Barwy nadają każdemu ogrodowi charakteru, szczególnie, jeśli na rabatach dominuje tylko jeden kolor. Decydując się na jednobarwne rabaty, zwykle wybieramy kwiaty w kolorach słońca lub pomarańczy, jeśli jednak chcielibyśmy w ogrodzie uzyskać atmosferę tajemniczości i magii, pomyślmy o kwiatach fioletowych. Fiolet od zawsze kojarzony był z magią i tajemnicą, ale także władzą, siłą i prestiżem. Jako kolor dominujący w ogrodzie, fiolet stworzy więc dobry klimat do refleksji, przemyśleń i medytacji, pozwalając się wyciszyć i uspokoić.

Rabata z fioletowych kwiatów

Zanim zdecydujemy się na stworzenie w ogrodzie filetowej rabaty, musimy dobrze ją zaplanować, gdyż w przypadku fioletowych kwiatów łatwo jest popełnić błąd, w wyniku którego zamiast romantycznej tajemniczości, uzyskamy efekt smutku i mroku. Aby tego uniknąć, wybierajmy kwiaty w różnych odcieniach fioletu, z przewagą tych jaśniejszych.

Rabatę zaplanujmy w słonecznym miejscu, gdyż w cień wzmocni ponury klimat, tworzony przez ciemnofioletowe kwiaty. Nie zakładajmy także ciemnej rabaty w małym ogrodzie, gdyż wtedy stanie się on jeszcze mniejszy i smutniejszy. Odwrotny efekt uzyskamy na dużej przestrzeni, gdyż wtedy fioletowy kolor oddali nam przestrzeń i powiększy ogród. Kwitnące na fioletowo rośliny możemy też uzupełnić jaśniejszymi akcentami w odcieniach srebra lub szarości, które rozświetlą rabatę i dodadzą jej elegancji oraz lekkości (np. starzec popielny, przetacznik siwy, czyściec wełnisty, lawenda wąskolistna).

Byliny o fioletowych kwiatach

Do grona bylin i krzewinek, których kwiaty zachwycą nas swoją fioletową barwą należą przede wszystkim: lawenda, kocimiętka, perowskia, bodziszki (żałobny, wspaniały, łąkowy, wielkopłatkowy), aster krzaczasty, aster nowoangielski (np. odmiana 'Purple Dome'), aster nowobelgijski (np. 'Tonga'), liczne odmiany wrzosów i wrzośców, pierwiosnek ząbkowany, żagwin (np. 'Violet with Eye', 'Hendersonii'), zatrwian wrębny, kosaciec syberyjski i niektóre odmiany kosaćca bródkowego (np. 'Diabolique', 'Dusky Challenger', 'Gnu Again', 'Gypsy Romance', 'Bishop's Robe'), floks wiechowaty (np. 'Blue Boy', 'Le Mahdi'), dzwonek dalmatyński, kremowy i skupiony, kłosowiec (np. 'Blackadder'), orlik pospolity (np. 'Blue Barlow'), ostróżka ogrodowa (np. 'Black Knight'), przymiotno ogrodowe, szałwia omszona (np. 'Blaukönigin', 'Caradonna'), fiołek wonny, dąbrówka rozłogowa, floks szydlasty, niektóre odmiany łubinu trwałego, barwinek pospolity, sasanka zwyczajna.

Lawenda w ogrodzie

Krzewy ozdobne o fioletowych kwiatach

Fioletowe kwiaty znajdziemy też u krzewów ozdobnych, takich jak:

lilak pospolity i lilak Meyera,

budleja Davida (np. 'Black Knight', 'Ile de France'),

wiele odmian azalii (np. 'Ledikanense', 'Orlice') i różaneczników (np. 'Alfred', 'Blutopia'), hortensji ogrodowych (np. 'Hamburg'), a nawet róż (np. 'Mainzer Fastnacht', 'Waltz Time', 'Novalis').

Fioletowe kwiaty roślin cebulowych, jednorocznych i dwuletnich

Fioletowych kwiatów nie brakuje też wśród roślin cebulowych oraz jednorocznych i dwuletnich.

