Lak pospolity znów modny!

Należący do rodziny kapustowatych lak pospolity, nazywany też lakiem pachnącym (łac. Erysimum cheiri), to bardzo atrakcyjna, choć nieco zapomniana roślina ozdobna. Ze względu na swój piękny zapach, dawniej często uprawiana w ogrodach, obecnie nie jest już tak popularna. Od niedawna lak pospolity zaczyna wracać do łask, a jego rosnącej popularności, sprzyja również coraz większa liczba atrakcyjnych odmian, różniących się między sobą barwą kwiatów, wysokością i terminem kwitnienia.

Lak pospolity - wymagania i uprawa

Popularność laku pospolitego rośnie nie tylko ze względu na jego duże walory ozdobne, ale też z powodu łatwości uprawy.

Lak dobrze rośnie w każdej, typowej, umiarkowanie wilgotnej ziemi ogrodowej i może być sadzony zarówno na stanowisku słonecznym, jak i w półcieniu.

Lak pospolity to roślina dwuletnia, w pierwszym roku uprawy wytwarza zwykle rozetę liściową, a dopiero w następnym kwiaty. Rozmnaża się go na ogół z siewu nasion. Odmiany zakwitające jesienią wysiewa się na rozsadniku wczesną wiosną (w maju i czerwcu), natomiast rośliny kwitnące wiosną następnego roku sieje się na przełomie czerwca i lipca. Lak często daje też obfity samosiew.

Lak pospolity do rozpoczęcia kwitnienia potrzebuje kilku tygodni chłodu, ale też niezbyt dobrze znosi mrozy, dlatego warto okryć go na zimę lekką włókniną.

Roślina nie toleruje zastojów wody, dlatego kluczowe jest umiarkowane podlewanie i zapewnienie dobrego drenażu podłoża.

Ze względu do ładny zapach, laki najlepiej uprawiać w pobliżu miejsca wypoczynku, ale można je też sadzić na rabatach, w zestawieniu z bylinami lub innymi roślinami ozdobnymi.

Lak pospolity – ciekawe odmiany

Wśród laków możemy obecnie znaleźć odmiany o różnych kolorach kwiatów:

czerwonym, np. odmiana ‘Carmine’

pomarańczowo-czerwonym (‘Apricot Twist’, ‘Orange Scarlet’),

żółtym (‘Gold’, ‘Zwerg’, ‘Golden Yellow’),

białym (‘White Dame’),

fioletowo-różowym (‘Sweet Sorbet’, ‘Bowles Mauve’, ‘Winter Joy’),

brązowo-pomarańczowym (‘Bronze’)

oraz wielobarwne, paskowane lub cieniowane (‘Constant Cheer’, ‘Plant World Lemon’, ‘Winter Orchid’, ‘Winter Sorbet’).

Wiele odmian laku pospolitego w trakcie kwitnienia zmienia odcień kwiatów, dlatego kwitnące laki często wydają się być wielobarwne. Laki różnią się miedzy sobą nie tylko kolorem kwiatów, ale też wysokością i terminem kwitnienia.

Najwyższe odmiany dorastają do 70–80 cm wysokości (np. ‘Sweet Sorbet’), niższe osiągają 40–50 cm wysokości (‘Constant Cheer’, ‘Winter Sorbet’, ‘Winter Joy’), natomiast najniższe nie przekraczają 25–30 cm wysokości (‘Zwerg’, ‘Bronze’, ‘Gold’).

Większość laków kwitnie od wiosny do wczesnego lata (od kwietnia do lipca, np. ‘Apricot Twist’, ‘Constant Cheer’), ale niektóre z odmian mogą zakwitać już w marcu, a w łagodne zimy nawet w lutym (np. ‘Winter Sorbet’, ‘Winter Joy’), a wiele powtarza kwitnienie także jesienią.

Przeczytaj też: Rabaty kwiatowe w ogrodzie – ciekawe pomysły kwietnych wzorów z roślin sezonowych

i Autor: ANA LEBIODIENE/ Getty Images Lak pospolity

Czy lak pospolity potrzebuje nawożenia?

Lak pospolity jest rośliną o niewielkich wymaganiach pokarmowych, dlatego z nawożeniem należy zachować dużą ostrożność. Zbyt żyzna gleba może mu wręcz zaszkodzić, prowadząc do osłabienia kwitnienia na rzecz bujnego wzrostu liści, a w skrajnych przypadkach nawet do zamierania rośliny. W praktyce często okazuje się, że nawożenie nie jest w ogóle potrzebne, a lak doskonale radzi sobie w typowej ziemi ogrodowej.

Jeśli jednak zauważysz, że twoje rośliny słabo rosną, możesz je wesprzeć niewielką dawką nawozu. Najlepszym momentem jest wiosna, tuż przed rozpoczęciem kwitnienia. Wystarczy jednorazowe zastosowanie uniwersalnego nawozu wieloskładnikowego do roślin kwitnących. Kluczem jest umiar – to jedna z tych roślin, której nadgorliwa opieka może bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Murowane starcie Taras – bez dachu czy zadaszony? MUROWANE STARCIE