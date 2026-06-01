Smak lata zamknięty w słoiku. Proste przepisy na przetwory z truskawek jak u babci

Katarzyna Józefowicz
Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-06-01 10:04

Sezon na truskawki to najlepszy moment na zapełnienie domowej spiżarni. Zastanawiasz się, co pysznego można zrobić z truskawek, by cieszyć się ich smakiem przez cały rok? Oprócz tradycyjnego dżemu istnieje cały świat możliwości! W naszym artykule znajdziesz proste i sprawdzone przepisy na przetwory, które zawsze się udają.

Truskawki to jedne z najbardziej lubianych i cenionych owoców sezonowych. Niestety, ich zbiory trwają zwykle dość krótko (od końca maja do połowy czerwca, z wyjątkiem odmian powtarzających, owocujących także w drugiej połowie lata). Dlatego owoce truskawek trzeba wykorzystać jak najlepiej, na przykład robiąc z nich przetwory.

Kiedy zbierać truskawki na przetwory?

Truskawki należy zbierać w fazie pełnego wybarwienia, jednak owoce muszą być jeszcze jędrne i twarde. Zbiory przeprowadza się w suchy, niezbyt gorący dzień, gdyż wilgotne od deszczu owoce bardzo szybko tracą świeżość i łatwo gniją.

Jak wykorzystać truskawki w kuchni? Od obiadu po deser

Truskawki doskonale smakują zaraz po zbiorze, bez żadnych dodatków, ale równie smaczne mogą być też pod postacią deserów. Truskawki ze śmietaną, koktajl mleczno-truskawkowy z dodatkiem bananów, mus truskawkowy oraz lody z truskawkami to klasyka letnich deserów, ale owoce mogą także służyć do przygotowania innych potraw, jak np. zupy truskawkowej, naleśników z truskawkami, makaronu z sosem truskawkowym, ryżu ze śmietaną i truskawkami, galaretki truskawkowej, sorbetu z truskawek, manny na mleku z musem truskawkowym, owsianki z truskawkami, knedli z truskawkami, sernika na zimno, gofrów z truskawkami i bitą śmietaną, pierogów z truskawkami, sałatek owocowych i wielu innych, smacznych dań oraz deserów.

Truskawki to także idealne owoce do wypieków, gdyż można z nich przygotować znakomitą tartę owocową, nadziewane bułki drożdżowe, tort truskawkowy lub biszkopt z owocami.

Tarta z truskawkami

Autor: Elena_Danileiko/ Getty Images Tarta z truskawkami

Przetwory z truskawek

Z truskawek można także przyrządzić wiele napojów, takich jak:

  • kompoty (np. kompot z truskawek i rabarbaru),
  • lemoniady (truskawka ciekawie smakuje z dodatkiem soku pomarańczowego i limonki),
  • soki,
  • syropy,
  • napoje alkoholowe (likiery, nalewki, wina).

Owoce truskawek doskonale najdą się również na zimowe przetwory takie jak:

  • konfitury,
  • dżemy,
  • powidła,
  • galaretki,
  • musy,
  • marmolady.

Do przetworów można wykorzystywać zarówno same truskawki jak i łączyć je z innymi owocami oraz różnymi dodatkami smakowymi (np. czekoladą, wanilią, imbirem, rumem, miodem). Truskawki znakomicie komponują się z rabarbarem, ale można je również łączyć z agrestem, poziomkami, porzeczkami, malinami, czarnymi jagodami, a nawet z gruszkami, jabłkami i kiwi.

Truskawki mrożone i suszone

Owoce truskawek doskonale nadają się także do mrożenia oraz do suszenia, dzięki czemu zimą można z nich przyrządzać wspaniałe desery, dodawać do zup mlecznych, makaronów i naleśników, a z suszu przygotowywać owocowe herbatki.

Kompot z truskawek

Autor: Stefan Schottleitner/ Getty Images Kompot z truskawek

Przepis na domowy kompot z truskawek

Składniki:

  • 1 kg świeżych truskawek
  • 2 litry wody
  • 1 szklanka cukru (ok. 200 g)

Przygotowanie:

  • Dokładnie umyj truskawki pod bieżącą wodą, usuń szypułki. Większe owoce możesz przekroić na połówki, mniejsze zostaw w całości.
  • W dużym garnku zagotuj 2 litry wody z cukrem. Mieszaj, aż cukier całkowicie się rozpuści.
  • Do wrzącego syropu ostrożnie wrzuć przygotowane truskawki. Zmniejsz ogień do minimum.
  • Gotuj przez 5-10 minut.
  • Zdejmij garnek z ognia.
  • Jeszcze gorący kompot (razem z owocami) przelej do czystych, wyparzonych słoików, zostawiając ok. 2 cm wolnego miejsca od góry.
  • Mocno zakręć słoiki wyparzonymi nakrętkami.
  • Dno dużego garnka wyłóż ściereczką. Ustaw na niej słoiki tak, by się nie stykały. Zalej garnek ciepłą wodą do 3/4 wysokości słoików.
  • Podgrzewaj wodę do momentu, aż zacznie delikatnie wrzeć. Pasteryzuj na małym ogniu przez 15-20 minut.
  • Ostrożnie wyjmij gorące słoiki i postaw je do góry dnem na blacie wyłożonym ręcznikiem. Pozostaw do całkowitego ostygnięcia.

Tak przygotowany kompot można przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu przez wiele miesięcy.

Przepis na konfiturę z truskawek

Składniki:

  • 1 kg małych, jędrnych truskawek
  • 800 g cukru
  • sok z 1 dużej cytryny

Przygotowanie:

  • Truskawki umyj, osusz i odszypułkuj.
  • W szerokim garnku układaj warstwami truskawki i przesypuj je cukrem.
  • Przykryj naczynie ściereczką i odstaw w chłodne miejsce na minimum 8 godzin, a najlepiej na całą noc.
  • Postaw garnek na małym ogniu i powoli doprowadź do wrzenia. Nie mieszaj gwałtownie, by nie uszkodzić owoców – możesz jedynie delikatnie potrząsać garnkiem.
  • Gdy syrop zacznie wrzeć, gotuj przez około 15 minut. Na powierzchni będzie zbierać się piana (tzw. szumowiny) – zbieraj ją regularnie łyżką.
  • Po 15 minutach zdejmij garnek z ognia, przykryj go czystą ściereczką i odstaw do całkowitego wystudzenia na kilka godzin.
  • Wystudzoną konfiturę ponownie postaw na małym ogniu i doprowadź do wrzenia.
  • Gotuj przez kolejne 10-15 minut, aż syrop zacznie wyraźnie gęstnieć. Pamiętaj o zbieraniu piany.
  • Na sam koniec gotowania dodaj sok z cytryny i delikatnie wymieszaj.
  • Jeszcze gorącą konfiturę przełóż do czystych, wyparzonych i suchych słoików.
  • Dokładnie wytrzyj brzegi słoików i natychmiast mocno zakręć wyparzonymi nakrętkami.
  • Odstaw słoiki do góry dnem na 10 minut, a następnie odwróć je i pozostaw do całkowitego wystygnięcia.
