W ogrodach ciekawą grupę roślin stanowią gatunki o kolczastych kwiatostanach. W sezonie są one interesującą ozdobą rabat, natomiast jesienią i zimą stają się znakomitym materiałem do tworzenia suchych bukietów.

Rośliny o kolczastych kwiatach mają na ogół podobne wymagania uprawowe: potrzebują słonecznych stanowisk i dość suchej gleby. Jednak poszczególne gatunki mogą mieć dodatkowe oczekiwania względem podłoża i stanowiska, dlatego warto przyjrzeć się im nieco bliżej.

Najpopularniejsze rośliny o kolczastych kwiatach

Do najczęściej spotykanych w ogrodach roślin o kolczastych kwiatach należą:

przegorzan pospolity,

szczeć sukiennicza,

mikołajek płaskolistny.

Przegorzan pospolity

Jedną z najczęściej spotykanych w ogrodach roślin wydających kolczaste kwiatostany jest przegorzan pospolity (łac. Echinops ritro), który dorasta do 1–1,2 m. wysokości i tworzy rozgałęzione, sztywne, omszone pędy. Roślina ta ma duże, mocno powcinane, zielone liście, pokryte delikatnymi włoskami. Na szczytach pędów od lipca do września rozwijają duże, okrągłe, najeżone kwiatostany, złożone z drobnych, niebieskofioletowych, miododajnych kwiatów. Przegorzan jest rośliną mrozoodporną. Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, w suchym podłożu.

Poznaj też przegorzan kulisty.

Autor: Alex Manders/ Getty Images Przegorzan pospolity

Szczeć barwierska

Kolejnym popularną roślina o kolczastych kwiatach jest okazała szczeć sukiennicza zwana też barwierską lub draperską (łac. Dipsacus sativus). Roślina dorasta do 1,5–2 m wysokości i tworzy sztywne, rozgałęzione, kolczaste pędy oraz duże, lancetowate liście zakończone kolcami. W przeciwieństwie do poprzedniego gatunku jest rośliną dwuletnią, która w pierwszym roku rozwija rozetę dużych liści, a w drugim tworzy pęd kwiatostanowy.

Latem (w lipcu–sierpniu) na szczytach pędów pojawiają się drobne, jasnofioletowe kwiaty, zebrane w duże, jajowate, kolczaste kwiatostany, osadzone na kilku długich, wąskich, wywiniętych do góry podsadkach. Gatunek dobrze znosi niską temperaturę i jest dość tolerancyjny w stosunku do warunków uprawy. Preferuje wprawdzie stanowiska słoneczne i wilgotne podłoża, ale urośnie także w półcieniu i na suchej glebie.

Poznaj też szczeć pospolitą.

Autor: Brutko/ Getty Images Szczeć barwierska

Mikołajek płaskolistny

Do roślin o kolczastych kwiatostanach należy także mikołajek płaskolistny (łac. Eryngium planum), który jest rośliną szczególnie cenioną przez florystów. Zwykle osiąga wysokość 0,6–1 m. Ma dość sztywne, mocno rozgałęzione w górnej części pędy oraz dwa rodzaje liści: odziomkowe – płaskie, skórzaste, jajowate, zielone, z wyraźnie zaznaczonymi nerwami oraz łodygowe – klapowane, kolczaste, szarozielone i pokryte niebieskim nalotem.

Drobne, fioletowe kwiaty mikołajka płaskolistnego ukazują się na szczytach pędów latem (od czerwca do sierpnia) i są zebrane w nieduże, kuliste kwiatostany, osadzone na wąskich, kolczastych podsadkach. Roślina preferuje stanowiska słoneczne oraz suche podłoża, gdyż na zbyt żyznej i wilgotnej glebie jej pędy stają się wybujałe.

Poznaj też inne gatunki mikołajka.

Autor: Getty Images Mikołajek płaskolistny

Murowane starcie Taras – bez dachu czy zadaszony? MUROWANE STARCIE