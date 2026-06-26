Posadź tę niebieską kulę w ogrodzie. Pszczoły i motyle oszaleją z radości

Magdalena Michalak
Magdalena Michalak
2026-06-26 9:27

Wyglądają jak niebieskie, najeżone kule unoszące się nad letnimi rabatami i przyciągają wzrok z daleka. To przegorzan kulisty – roślina, która jest nie tylko zjawiskową ozdobą, ale też prawdziwą stołówką dla pszczół i motyli. A najlepsze jest to, że do szczęścia potrzebuje tylko słońca i... odrobiny zapomnienia. Dowiedz się, jak łatwo wprowadzić tego "kosmicznego gościa" do swojego ogrodu.

Przegorzan kulisty (łac. Echinops sphaerocephalus) to bylina zadziwiająca wyglądem. Należy do rodziny astrowatych (Asteraceae), w naturze rośnie m.in. w Europie, w Polsce spotkać go można na na niżu w większej części kraju

Jak wygląda przegorzan kulisty?

Przegorzan kulisty to efektowna bylina, wyglądem przypominająca oset. Dorasta do 150-180 cm wysokości! Tworzy wzniesione, grube, pokryte białawym kutnerem i gruczołowato owłosione pędy oraz pierzastodzielne liście o mocno kolczastych brzegach. Ma głęboki i silnie rozgałęziony system korzeniowy. Liście są z wierzchu zielone, pod spodem pokryte białym, wełnistym kutnerem.

Przegorzan kulisty kwitnie w lipcu i sierpniu. Srebrno-niebieskie, rurkowate kwiaty są zebrane w duże (do 6 cm średnicy), kuliste kwiatostany osadzone na grubych łodygach. Kwiaty są miododajne, chętnie odwiedzane przez pszczoły, trzmiele i motyle. Owocem przegorzanu jest niełupka.

Przegorzan kulisty
Autor: Orest Lyzhechka/ Getty Images Przegorzan kulisty

Znaczenie przegorzanu kulistego dla przyrody pszczelarstwa

Przegorzan kulisty warto posadzić w otoczeniu przydomowej pasieki ze względu na wysoką wydajność miodową. Jego kwiaty są bogate w nektar i pyłek, co sprawia, że jest chętnie odwiedzane przez pszczoły, dostarczając im dobrego pożytku. Przegorzan to jedna z najlepszych roślin miododajnych.

Ze względu na swoje walory przyrodnicze, przegorzan odgrywa istotną rolę w zachowaniu bioróżnorodności i wspieraniu owadów zapylających.

Jakie wymagania ma przegorzan kulisty?

Przegorzan kulisty nie ma dużych wymagań i jest odporny na trudne warunki środowiskowe. Najlepsze dla niego są gleby przepuszczalne i umiarkowanie suche, bogate w wapń (zasadowe). Nie znosi nadmiaru wilgoci w podłożu, dlatego najlepiej rośnie na piaszczystych lub kamienistych podłożach (można go uprawiać nawet na nieużytkach!).

Stanowisko dla przegorzanu powinno być słoneczne i ciepłe. Przegorzan kulisty jest zwykle dostatecznie mrozoodporny i nie wymaga zimowego okrycia, choć podczas wilgotnych zim zaleca się okrywać je stroiszem.

Przeczytaj też: Ogród bez wody? Oto rośliny, które sobie poradzą! Jakie rośliny nie potrzebują dużo wody?

Murator Ogroduje #2: Trzy tanie sposoby na bujny ogród
Przegorzan kulisty
Autor: / Valerii Maksimov/ Getty Images Przegorzan kulisty

Przegorzan kulisty – uprawa i pielęgnacja

  • Przegorzan kulisty nie lubi podłoży ciężkich wilgotnych, dlatego jeśli w ogrodzie mamy takie podłoże, najlepiej roślinę uprawiać na podwyższonych rabatach.
  • Nasiona przegorzanu można wysiewać od maja do czerwca na rozsadniku lub bezpośrednio w gruncie, umieszczając je na głębokości od 0,5 do 1 cm. Na miejsce stałe sadzonki sadzi się w sierpniu-wrześniu, w rozstawie 50x50 cm. Przegorzan rosnący na korzystnym dla siebie stanowisku daje też obfity samosiew!
  • Pielęgnacja przegorzanu kulistego polega na umiarkowanym podlewaniu w okresach przedłużającej się suszy. Nawożenie nie jest potrzebne – roślina dobrze rośnie na stanowiskach ubogich w składniki pokarmowe.
  • Wysoko rosnące przegorzany warto przymocować do palika, aby się nie połamały się na wietrze.
  • Gdy kwitnienie się zakończy, dobrze ściąć nadziemną część około 10 cm nad powierzchnią ziemi – dzięki temu w kolejnym sezonie roślina dobrze się rozrośnie, a kuliste kwiatostany będą pełniejsze.
  • Przegorzan kulisty jest odporny na ataki chorób i szkodników.

Zastosowanie przegorzanu kulistego

Przegorzan kulisty świetnie nadaje się do ogrodów urządzonych w stylu angielskim, rustykalnym czy naturalistycznym. Można sadzić go w grupach na rabatach albo jako soliter. Świetnie wygląda w połączeniu z innymi bylinami o ozdobnych kwiatach oraz ozdobnymi trawami. Jego kwiatostany nadają się do cięcia i są chętnie wykorzystywane do tworzenia suchych bukietów i kompozycji.

Poznaj też: Odkryj tajemnice uprawy mikołajka w ogrodzie. Poznaj gatunki mikołajka

Murowane starcie
Taras naziemny - masywny czy lekki. MUROWANE STARCIE
Murowane starcie
Mediateka.pl
Rośliny miododajne