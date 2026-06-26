Przegorzan kulisty (łac. Echinops sphaerocephalus) to bylina zadziwiająca wyglądem. Należy do rodziny astrowatych (Asteraceae), w naturze rośnie m.in. w Europie, w Polsce spotkać go można na na niżu w większej części kraju

Jak wygląda przegorzan kulisty?

Przegorzan kulisty to efektowna bylina, wyglądem przypominająca oset. Dorasta do 150-180 cm wysokości! Tworzy wzniesione, grube, pokryte białawym kutnerem i gruczołowato owłosione pędy oraz pierzastodzielne liście o mocno kolczastych brzegach. Ma głęboki i silnie rozgałęziony system korzeniowy. Liście są z wierzchu zielone, pod spodem pokryte białym, wełnistym kutnerem.

Przegorzan kulisty kwitnie w lipcu i sierpniu. Srebrno-niebieskie, rurkowate kwiaty są zebrane w duże (do 6 cm średnicy), kuliste kwiatostany osadzone na grubych łodygach. Kwiaty są miododajne, chętnie odwiedzane przez pszczoły, trzmiele i motyle. Owocem przegorzanu jest niełupka.

Autor: Orest Lyzhechka/ Getty Images Przegorzan kulisty

Znaczenie przegorzanu kulistego dla przyrody pszczelarstwa

Przegorzan kulisty warto posadzić w otoczeniu przydomowej pasieki ze względu na wysoką wydajność miodową. Jego kwiaty są bogate w nektar i pyłek, co sprawia, że jest chętnie odwiedzane przez pszczoły, dostarczając im dobrego pożytku. Przegorzan to jedna z najlepszych roślin miododajnych.

Ze względu na swoje walory przyrodnicze, przegorzan odgrywa istotną rolę w zachowaniu bioróżnorodności i wspieraniu owadów zapylających.

Jakie wymagania ma przegorzan kulisty?

Przegorzan kulisty nie ma dużych wymagań i jest odporny na trudne warunki środowiskowe. Najlepsze dla niego są gleby przepuszczalne i umiarkowanie suche, bogate w wapń (zasadowe). Nie znosi nadmiaru wilgoci w podłożu, dlatego najlepiej rośnie na piaszczystych lub kamienistych podłożach (można go uprawiać nawet na nieużytkach!).

Stanowisko dla przegorzanu powinno być słoneczne i ciepłe. Przegorzan kulisty jest zwykle dostatecznie mrozoodporny i nie wymaga zimowego okrycia, choć podczas wilgotnych zim zaleca się okrywać je stroiszem.

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Autor: / Valerii Maksimov/ Getty Images Przegorzan kulisty

Przegorzan kulisty – uprawa i pielęgnacja

Przegorzan kulisty nie lubi podłoży ciężkich wilgotnych, dlatego jeśli w ogrodzie mamy takie podłoże, najlepiej roślinę uprawiać na podwyższonych rabatach.

Nasiona przegorzanu można wysiewać od maja do czerwca na rozsadniku lub bezpośrednio w gruncie, umieszczając je na głębokości od 0,5 do 1 cm. Na miejsce stałe sadzonki sadzi się w sierpniu-wrześniu, w rozstawie 50x50 cm. Przegorzan rosnący na korzystnym dla siebie stanowisku daje też obfity samosiew!

Pielęgnacja przegorzanu kulistego polega na umiarkowanym podlewaniu w okresach przedłużającej się suszy. Nawożenie nie jest potrzebne – roślina dobrze rośnie na stanowiskach ubogich w składniki pokarmowe.

Wysoko rosnące przegorzany warto przymocować do palika, aby się nie połamały się na wietrze.

Gdy kwitnienie się zakończy, dobrze ściąć nadziemną część około 10 cm nad powierzchnią ziemi – dzięki temu w kolejnym sezonie roślina dobrze się rozrośnie, a kuliste kwiatostany będą pełniejsze.

Przegorzan kulisty jest odporny na ataki chorób i szkodników.

Zastosowanie przegorzanu kulistego

Przegorzan kulisty świetnie nadaje się do ogrodów urządzonych w stylu angielskim, rustykalnym czy naturalistycznym. Można sadzić go w grupach na rabatach albo jako soliter. Świetnie wygląda w połączeniu z innymi bylinami o ozdobnych kwiatach oraz ozdobnymi trawami. Jego kwiatostany nadają się do cięcia i są chętnie wykorzystywane do tworzenia suchych bukietów i kompozycji.

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