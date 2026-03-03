Magnolia gwiaździsta (Magnolia stellata) pochodzi z Japonii, ale w Europie jest dość powszechnie uprawiana już od przełomu XVIII i XIX wieku. Jest najwcześniej kwitnącym u nas gatunkiem magnolii – kwiaty ukazują się od końca marca, przed rozwojem liści.

Jak szybko rośnie magnolia gwiaździsta?

Magnolia gwiaździsta rośnie dość wolno, krzew jest dobrze rozgałęziony, tworzy ładny, zaokrąglony pokrój i osiąga przeciętnie wysokość 2,5–3 m oraz najczęściej nieco większą szerokość.

Jak wygląda magnolia gwiaździsta? Kiedy kwitnie?

Magnolia gwiaździsta zwraca uwagę przede wszystkim wczesnym kwitnieniem (marzec/kwiecień), przez co jest jedną z pierwszych kwitnących atrakcji w ogrodzie po zimie.

Bardzo liczne, dekoracyjne, lekko pachnące kwiaty (średnicy ok. 15 cm), złożone są z czysto białych, wąskich, gwiaździście ułożonych płatków i stąd bierze się nazwa krzewu. W miarę rozwoju kwiatów, płatki nieco odchylają się do tyłu, a samo kwitnienie trwa stosunkowo krótko. Pod koniec kwitnienia (w kwietniu) zaczynają rozwijać się wydłużone, jajowate w zarysie, skórzaste liście, które jesienią przebarwiają się na brązowo.

Przeczytaj też: Dlaczego magnolia nie kwitnie? Jak pobudzić magnolię do kwitnienia?

i Autor: Getty Images Magnolia gwiaździsta

Jakie wymagania ma magnolia gwiaździsta?

Jak większość magnolii, magnolia gwiaździsta najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych i ciepłych lub półcienistych, ale osłoniętych od silnego wiatru. Dobrze rośnie na glebach żyznych i umiarkowanie wilgotnych (ale nie mokrych) o lekko kwaśnym odczynie (pH 6-7). Dorosłe okazy dość dobrze znoszą nawet duże mrozy (do -25 °C), ale młode rośliny wymagają okrywania, by nie przemarzały ich pąki kwiatowe i całe pędy.

Kiedy sadzić magnolie gwiaździstą?

Najkorzystniej jest sadzić krzewy magnolii wiosną (np. w kwietniu), aby miały dużo czasu na przyjęcie się i ukorzenienie przed zimą. Warto starannie wybrać miejsce dla magnolii, ponieważ krzewy te nie lubią przesadzania. Korzenie magnolii są dosyć delikatne, dlatego nie należy udeptywać czy przekopywać gleby wokół krzewów. Ponadto, dobrym zwyczajem jest ściółkowanie gleby wokół magnolii, aby chronić korzenie przed przemarzaniem i glebę przed wysychaniem.

Jak pielęgnować magnolię gwiaździstą?

Magnolia gwiaździsta (podobnie jak inne magnolie) nie lubi cięcia, dlatego należy unikać jej częstego przycinania. Wystarczy usuwać jedynie pędy uszkodzone, chore lub przemarznięte - tylko w razie potrzeby.

Jeśli gleba w ogrodzie jest słaba, można zasilać magnolię gwiaździstą nawozami mineralnymi (maksymalnie do końca lipca) przeznaczonymi dla ogrodowych krzewów kwitnących. Nie należy uprawiać magnolii na glebach wapiennych i nawozić ich nawozami zawierającymi wapń. Warto pamiętać, że w okresie szybkiego wzrostu pędów (maj i czerwiec) magnolie potrzebują regularnego nawadniania.

Przeczytaj też: Rozmnażanie magnolii z nasion i przez szczepienie

i Autor: Getty Images Magnolia gwiaździsta

W jakim miejscu najlepiej posadzić magnolię gwiaździstą?

Magnolia gwiaździsta jest bardzo chętnie i często sadzona głównie w ogrodach małych, ale i większych, jako krzew soliterowy (w reprezentacyjnym miejscu) lub w kompozycji z iglakami albo krzewami kwitnącymi w dalszej części sezonu, gdy magnolia przekwitnie. Często spotykana jest także w zieleni publicznej, np. w parkach lub ogrodach botanicznych. W ogrodzie najlepiej znaleźć dla nich miejsca odsłonięte i zaciszne. Można sadzić wokół niej także niższe krzewy i byliny, które będą dekoracją rabat po przekwitnięciu magnolii.

Poznaj też najpiękniejsze krzewy kwitnące wiosną - to one sprawią, że ogród na wiosnę będzie wyglądał bajkowo!

Magnolia gwiaździsta odmiany ozdobne

W uprawie i sprzedaży spotkać można kilka dekoracyjnych odmian magnolii gwiaździstej, które różnią się rozmiarem, bądź barwą kwiatów i kwitną zwykle w pierwszej połowie kwietnia. Należą do nich przede wszystkim bardzo ładnie prezentujące się w ogrodach:

Magnolia gwiaździsta 'Royal Star' - podobna do gatunku, o białych i większych kwiatach, charakteryzuje się większą odpornością na mróz.

Magnolia gwiaździsta `Rosea` - bardzo dekoracyjna i odporna na mróz, wolno rosnąca odmiana o zaróżowionych, szeroko rozłożonych płatkach

Magnolia gwiaździsta 'Waterlily' – wolno rosnąca, ale bardzo obficie kwitnąca odmiana, o białych lub zaróżowionych kwiatach, z dużą ilością płatków, przez co kwiaty wydają się pełniejsze.

i Autor: André Muller/ Getty Images Magnolia gwiaździsta 'Royal Star'

Krzewy kwitnące w Twoim ogrodzie. Czy rozpoznasz ich kwiaty? Pytanie 1 z 8 Jaki to krzew? kolkwicja chińska azalia róża chińska Następne pytanie

#MuratorOgroduje: Jak zaplanować sezon w ogrodzie? PREMIERA nowego cyklu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.