Nemezja - gatunki

Nemezje to rośliny należące do rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae). Rodzaj Nemesia obejmuje kilkadziesiąt gatunków, z których największe walory dekoracyjne mają:

nemezja powabna (Nemesia strumosa),

(Nemesia strumosa), nemezja rozłożysta (Nemesia fruticans),

(Nemesia fruticans), nemezja wielobarwna (Nemesia versicolor)

(Nemesia versicolor) oraz mieszańce nemezji.

Jak wygląda nemezja? Kiedy kwitnie?

Nemezje to zazwyczaj niskie rośliny, osiągające 20-40 cm wysokości. Tworzą zwarte, gęste kępki, które pokrywają się masą drobnych (mają około 2 cm średnicy), dwuwargowych kwiatów, przypominających nieco lwie paszcze. Jej największym atutem jest niezwykła paleta barw – kwiaty występują w niemal każdym kolorze, od bieli i żółci, przez róże i czerwienie, aż po fiolety, często w efektownych, dwubarwnych zestawieniach. Kwiaty nemezji mogą być jedno-, dwu- lub wielobarwne.

Nemezje kwitną długo – od czerwca do końca lata, czasem nawet jesienią. Jeśli po pierwszej fali kwitnienia przytniemy pędy, nemezja zakwitnie po raz drugi.

W zależności od odmiany roślina ma pokrój wzniesiony lub lekko zwisający, co czyni ją idealną ozdobą zarówno rabat, jak i wiszących pojemników.

Czy nemezja jest wieloletnia?

W naszym klimacie nemezję uprawia się najczęściej jako roślinę jednoroczną, która obumiera po pierwszych przymrozkach.

i Autor: Getty Images Nemezja doskonale wygląda posadzona w wiszących pojemnikach

Popularne odmiany nemezji powabnej

Nemezja powabna 'Orange Prince' - wyróżnia się wyrazistymi, intensywnie pomarańczowymi kwiatami (w różnych odcieniach). Osiąga niewielkie rozmiary, 15-20 cm wysokości. Najczęściej kwitnie od czerwca do września.

- wyróżnia się wyrazistymi, intensywnie pomarańczowymi kwiatami (w różnych odcieniach). Osiąga niewielkie rozmiary, 15-20 cm wysokości. Najczęściej kwitnie od czerwca do września. Nemezja powabna 'Blue Gem' – odmiana ceniona ze względu na atrakcyjne kwiaty w kolorze szafirowym. Kwitnie od czerwca do września. Dorasta do 20 cm wysokości.

– odmiana ceniona ze względu na atrakcyjne kwiaty w kolorze szafirowym. Kwitnie od czerwca do września. Dorasta do 20 cm wysokości. Nemezja powabna 'Fire King' – odmiana o kwiatach karminowych. Kwitnie od czerwca do września. Osiąga 15-20 cm wysokości.

– odmiana o kwiatach karminowych. Kwitnie od czerwca do września. Osiąga 15-20 cm wysokości. Nemezja powabna 'Helvetia' – odmiana o biało-czerwonych kwiatach.

Wymagania uprawowe nemezji

Stanowisko dla nemezji. Optymalne dla nemezji są stanowiska słoneczne, ciepłe i jednocześnie zaciszne. W takich warunkach rośliny najobficiej kwitną. W miejscach lekko ocienionych uprawa będzie trochę łatwiejsza, kwitnienie dłuższe, ale rośliny wytworzą trochę mniej kwiatów.

Podłoże dla nemezji. Optymalne są gleby żyzne, próchnicze, umiarkowanie wilgotne. Nemezje tolerują szeroki zakres pH (od lekko kwaśnego do lekko zasadowego). Radzą sobie także na słabszych glebach.

Kiedy siać nemezję? Jak długo wschodzi nemezja?

Nemezja nie jest mrozoodporna – w Polsce uprawia się ją jako roślinę jednoroczną. Nasiona wysiewa się w kwietniu – do inspektów (w pierwszej dekadzie) lub wprost do gruntu (zazwyczaj w ostatniej dekadzie, bezpieczniej na początku maja). Warto je siać od razu w rzędach oddalonych co 15-20 cm (to optymalna rozstawa) a potem pikować. Nasiona kiełkują po 10-14 dniach. Zakupione rozsady najlepiej sadzić od połowy maja. Młode sadzonki warto uszczykiwać, to pobudzi krzewienie (rośliny będą atrakcyjniej wyglądały).

Jak pielęgnować nemezję?

Podlewanie nemezji. Nemezje nie są szczególnie wytrzymałe na suszę, dlatego należy je regularnie podlewać. W praktyce może to oznaczać, że rośliny uprawiane w pojemnikach wymagają podlewania latem 1-2 razy dziennie. Czynność zaleca się wykonać wieczorem lub rano (ograniczenie strat wody i poparzenia roślin).

Ściółkowanie nemezji. Przydatne może być także ściółkowanie (nie tylko zmniejszy stopień wyparowywania wody z gleby, ale także rozwiąże problem z zachwaszczeniem).

Nawożenie nemezji powinno być intensywne – na niedługo przed i podczas kwitnienia warto stosować nawozy wieloskładnikowe lub potasowo-fosforowe. Dawki standardowe – zgodnie z zaleceniami producenta dla roślin ozdobnych. Dawkowanie nawet co 7-10 dni.

Przycinanie nemezji. Po kwitnieniu rośliny warto przyciąć (wciąż stosując nawozy) - wtedy jest duża szansa, że w danym sezonie zakwitną jeszcze raz.

Nie trzeba nemezji przechowywać do następnego sezonu (nie ma to sensu), więc po sezonie zaschnięte sadzonki po prostu wyrzuca się. Jeśli nie mają śladów chorób lub szkodników, można je kompostować.

Rodzaj Nemesia jest raczej odporny na choroby i szkodniki. Kluczem są prawidłowe zabiegi pielęgnacyjne i niedopuszczanie do zalewania (zalegania wody).

i Autor: Getty Images Niewielka wysokość roślin a także długie, efektowne i obfite kwitnienie sprawiają, że nemezje to idealne kwiaty balkonowe

Czy nemezja jest miododajna?

Nemezja jest uznawana za roślinę miododajną, która swoimi barwnymi i często pachnącymi kwiatami skutecznie przyciąga owady zapylające. Jej kwiaty dostarczają cennego nektaru, dlatego chętnie odwiedzają ją pszczoły, trzmiele oraz motyle. Sadząc ją na balkonie lub w ogrodzie, nie tylko zyskujemy piękną ozdobę, ale również aktywnie wspieramy lokalne populacje pożytecznych owadów.

Zastosowanie nemezji w ogrodzie

Najpopularniejsze wykorzystanie nemezji to ozdoba balkonów i tarasów. Niewielka wysokość roślin, a także długie, efektowne i obfite kwitnienie sprawiają, że nemezje to idealne kwiaty balkonowe. Mogą być uprawiane w skrzynkach balkonowych mocowanych do balustrad, pojemnikach wiszących lub wolnostojących.

W ogrodzie z nemezji warto tworzyć obwódki rabat, dekorować obrzeża nawierzchni lub trawników. Mogą także zdobić mury i szczeliny między kamieniami. Na rabatach warto wysadzać nemezje po przekwitnięciu roślin cebulowych kwitnących wiosną.

Bogactwo odmian nemezji sprawia, że można tworzyć z nich efektowne kompozycje w obrębie rodzaju lub gatunku. Nemezje nadają się na kwiat cięty - są idealne do mini-bukietów.

