tworzenia zestawień z innymi roślinami doniczkowymi (dobrze wygląda w towarzystwie skrzydłokwiatów, anturium, fitonii, marant, zielistek, kalatei).

Karłowe i niskie odmiany ctenanthe (np. odmiana 'Amagris'), doskonale nadają się też do tworzenia ogródków w szkle, gdyż roślinie bardzo odpowiada panujący w szklanym naczyniu ciepły i wilgotny mikroklimat.

