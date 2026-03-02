Śnieżyczka przebiśnieg (łac. Galanthus nivalis) - znana też jako przebiśnieg zwyczajny, przebiśnieg pospolity, gładysz pospolity, gładyszek, śnieguła, śniegułka - należy do najwcześniej kwitnących bylin cebulowych. W naszym kraju można ją spotkać w stanie dzikim w lasach liściastych i zaroślach (nie wolno ich zrywać, gdyż są pod ochroną). Jest też chętnie uprawiana w ogrodach.

Jak wygląda śnieżyczka przebiśnieg? Kiedy kwitnie?

Przebiśniegi to niewielkie wzrostem rośliny o wzniesionym pokroju. Ich zielone, długie liście w zimne dni zamykają się wokół pąków kwiatowych, chroniąc je przed zimnem.

Kwiaty przebiśniegów rozwijają się w lutym i marcu, bardzo często wyłaniając się spod śniegu. Kwiaty mają dzwonkowaty kształt i - zależnie od odmiany - osiągają od 1,5 do 3,5 cm długości. Co ciekawe, kwiaty przebiśniegów są miododajne.

Najbardziej rozpowszechnione są przebiśniegi o białych kwiatach, choć znane są również odmiany o kwiatach żółtych bądź fioletowych. Odmiany przebiśniegów różnią się także wysokością roślin, kształtem i wielkością kwiatów, liśćmi czy terminem kwitnienia.

Śnieżyczka przebiśnieg to gatunek będący w Polsce pod ochroną - nie wolno więc wykopywać tej rośliny z naturalnych stanowisk!

Jakie wymagania ma śnieżyczka przebiśnieg? Gdzie sadzić przebiśniegi?

Przebiśniegi mają niewielkie wymagania uprawowe. Najlepiej sadzić je na stanowisku półcienistym lub nawet zacienionym, w żyznej i wilgotnej, wapiennej glebie.

Śnieżyczka przebiśnieg nie potrzebuje specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Na jednym miejscu może rosnąć dziesięć lat lub nawet więcej. W sprzyjających warunkach roślina tworzy duże kępy, łatwo się też rozsiewa.

Jak rozmnaża się przebiśniegi?

Przebiśniegi najłatwiej można rozmnożyć przez podział rozrośniętych kęp. Ważne, by to zrobić w odpowiednim czasie: wybrane do podziału rośliny powinny mieć zakończone kwitnienie, ale ich liście muszą być jeszcze widoczne nad ziemią. Wykopaną kępę dzielimy na fragmenty i od razu sadzimy w nowym miejscu. Rozmnażanie i sadzenie roślin powinniśmy najczęściej wykonywać wczesną jesienią (najlepiej we wrześniu), kiedy jeszcze jest w miarę ciepło. Jeśli zasadzimy przebiśniegi zbyt późno, mogą one się bowiem nie dostatecznie ukorzenić i przemarzną.

Przebiśniegi rozrastają się same przez cebulki potomne, bez problemu też rozsiewają się same.

Czy cebulki przebiśniegów trzeba wykopywać?

Przebiśniegi nie wymagają wykopywania z ziemi - z powodzeniem mogą rosnąć w tym samym miejscu wiele lat. Warto jednak co jakiś czas cebulki wykopać, ponieważ z czasem ich korzenie się osłabiają, przez co z roku na rok słabiej kwitną. Cebulki wykopujemy, gdy roślina zaczyna żółknąć a jej liście zasychać. Najlepiej od razu posadzić je na nowe miejsce.

Śnieżyczka przebiśnieg w ogrodzie

Przebiśniegi doskonale nadają się do nasadzeń na skalniaki, ale w każdym zakątku ogrodu wyglądają dobrze. Ponieważ preferują cień, można je sadzić pod drzewami i krzewami. Nadają się na kwiat cięty - można z nich tworzyć urocze małe bukieciki.

Czy przebiśniegi można uprawiać w doniczkach?

Przebiśniegi można z powodzeniem uprawiać w doniczkach, co jest świetnym sposobem na przywitanie wiosny na balkonie czy tarasie. Kluczowe jest zapewnienie im warunków zbliżonych do naturalnych, a zwłaszcza chłodnego okresu spoczynku zimą. Doniczka musi stać na zewnątrz przez jesień i zimę, aby niska temperatura pobudziła cebulki do kwitnienia na przedwiośniu.

Czy śnieżyca to przebiśnieg?

Śnieżyczka przebiśnieg bywa mylona ze spokrewnioną z nią śnieżycą wiosenną. Obie rośliny kwitną w podobnym terminie, ale różnią się przede wszystkim:

budową kwiatów: u śnieżycy wiosennej kwiaty są bardziej pękate, płatki szerokie, lekko wywinięte na końcach, wszystkie tej samej długości, ułożone w jednym okółku, z żółtą plamką na szczytach płatków, u śnieżyczki przebiśnieg płatki są wąskie, ułożone w dwóch okółkach: 3 dłuższe i 3 krótsze, kwiaty smuklejsze i bardziej rozłożyste, z zieloną plamką na szczytach krótszych płatków),

wyglądem liści: u śnieżycy wiosennej liście są szersze, intensywnie zielone, bez nalotu, z cebuli wyrastają po 2-4 szt., u śnieżyczki przebiśnieg liście są węższe, pokryte sinym, woskowatym nalotem, wyrastają po dwa, rzadziej po trzy z cebuli,

wysokością roślin: śnieżyca wiosenna dorasta do 10-30 cm wysokości, śnieżyczka przebiśnieg do 5-20 cm wysokości.

