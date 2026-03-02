Co to jest cebula dymka?

Cebula dymka to po prostu mała cebula zwyczajna. Uprawa cebuli: cebulę można uprawiać z siewu do gruntu, z rozsady oraz z dymki. Uprawa cebuli z dymki - cały cykl, trwa dwa lata – w pierwszym roku uzyskuje się z nasion małe cebulki – dymki, a w drugim sezonie dymkę sadzi się do gruntu, aby uzyskać dużą cebulę. Rzadko kiedy decydujemy się na samodzielną uprawę dymki z nasion. Znacznie częściej kupujemy już wyrośnięte, drobne cebulki (1-2 cm).

Co daje uprawa cebuli z dymki?

Uprawa cebuli z dymki ma niewątpliwie wiele zalet. Zbiory cebuli z dymki przypadają 4-6 tygodni wcześniej niż przy uprawie z siewu. Uzyskane w ten sposób cebule zwykle łatwiej się przechowują.

Uprawa cebuli z dymki uważana jest za łatwiejszą niż uprawa cebuli z siewu, ponieważ omijany jest najtrudniejszy etap w uprawie cebuli, który następuje po wschodach, gdy młode siewki cebuli często przegrywają walkę z chwastami lub chorobami.

Kiedy i jak sadzić cebulę dymkę do gruntu?

Cebulę dymkę sadzi się do gruntu wczesną wiosną (od końca marca do kwietnia) - dymka nie jest wrażliwa na kilkudniowe przymrozki. Przeczytaj też czy można sadzić cebulę dymkę jesienią?

Najlepiej przygotować wcześniej rzędy, które ułatwią późniejszą pielęgnację – a w szczególności odchwaszczanie. Ziemia powinna być spulchniona, aby łatwo można było sadzić w niej cebulki – 2/3 cebuli powinno być schowane w ziemi.

Dymkę sadzimy co 8 cm, pamiętając, że w ciągu sezonu będą rosnąć i kilkukrotnie zwiększą swoją średnicę.

Cebula dymka dobrze rośnie na grządkach, na których wcześniej uprawiane były ogórki czy fasola szparagowa. Nie należy sadzić dymki na grządkach, na których wcześniej rosły buraki, ziemniaki, seler i marchew.

Uprawa cebuli z dymki - zabiegi pielęgnacyjne

Cebulę dymkę uprawia się w miejscach słonecznych. Gleba powinna być przepuszczalna i żyzna, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego (najlepiej gdy pH wynosi 6,5-7,0 - jeśli jest za niskie, glebę trzeba zwapnować). Podłoże warto zasilić kompostem - można to zrobić tuż przed sadzeniem cebulek albo jesienią poprzedniego roku.

W pielęgnacji cebuli z dymki najważniejsze jest systematyczne odchwaszczanie grządek oraz wzruszanie gleby między rzędami. Chwasty warto usuwać wtedy, gdy są jeszcze niewielkie, tak aby podczas ich wyrywania nie uszkodzić wrażliwego systemu korzeniowego cebuli.

Cebula dymka nie wymaga częstego podlewania, ale w okresach suszy warto dbać o odpowiednią wilgotność podłoża i nawadniać.

Zbiory cebuli uprawianej z dymki

Zbiory cebuli z dymki przypadają 4-6 tygodni wcześniej niż przy uprawie z siewu. Zbiór cebuli przeprowadzamy wtedy, kiedy szczypior załamie się w połowie cebul w warzywniku.

