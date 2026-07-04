Świeże zioła dostępne przez cały rok to luksus, na który nie zawsze można sobie pozwolić. Dlatego w ciągu całego roku zaleca się zbierać zapasy i konserwować zioła w różnej formie. Jak to robić?

Jak suszyć zioła? Inna metoda dla liści, inna dla korzeni

Suszenie to najpopularniejszy sposób na zachowanie aromatu ziół. Jednak technika, którą wybierzesz, powinna zależeć od tego, którą część rośliny chcesz zakonserwować. Delikatne liście wymagają innej troski niż twarde korzenie.

Suszenie liści i kwiatów (np. mięta, bazylia, rumianek) - to najdelikatniejsze części, bogate w lotne olejki eteryczne. Należy je chronić przed słońcem, które pozbawia je aromatu i koloru. Najlepiej suszyć je naturalnie: związane w małe pęczki i zawieszone w przewiewnym, zacienionym miejscu lub rozłożone cienką warstwą na siatce czy papierze do pieczenia.

Suszenie korzeni, kłączy i kory (np. korzeń mniszka, kora dębu) - te części są twardsze i wymagają więcej ciepła. Przed suszeniem dokładnie je oczyść, osusz i pokrój na mniejsze kawałki, aby przyspieszyć proces. Można je suszyć w cieplejszym miejscu, np. w pobliżu kaloryfera, lub w piekarniku nagrzanym do ok. 40-60°C z uchylonymi drzwiczkami.

Suszenie owoców (np. owoc dzikiej róży, jarzębina) - owoce zawierają najwięcej wody i są najbardziej podatne na pleśnienie, dlatego wymagają wyższej temperatury. Najskuteczniej suszy się je w piekarniku nagrzanym do 50-70°C, również z uchylonymi drzwiczkami, co pozwala na szybkie odparowanie wilgoci.

Przeczytaj też, które zioła można posadzić obok siebie.

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Jak mrozić zioła?

Jeśli masz zamrażarkę, masz też najlepszą metodę na przechowywanie ziół. Mrożenie jest szybkie, proste i w przeciwieństwie do suszenia, zachowuje niemal cały świeży aromat. Dzięki niej zachowasz luźną formę, co pozwoli łatwo dozować potrzebną ilość, np. szczyptę koperku czy łyżkę natki pietruszki. To świetny sposób zwłaszcza dla ziół takich jak koperek, szczypiorek, natka pietruszki czy kolendra.

Umyj i dokładnie osusz - to absolutnie najważniejszy krok! Mokre zioła stworzą grudki lodu i skleją się. Użyj ręczników papierowych lub wirówki do sałaty, aby pozbyć się każdej kropli wody.

Posiekaj - pokrój zioła na taką grubość, jakiej najczęściej używasz w kuchni.

Rozłóż i zamroź wstępnie - rozsyp posiekane zioła cienką, równą warstwą na płaskiej tacy, desce do krojenia lub dużym talerzu. Upewnij się, że nie tworzą grubych skupisk. Włóż do zamrażarki na 1-2 godziny.

Zapakuj i opisz - gdy zioła będą twarde i zamrożone, szybko przesyp je do docelowego pojemnika – woreczka strunowego lub pudełka. Szczelnie zamknij i koniecznie opisz, podając nazwę zioła i datę. Tak przygotowane zioła pozostaną sypkie przez wiele miesięcy.

Prezczytaj też jak przechowywać owoce i warzywa.

Autor: Qwart/ Getty Images Rozdrobnione zioła w woreczkach foliowych przygotowane do mrożenia

Ziołowe kostki i aromatyczne oleje

To genialny sposób nie tylko na przechowywanie, ale i na porcjowanie ziół. Zamiast mrozić wszystko razem, możesz przygotować gotowe do użycia mieszanki, które wrzucisz prosto do garnka.

Ziołowe kostki do mrożenia

To idealne rozwiązanie do zup, sosów i dań duszonych. Wystarczy, że drobno posiekane zioła (pojedynczo lub jako gotową mieszankę, np. bazylię z oregano) umieścisz w foremkach do lodu. Następnie zalej je niewielką ilością wody lub – co jest jeszcze lepszym pomysłem – oliwy z oliwek, która dodatkowo zakonserwuje aromat. Po zamrożeniu przełóż aromatyczne kostki do woreczka. Taka kostka to gotowa baza smakowa, która odmieni Twoje zimowe gotowanie.

Aromatyzowane oleje i octy

To z kolei fantastyczny sposób na zakonserwowanie całych gałązek twardszych ziół, jak rozmaryn czy tymianek, oraz nadanie smaku płynom. Po prostu umieść czyste, suche gałązki ziół w butelce z dobrej jakości oliwą lub octem winnym i odstaw na kilka tygodni. Olej lub ocet "wyciągnie" z ziół ich esencję, tworząc idealny dressing do sałatek lub aromatyczny tłuszcz do smażenia.

Autor: Qwart/ Getty Images Interesującą modyfikacją mrożenia ziół jest stworzenie kulek lodowych

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