Do roślin cebulowcyh o fioletowych kwiatach należą między innymi kwitnące wiosną lub jesienią krokusy, a także wiosenne hiacynty (np. 'Amethyst', 'Ostara') i tulipany (np. 'Bleu Aimable', 'Blue Parrot') oraz czosnki ozdobne.

Wśród ozdobnych roślin jednorocznych, prym wiodą zachwycające fioletowymi kwiatami odmiany petunii, a także odmiany pelargonii rabatowej (np. 'Dark Lavender'), żeniszka meksykańskiego, heliotropów i ostróżeczki ogrodowej. Ciekawą propozycją mogą być też fioletowe odmiany kapusty ozdobnej.

Wśród roślin dwuletnich najbardziej atrakcyjnymi kwiatami w kolorze fioletowym mogą pochwalić się bratki ogrodowe oraz wieczornik damski, którego kwiaty zachwycą nas nie tylko barwą, ale też pięknym aromatem.

Pnącza o fioletowych kwiatach

Na fioletowo kwitnie także wiele atrakcyjnych pnączy, którymi można ciekawie ozdobić altanę, ogrodzenie lub pergolę. Należą do nich min. liczne powojniki (np. 'Jackmanii”, 'Multi Blue', 'Gipsy Queen', 'Hakuookan', 'Julka', 'The President', powojnik włoski 'Etoile Violette', 'Polish Spirit', powojnik całolistny 'Bluish Violet', 'Sizaia Ptitsa'), glicynie i wilce purpurowe.

Kompozycje z fioletowych kwiatów

Dzięki tak dużej różnorodności gatunkowej, fioletowa rabata może być ozdobna od wiosny do późnej jesieni, gdyż kiedy jedne kwiaty przekwitają inne szybko zajmą ich miejsce. Dzięki fioletowym kwiatom pomysłów na aranżacje z ich udziałem może być też nieskończenie wiele. Pięknie będzie na przykład wyglądać rabata stworzona z bodziszka wspaniałego i bodziszka wielkopłatkowego, połączonego z fiołkiem trójbarwnym lub czosnkiem olbrzymim, ale ciekawie zaprezentuje się też kocimiętka w towarzystwie bodziszka i czyśćca wełnistego.

Ciekawą kompozycję stworzymy też z wysokich, stanowiących tło łubinów trwałych, fioletowych floksów wiechowatych lub ostróżek ogrodowych oraz tworzących niższe piętro dzwonków skupionych, liatr kłosowych, szałwi omszonych i przetaczników kłosowych, uzupełnionych u podstawy żagwinem ogrodowym, lawendą wąskolistną i kwitnącym na biało ubiorkiem lub smagliczką nadmorską. Pomiędzy roślinami możemy też posadzić cebule kwiatów wiosennych - fioletowych odmian tulipanów, krokusów oraz hiacyntów, dzięki czemu zanim zakwitnie cała reszta, one już do wiosny będą wspaniale zdobić nasz ogród.

Fioletowe kwiaty do cienia oraz półcienia

Posiadanie mniej nasłonecznionych zakątków w ogrodzie wcale nie oznacza rezygnacji z fioletowych kwiatów. Wiele gatunków doskonale radzi sobie w warunkach cienistych i półcienistych, wprowadzając do nich tajemniczy nastrój. Jedną z takich roślin jest orlik pospolity, zwłaszcza w odmianach o ciemnych kwiatach, jak niemal czarna 'Black Barlow' czy śliwkowa 'Blue Barlow'. W żyznej glebie może osiągnąć nawet metr wysokości.

W cieniu pięknie prezentują się także funkie, cenione głównie za ozdobne liście, lecz latem wytwarzające równie atrakcyjne, dzwonkowate kwiaty w jasnofioletowym kolorze. Niezastąpiony w zacienionych miejscach jest barwinek, który tworzy gęste, zimozielone dywany, wiosną obsypane fioletowymi kwiatami. Uzupełnieniem cienistej rabaty może być fiołek wonny, którego drobne, ale intensywnie pachnące kwiaty często pojawiają się w ogrodzie samoistnie, dodając mu naturalnego uroku.

