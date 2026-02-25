Pierwsze kwiaty pojawiają się w ogrodzie na długo przed nadejściem wiosny. Nawet gdy ziemię pokrywa jeszcze warstwa śniegu, zauważyć możemy wychylające się nieśmiało spod niej kolorowe płatki. Są bowiem takie gatunki, które nie boją się chłodów i kwitną, gdy na dworze panuje jeszcze zima. Jakie rośliny rozpoczynają kwitnienie jako pierwsze? Warto mieć je w ogrodzie!

Jakie rośliny kwitną w ogrodzie jako pierwsze?

Do najwcześniej kwitnących w ogrodach roślin należą m.in. śnieżyczka przebiśnieg, krokusy, śnieżyca wiosenna, cebulica syberyjska, puszkinia cebulicowata, śnieżnik lśniący, tulipany Kaufmanna, rannik zimowy, zawilec gajowy, kosaciec Danforda.

Czy mróz nie zaszkodzi pierwszym wiosennym kwiatom?

Wychodzącym z ziemi pierwszym wiosennym kwiatom powrót zimowej aury nie wyrządzi szkody – one dobrze poradzą sobie z opadami śniegu i niższą temperaturą. Krzywdę może jednak wyrządzić im mróz bez śniegu. Jeśli zatem rośliny te zakwitną, a zapowiadane są mrozy, lepiej kwiaty okryć np. stroiszem albo agrowłókniną.

Śnieżyczka przebiśnieg kwitnie, gdy na dworze leży jeszcze śnieg

Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) jest jedną z najwcześniej zakwitających roślin cebulowych – jej kwiaty pojawiają się już w lutym, bardzo często przebijając się przez śnieg. Mają dzwonkowaty kształt i są miododajne (to jeden z najwcześniejszych pożytków dla pszczół!).

Kwiaty śnieżyczki przebiśnieg zwisają ku dołowi i są złożone z dwóch okółków płatków: trzy zewnętrzne płatki są dłuższe, śnieżnobiałe, natomiast trzy wewnętrzne są krótsze i mają zieloną plamkę na szczycie. W ciepłe dni płatki są rozłożone, a gdy jest zimno składają się. Liście przebiśniegu są mięsiste, wąskie i podłużne, najpierw pojawia się ich kilka, a więcej po przekwitnięciu.

i Autor: Galanthus nivalis/ Getty Images Śnieżyczka przebiśnieg

Rannik zimowy nie boi się zimy

Rannik zimowy (Eranthis hyemalis) to roślinka niewielka - ma 10-15 cm wysokości. Już w lutym, jeszcze zanim rozwiną się liście, wyrastają wzniesione pędy kwiatostanowe zakończone dużymi, jaskrawożółtymi kwiatami, które – co ciekawe - otwierają się podczas słonecznej pogody rano i w ciągu dnia, a zamykają na noc i gdy jest pochmurno. Rannikowi zimno nie jest straszne – może rozkwitać nawet na śniegu! Dopiero gdy kwitnienie ma się ku końcowi, pojawiają się pierzaste liście rannika. W maju roślina zasycha i przechodzi w stan spoczynku. Zimuje w postaci podziemnej bulwy.

i Autor: Getty Images Rannik zimowy

Krokusy zwiastują wiosnę!

Krokusy (Crocus) to jedne z najwcześniej kwitnących roślin cebulowych. Ich kwiaty możemy podziwiać już w marcu, czasem wtedy, gdy jeszcze leży śnieg. To rośliny dorastające zaledwie do 10-12 cm wysokości. Najładniej wyglądają posadzone w grupach. Kwiaty krokusów - w zależności od odmiany - mają barwę fioletową, niebieską, liliową, żółtą, białą, mogą być także dwubarwne (paskowane). Wąskie liście rosną silnie dopiero po kwitnieniu. Kwiaty i liście wyrastają wprost z niewielkich bulw przybyszowych, które do gruntu w ogrodzie sadzi się jesienią.

Śnieżyca wiosenna zwiastuje koniec zimy

Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum) należy do grona najwcześniej kwitnących roślin – jej kwiaty pojawiają się już w lutym. Są dzwonkowate, białe z małymi, żółtymi znaczkami na końcach płatków, osadzone pojedynczo lub po dwa na szczytach dość grubych, sztywnych pędów, otoczonych dwoma, trzema lub czterema wąskimi liśćmi. Kwiaty i liście wyrastają z podziemnej, kulistej cebuli. Jest rośliną miododajną chętnie odwiedzaną przez pszczoły. Po przekwitnieniu i wydaniu nasion śnieżyca przechodzi w stan letniego spoczynku i znika z rabat.

i Autor: Getty Images Śnieżyca wiosenna

Zawilec gajowy zapowiada nadejście wiosny

Zawilec gajowy (Anemone nemorosa) powszechnie rośnie w Polsce na stanowiskach naturalnych, ale jest także chętnie sadzony w ogrodach. To niewysoka bylina osiągająca 10-20 cm wysokości. Tworzy długie rozrastające się kłącza, z których wyrastają ząbkowane liście złożone z 3-5 przylistków.

Kwiaty zawilca gajowego pojawiają się już w marcu. U gatunku kwiaty są pojedyncze i białe, natomiast odmiany hodowlane mogą mieć także kwiaty półpełne i pełne w odcieniach różu, fioletu i bieli. Kwiaty zawilca pozostają otwarte jedynie w dni pogodne, zwijając się wieczorem i w czasie pochmurnej pogody. Po przekwitnięciu i wydaniu nasion część nadziemna rośliny obumiera i zawilec przechodzi w stan spoczynku.

i Autor: Getty Images Zawilec gajowy

Cebulica syberyjska zachwyca wczesną wiosną

Cebulica syberyjska (Scilla siberica) to kolejna roślina zaliczana do najwcześniej kwitnących roślin cebulowych. Jej wdzięczne, intensywnie niebieskie kwiaty pojawiają się już na początku marca. Cebulica syberyjska jest niewielka - dorasta do 15-20 cm wysokości. Z jednej cebulki wyrasta od 2 do 4 wąskich, długich, wzniesionych liści oraz od 1 do 3 pędów kwiatostanowych, na szczytach których rozwijają się zebrane po kilka w nieduże grona, częściowo zwisające główkami do dołu, dzwonkowate kwiaty o szeroko rozłożonych płatkach. Cebulica syberyjska ładnie się rozrasta tworząc w okresie kwitnienia atrakcyjne, rozległe, niebieskie kobierce.

i Autor: Getty Images Cebulica

Śnieżnik lśniący kwitnie w budzącym się po zimie ogrodzie

Śnieżnik lśniący (Chionodoxa luciliae) swoje kwiaty ukazuje w marcu (jeśli jest ciepło, to nawet już w lutym!). Dorasta do 15 cm wysokości. Z cebulki wyrastają 2-4 wąskie liście oraz cienki pęd kwiatostanowy, na szczycie którego osadzone są zebrane po 3-12 w luźne grona gwiaździste szafirowoniebieskie kwiaty (u odmian kwiaty mogą być także białe, różowe, fioletowe lub żółtawe).

i Autor: Getty Images Śnieżnik lśniący (Chionodoxa luciliae)

Puszkinia cebulicowata po zimie zakwita jako jedna z pierwszych

Puszkinia cebulicowata (Puschkinia scilloides) dorasta do 5-20 cm i rozwija kwiaty na przełomie marca i kwietnia. Z cebulki wyrastają 2-3 wąskie, sztywne, szpiczasto zakończone liście oraz wzniesiony pęd kwiatowy zakończony luźnym, groniastym kwiatostanem, złożonym z 2-10 dzwoneczkowatych, miododajnych kwiatów. Kwiaty mają częściowo zrośnięte u podstawy białe lub bladoniebieskie płatki z biegnącą przez ich środek podłużną, ciemnoniebieską pręgą. Po przekwitnieniu puszkinia w krótkim czasie zasusza liście i znika z rabaty, przechodząc w stan spoczynku.

i Autor: Getty Images Pojedynczy kwiat złożony jest z 6 dużych, lancetowatych, białych lub bladoniebieskich, u podstawy częściowo zrośniętych ze sobą płatków, z biegnącą przez ich środek podłużną, ciemnoniebieską pręgą

Tulipany Kaufmanna najwcześniej kwitnąca grupa tulipanów

Tulipany Kaufmanna (Tulipa) to jedne z najniższych tulipanów uprawianych w ogrodach – dorastają zaledwie do 20 cm wysokości. Zakwitają w marcu lub na początku kwietnia. Mają duże kwiaty o wydłużonych płatkach, które w zależności odmiany mogą mieć różne kolory: od białych, przez kremowe, łososiowe, różowe po czerwone czy karminowe. Czasami dodatkowo są ozdobione barwnym obrzeżem lub kolorowymi smugami, a także mają różne kolory dna kwiatowego. Kwiaty rano i wieczorem są zamknięte, a rozchylają się w ciągu dnia, gdy jest słonecznie. Kiedy są w pełnym rozkwicie, przypominają duże gwiazdy.

i Autor: Getty Images Tulipan Kaufmanna 'Ancilla'

Kosaciec Danforda to najwcześniej pojawiający się na wiosnę irys

Kosaciec Danforda (Iris danfordiae) kwitnie od marca do kwietnia. Jego żółte kwiaty z ciemniejszymi żyłkami i oliwkowozielonymi prążkami mają około 5 cm średnicy i wyrastają na szczycie grubych pędów. Liście kosaćca Danforda są żebrowane, mieczowate, szarozielone, początkowo krótkie, ale wydłużają się w czasie kwitnienia osiągając do 30 cm wysokości i wyrastając ponad kwiaty.

i Autor: Kristine Radkovska/ Getty Images Kosaciec Danforda

