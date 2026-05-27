Sundavilla (łac. Mandevilla), znana także jako dipladenia, to niezwykle efektowne, szybko rosnące pnącze, idealne na słoneczne balkony i tarasy.
Jak wygląda sundavilla?
Sundavilla tworzy cienkie i wiotkie, ale dość mocne, pnące pędy pokryte jajowatymi, ostro zakończonymi, błyszczącymi liśćmi o skórzastej fakturze. Kwiaty są duże, trąbkowate, złożone z pięciu płatków. Mają średnicę od 7 do prawie 10 cm. Są zebrane po kilka na szczytach pędów.
Barwy kwiatów są intensywne - zależą od odmiany. Przykładowo odmiana 'Classic Red' ma kwiaty czerwone, 'Cosmos Pink' różowe, a 'Cosmos White' białe. Kwitnienie jest bardzo długie, często od maja do października. Pędy sundawilli w dobrych warunkach osiągają długość do 3 m.
Sundavilla niestety nie przezimuje na balkonie, ale za to będzie kwitła długo.
Jakie wymagania ma sundavilla?
- Stanowisko dla sundavillii. Stanowisko pod uprawę sundavillii musi być przemyślane. Powinno być wystarczająco widne i dobrze nasłonecznione, ale wolne od prażącego słońca (w najgorętszej porze). W szczególności dotyczy to uprawy w pomieszczeniu. W okresie upałów pnącza uprawiane na parapetach południowych należy osłaniać (np. papierem). Najlepsza jest bardzo duża ilość światła rozproszonego. W częściowym zacienieniu roślina poradzi sobie, ale kwitnie mniej intensywnie (kwiaty mogą być mniej liczne, ale i mniejsze). Pnącze trzeba chronić od silnych wiatrów (np. instalując matę na balkonie od strony wschodniej).
- Podłoże i pojemniki. Optymalne podłoże jest żyzne i jednocześnie przepuszczalne. Dlatego warto używać uniwersalnej ziemi dla roślin pokojowych wymieszanej z piaskiem (np. w proporcji 3:1). Na dnie usypuje się kilkucentymetrową warstwę drenażową, z keramzytu, perlitu lub żwiru. Dla młodszych roślin wystarczą pojemniki o wys. około 15 cm, starszym warto dać większe (20-25 cm). Wyznacznikiem konieczności przesadzania jest przerastanie korzeni przez otwory w dnie. Istotny jest także materiał wykonania pojemników. Donice z gliny i ceramiki lepiej utrzymują wilgoć, mniej nagrzewają się, zapewniają większą stabilizację (mniejsze ryzyko wywrócenia), a przy okazji dobrze odzwierciedlają styl śródziemnomorski lub rustykalny.
- Temperatura. Sundavilla lubi miejsca o dużej wilgotności powietrza. Jest ciepłolubna. Ograniczeniem w uprawie jest brak mrozoodporności, dlatego najczęściej sadzi się ją w pojemnikach, a przed zimą przenosi do pomieszczenia.
Sundaville - jak uprawiać to kwitnące pnącze?
Sundavilla może być uprawiana w pojemnikach tradycyjnych lub wiszących. W pierwszym przypadku zaleca się zapewnić jej podpory, np. kratownice. Wtedy atrakcyjnie pnie się, rozrasta i obficie kwitnie (dobry dostęp światła do pędów i liści).
- Najważniejszy zabieg pielęgnacyjny to umiejętne podlewanie. Roślina powinna mieć podłoże stale umiarkowanie wilgotne, ale nie mokre. Nadmiar wody prowadzi do występowania chorób grzybowych i gnicia korzeni. Źle reaguje również na krótkotrwałe przesuszenie, zwłaszcza w czasie kwitnienia. Pod tym względem jest gatunkiem wymagającym. Latem trzeba ją podlewać codziennie, czasem nawet dwukrotnie (rano i wieczorem).
- Od wiosny do końca lata zaleca się roślinę nawozić (średnio co 2 tygodnie). Optymalne są nawozy humusowe oraz mineralne dla roślin kwitnących. Ważne, aby nawóz miał wysoką zawartość fosforu i potasu, a niską azotu.
- Regularne cięcie z reguły nie jest potrzebne, ale sporadycznie trzeba usuwać suche liście i pędy.
- Rozmnażanie domowym sposobem nie jest łatwe, ale możliwe. Wiosną pozyskuje się sadzonki o długości. ok. 10 cm. Należy umieścić je w mieszaninie ziemi ogrodowej i piasku w warunkach dużej wilgotności powietrza (np. pod szkłem). Zaleca się używać ukorzeniacza. Jest szansa, że część sadzonek przyjmie się i powstaną z nich nowe rośliny.
Sundaville - zimowanie
Gdy na zewnątrz robi się chłodno, jeszcze przed nadejściem przymrozków, pnącze powinno się przenieść do pomieszczenia. Powinno być ono widne i chłodne (5-15 ºC). Podlewanie podczas przechowywania dostosowuje się do warunków, ale zawsze ogranicza do niezbędnego minimum (tak, by nie zasuszyć rośliny). W takich warunkach sundavilla nie tylko przetrwa zimę, ale jednocześnie spoczynek pozytywnie wpłynie na jej kondycję.
Sundavilla to przepiękna ozdoba balkonów, tarasów i wnętrz. Roślina ma swoje wymagania, ale odwdzięcza się pięknym wyglądem, od razu zwracającym uwagę.
