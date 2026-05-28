Długo i obficie kwitnące rośliny rabatowe to wspaniała ozdoba każdego ogrodu. Najwięcej znajdziemy ich wśród gatunków jednorocznych lub uprawianych w naszym klimacie jako jednoroczne, do których należy między innymi żeniszek meksykański (łac. Ageratum houstonianum, syn. Ageratum mexicanum). Roślina ta zasługuje na uwagę ze względu na atrakcyjne kwiaty i bardzo długi okres kwitnienia.

Jak wygląda żeniszek meksykański?

Żeniszek meksykański ma krzewiasty pokrój, mięsiste, rozgałęzione pędy oraz liczne, duże, owłosione, szerokie, zielone, sercowate liście. Jego największą ozdobą są pojawiające się na szczytach pędów od późnej wiosny (maj/czerwiec) do jesieni (październik) kuliste, koszyczkowe, puszyste kwiaty, zebrane w gęste, baldachowate kwiatostany. W zależności od odmiany, żeniszek może osiągać różną wysokość (do 10-20 do 50-60 cm) i posiadać kwiaty w kolorze białym, niebieskim, fioletowym, lawendowym lub różowym.

Odmiany żeniszka meksykańskiego

Wysokie odmiany mają dość luźny i trochę nieporządny pokrój, dlatego w ogrodach uprawiane są przede wszystkim odmiany niskie lub średniowysokie o kompaktowym, zwartym pokroju, do których należą m.in.:

'Pink Ball' - kwiaty różowe, wys. 15-20 cm,

'Tetra Blue Mink' - kwiaty jasnofioletowe, wys. ok. 20 cm,

'Morskie Oko' - kwiaty niebieskofioletowe, wys. ok. 25 cm,

'Aloha White' - kwiaty białe, wys. 10-15 cm.

Żeniszek meksykański - jak uprawiać i pielęgnować?

Żeniszek meksykański to roślina nie tylko bardzo ładna, ale też łatwa w uprawie. Właściwie jedyne czego potrzebuje to przeciętna, przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna, najlepiej lekko kwaśna gleba i dużo słońca. Dobrze znosi krótkotrwałą suszę, ale źle reaguje na nadmiar wody w glebie, gdyż wtedy łatwo zapada na choroby grzybowe.

Żeniszkowi nie służy również zacienione stanowisko (toleruje jedynie lekki półcień), na którym szybko traci ładny pokrój, wyciąga się i gorzej kwitnie, a jego kwiaty są małe i słabo wybarwione.

Żeniszek nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale jeśli po pierwszej fali kwitnienia roślina zostanie przycięta, lepiej się rozkrzewi, zawiąże więcej kwiatów i będzie dłużej kwitła. Nieco więcej troski wymagają żeniszki uprawiane w pojemnikach, którym trzeba zapewnić stale lekko wilgotne podłoże i systematyczne, ale niezbyt intensywne nawożenie.

Czy żeniszek jest rośliną wieloletnią?

Ojczyzną żeniszka meksykańskiego jest Meksyk i Karaiby - tam rośnie jako krótkowieczna bylina. Z racji swojego pochodzenia nie jest więc odporny na mróz i nie przetrwa zimy w gruncie. Dlatego naszym kraju uprawiany jest jako roślina jednoroczna. Wprawdzie można spróbować go wykopać z gruntu, przenieść do doniczki i przechować przez zimę w chłodnym, widnym pomieszczeniu, ale nawet jeśli się to uda, roślina może stracić ładny pokrój. Taki okaz przyda się natomiast do rozmnażania, gdyż wiosną można pobrać z niego sadzonki pędowe i ukorzenić w wilgotnym podłożu.

Rozmnażanie żeniszka meksykańskiego

Żeniszek doskonale rozmnaża się z nasion (może nawet dawać samosiew), które wysiewa się w lutym/marcu (a nawet w styczniu!) do skrzynek w ciepłym inspekcie, a następnie siewki pikuje do doniczek i w połowie maja wysadza na miejsce stałe.

Ponieważ jednak oba sposoby rozmnażania rośliny w warunkach amatorskich są dość pracochłonne, wiosną najlepiej zaopatrzyć się w gotowe sadzonki na targu lub u producenta, tym bardziej, że zwykle nie są drogie, za to bardzo dobrze rozrośnięte, zdrowe i dorodne.

i Autor: Getty Images Fioletowoniebieski kolor kwiatów żeniszka doskonale kontrastuje z żółtym kolorem aksamitek - to dobre połączenie na rabacie

Z czym sadzić żeniszki?

Żeniszek meksykański to przede wszystkim doskonała roślina na barwne dywany kwiatowe i kwietniki. Jego odmiany o niebieskich lub fioletowoniebieskich kwiatach w dużej grupie mogą wprawdzie wyglądać trochę smutno, ale ładnie komponują się z roślinami o wesołych, jasnych i wyrazistych barwach, jak na przykład żółte i pomarańczowe aksamitki bądź różowe lub czerwone begonie. Żeniszki nadają się też do tworzenia kompozycji rabatowych i deseni kwiatowych z innymi długo kwitnącymi roślinami sezonowymi, takimi jak aksamitki, pelargonie, begonie, heliotropy, lobelie, szałwie omączone i błyszczące czy astry chińskie. Niskie i karłowe odmiany mogą być też wykorzystywane do tworzenia obwódek rabat i trawników. Żeniszek doskonale sprawdzą się w uprawie pojemnikowej na balkonach i tarasach.

i Autor: Getty Images Żeniszek meksykański jest u nas uprawiany jako roślina jednoroczna, ponieważ w naszym klimacie nie przetrwa zimy na zewnątrz

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny